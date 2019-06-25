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GRAFİKLİ - Kadın basketbolunun Avrupa şampiyonları

- Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 37'ncisi düzenlenecek Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda, kupayı en fazla 21 defayla Sovyetler Birliği aldı- Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra da şampiyonluğu en çok (3 kez) İspanya ve Rusya elde etti- Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na tarihinde 8. kez katılacak Türkiye'nin iki madalyası bulunuyor

25 Haziran 2019 Salı 11:46
GRAFİKLİ - Kadın basketbolunun Avrupa şampiyonları


İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 27 Haziran-7 Temmuz'da 37'ncisi düzenlenecek Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın tarihinde, kupayı en fazla 21 defayla Sovyetler Birliği kazandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da yer alacağı iki ülkenin ortak düzenleyeceği şampiyonanın tarihine, dağılana kadar Sovyetler Birliği damga vurdu.

İlki, 1938 yılında Roma'da düzenlenen şampiyonayı, ev sahibi İtalya kazandı. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle ara verilen şampiyona, 1950'de tekrar düzenlenmeye başlandı.

Sovyetler Birliği, 1950-1991 döneminde düzenlenen 22 şampiyonanın 21'inde altın madalyaya uzandı. Sadece 1958'de Polonya'da düzenlenen şampiyonada Sovyetler Birliği, finalde Bulgaristan'a kaybetti.


- Türkiye'nin 2 madalyası var


Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na tarihinde 8. kez katılacak Türkiye'nin iki madalyası bulunuyor.

A Milli Kadın Basketbol Takımı 2011'de ikinci olarak gümüş, 2013'te ise üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.


- İspanya ve Rusya'nın üçer şampiyonluğu var


Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra düzenlenen 13 turnuvada, en fazla şampiyonluğa İspanya ve Rusya ulaştı.

Rusya, 2003, 2007 ve 2011'de olmak üzere 3 altın madalya kazandı.

2017 yılında düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan İspanya, 1993 ve 2013'te de zirveye çıkmıştı.

Şampiyonada Rusya ve İspanya'yı iki şampiyonluka Fransa takip etti. Turnuva tarihinde Sırbistan, Çekya (Eski adı Çek Cumhuriyeti), Polonya, Litvanya ve Ukrayna'nın da birer şampiyonluğu bulunuyor.


- Letonya ikinci, Sırbistan ilk kez ev sahibi


Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na Letonya ikinci, Sırbistan ise ilk kez ev sahipliği yapacak.

Organizasyonu, tarihte ikinci kez iki ülke ortaklaşa düzenleyecek.

Şampiyonayı 2009'da ilk kez düzenleyen Letonya, ikinci kez ev sahipliğini üstlendi. Başkent Riga'da A ve B Grubu maçları ile ikinci turdaki iki maç oynanacak.

Tarihinde ilk kez şampiyonaya ev sahipliği yapacak Sırbistan'da ise heyecan başkent Belgrad, Niş ve Zrenjanin şehirlerinde yaşanacak.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da yer alacağı C Grubu maçları Niş'te oynanacak. D Grubu maçları ise Zrenjanin'de yapılacak. Bu iki şehir ikinci turda ise birer maça ev sahipliği yapacak.

Çeyrek final, yarı final ve final maçları ise başkent Belgrad'da oynanacak ve 37. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın galibi belli olacak.


- Madalyalar


Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonalarında bugüne kadar ilk üç sırayı alan ülkeler şöyle:

Yıl ve Yer1.2.3.
2017 ÇekyaİspanyaFransaBelçika
2015 Romanya-Macaristan SırbistanFransaİspanya
2013 FransaİspanyaFransaTürkiye
2011 PolonyaRusyaTürkiyeFransa
2009 LetonyaFransaRusyaİspanya
2007 İtalyaRusyaİspanyaBelarus
2005 TürkiyeÇek CumhuriyetiRusyaİspanya
2003 YunanistanRusyaÇek Cumhuriyetiİspanya
2001 FransaFransaRusyaİspanya
1999 PolonyaPolonyaFransaRusya
1997 MacaristanLitvanyaSlovakyaAlmanya
1995 Çek CumhuriyetiUkraynaİtalyaRusya
1993 İtalyaİspanyaFransaSlovakya
1991 İsrailSovyetler BirliğiYugoslavyaMacaristan
1989 BulgaristanSovyetler BirliğiÇekoslavakyaBulgaristan
1987 İspanyaSovyetler BirliğiYugoslavyaMacaristan
1985 İtalyaSovyetler BirliğiBulgaristanMacaristan
1983 MacaristanSovyetler BirliğiBulgaristanMacaristan
1981 İtalyaSovyetler BirliğiPolonyaÇekoslavakya
1980 YugoslavyaSovyetler BirliğiPolonyaYugoslavya
1978 PolonyaSovyetler BirliğiYugoslavyaÇekoslavakya
1976 FransaSovyetler BirliğiÇekoslavakyaBulgaristan
1974 İtalyaSovyetler BirliğiÇekoslavakyaİtalya
1972 BulgaristanSovyetler BirliğiBulgaristanÇekoslavakya
1970 HollandaSovyetler BirliğiFransaYugoslavya
1968 İtalyaSovyetler BirliğiYugoslavyaPolonya
1966 RomanyaSovyetler BirliğiÇekoslavakyaAlmanya D. C.
1964 MacaristanSovyetler BirliğiBulgaristanÇekoslavakya
1962 FransaSovyetler BirliğiÇekoslavakyaBulgaristan
1960 BulgaristanSovyetler BirliğiBulgaristanÇekoslavakya
1958 PolonyaBulgaristanSovyetler BirliğiÇekoslavakya
1956 ÇekoslavakyaSovyetler BirliğiMacaristanÇekoslavakya
1954 YugoslavyaSovyetler BirliğiÇekoslavakyaBulgaristan
1952 Sovyetler BirliğiSovyetler BirliğiÇekoslavakyaMacaristan
1950 MacaristanSovyetler BirliğiMacaristanÇekoslavakya
1938 İtalyaİtalyaLitvanyaPolonya


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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:46
  1. A Milli Kadın Basketbol Takımı
  2. altın madalya
  3. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası
  4. Basketbol
  5. Çekya
  6. kupa
  7. Letonya
  8. Sırbistan
  9. Sovyetler Birliği

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