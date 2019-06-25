GRAFİKLİ - Kadın basketbolunun Avrupa şampiyonları





İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 27 Haziran-7 Temmuz'da 37'ncisi düzenlenecek Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın tarihinde, kupayı en fazla 21 defayla Sovyetler Birliği kazandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da yer alacağı iki ülkenin ortak düzenleyeceği şampiyonanın tarihine, dağılana kadar Sovyetler Birliği damga vurdu.

İlki, 1938 yılında Roma'da düzenlenen şampiyonayı, ev sahibi İtalya kazandı. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle ara verilen şampiyona, 1950'de tekrar düzenlenmeye başlandı.

Sovyetler Birliği, 1950-1991 döneminde düzenlenen 22 şampiyonanın 21'inde altın madalyaya uzandı. Sadece 1958'de Polonya'da düzenlenen şampiyonada Sovyetler Birliği, finalde Bulgaristan'a kaybetti.





- Türkiye'nin 2 madalyası var





Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na tarihinde 8. kez katılacak Türkiye'nin iki madalyası bulunuyor.

A Milli Kadın Basketbol Takımı 2011'de ikinci olarak gümüş, 2013'te ise üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.





- İspanya ve Rusya'nın üçer şampiyonluğu var





Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra düzenlenen 13 turnuvada, en fazla şampiyonluğa İspanya ve Rusya ulaştı.

Rusya, 2003, 2007 ve 2011'de olmak üzere 3 altın madalya kazandı.

2017 yılında düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan İspanya, 1993 ve 2013'te de zirveye çıkmıştı.

Şampiyonada Rusya ve İspanya'yı iki şampiyonluka Fransa takip etti. Turnuva tarihinde Sırbistan, Çekya (Eski adı Çek Cumhuriyeti), Polonya, Litvanya ve Ukrayna'nın da birer şampiyonluğu bulunuyor.





- Letonya ikinci, Sırbistan ilk kez ev sahibi





Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na Letonya ikinci, Sırbistan ise ilk kez ev sahipliği yapacak.

Organizasyonu, tarihte ikinci kez iki ülke ortaklaşa düzenleyecek.

Şampiyonayı 2009'da ilk kez düzenleyen Letonya, ikinci kez ev sahipliğini üstlendi. Başkent Riga'da A ve B Grubu maçları ile ikinci turdaki iki maç oynanacak.

Tarihinde ilk kez şampiyonaya ev sahipliği yapacak Sırbistan'da ise heyecan başkent Belgrad, Niş ve Zrenjanin şehirlerinde yaşanacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da yer alacağı C Grubu maçları Niş'te oynanacak. D Grubu maçları ise Zrenjanin'de yapılacak. Bu iki şehir ikinci turda ise birer maça ev sahipliği yapacak.

Çeyrek final, yarı final ve final maçları ise başkent Belgrad'da oynanacak ve 37. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın galibi belli olacak.





- Madalyalar





Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonalarında bugüne kadar ilk üç sırayı alan ülkeler şöyle:

Yıl ve Yer 1. 2. 3. 2017 Çekya İspanya Fransa Belçika 2015 Romanya-Macaristan Sırbistan Fransa İspanya 2013 Fransa İspanya Fransa Türkiye 2011 Polonya Rusya Türkiye Fransa 2009 Letonya Fransa Rusya İspanya 2007 İtalya Rusya İspanya Belarus 2005 Türkiye Çek Cumhuriyeti Rusya İspanya 2003 Yunanistan Rusya Çek Cumhuriyeti İspanya 2001 Fransa Fransa Rusya İspanya 1999 Polonya Polonya Fransa Rusya 1997 Macaristan Litvanya Slovakya Almanya 1995 Çek Cumhuriyeti Ukrayna İtalya Rusya 1993 İtalya İspanya Fransa Slovakya 1991 İsrail Sovyetler Birliği Yugoslavya Macaristan 1989 Bulgaristan Sovyetler Birliği Çekoslavakya Bulgaristan 1987 İspanya Sovyetler Birliği Yugoslavya Macaristan 1985 İtalya Sovyetler Birliği Bulgaristan Macaristan 1983 Macaristan Sovyetler Birliği Bulgaristan Macaristan 1981 İtalya Sovyetler Birliği Polonya Çekoslavakya 1980 Yugoslavya Sovyetler Birliği Polonya Yugoslavya 1978 Polonya Sovyetler Birliği Yugoslavya Çekoslavakya 1976 Fransa Sovyetler Birliği Çekoslavakya Bulgaristan 1974 İtalya Sovyetler Birliği Çekoslavakya İtalya 1972 Bulgaristan Sovyetler Birliği Bulgaristan Çekoslavakya 1970 Hollanda Sovyetler Birliği Fransa Yugoslavya 1968 İtalya Sovyetler Birliği Yugoslavya Polonya 1966 Romanya Sovyetler Birliği Çekoslavakya Almanya D. C. 1964 Macaristan Sovyetler Birliği Bulgaristan Çekoslavakya 1962 Fransa Sovyetler Birliği Çekoslavakya Bulgaristan 1960 Bulgaristan Sovyetler Birliği Bulgaristan Çekoslavakya 1958 Polonya Bulgaristan Sovyetler Birliği Çekoslavakya 1956 Çekoslavakya Sovyetler Birliği Macaristan Çekoslavakya 1954 Yugoslavya Sovyetler Birliği Çekoslavakya Bulgaristan 1952 Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği Çekoslavakya Macaristan 1950 Macaristan Sovyetler Birliği Macaristan Çekoslavakya 1938 İtalya İtalya Litvanya Polonya





