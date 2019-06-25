GRAFİKLİ - Kadın basketbolunun Avrupa şampiyonları
- Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 37'ncisi düzenlenecek Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda, kupayı en fazla 21 defayla Sovyetler Birliği aldı- Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra da şampiyonluğu en çok (3 kez) İspanya ve Rusya elde etti- Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na tarihinde 8. kez katılacak Türkiye'nin iki madalyası bulunuyor25 Haziran 2019 Salı 11:46
İSTANBUL (AA) - ERKAN TİRYAKİ - Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 27 Haziran-7 Temmuz'da 37'ncisi düzenlenecek Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın tarihinde, kupayı en fazla 21 defayla Sovyetler Birliği kazandı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da yer alacağı iki ülkenin ortak düzenleyeceği şampiyonanın tarihine, dağılana kadar Sovyetler Birliği damga vurdu.
İlki, 1938 yılında Roma'da düzenlenen şampiyonayı, ev sahibi İtalya kazandı. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle ara verilen şampiyona, 1950'de tekrar düzenlenmeye başlandı.
Sovyetler Birliği, 1950-1991 döneminde düzenlenen 22 şampiyonanın 21'inde altın madalyaya uzandı. Sadece 1958'de Polonya'da düzenlenen şampiyonada Sovyetler Birliği, finalde Bulgaristan'a kaybetti.
- Türkiye'nin 2 madalyası var
Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na tarihinde 8. kez katılacak Türkiye'nin iki madalyası bulunuyor.
A Milli Kadın Basketbol Takımı 2011'de ikinci olarak gümüş, 2013'te ise üçüncülük elde ederek bronz madalya kazandı.
- İspanya ve Rusya'nın üçer şampiyonluğu var
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra düzenlenen 13 turnuvada, en fazla şampiyonluğa İspanya ve Rusya ulaştı.
Rusya, 2003, 2007 ve 2011'de olmak üzere 3 altın madalya kazandı.
2017 yılında düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanan İspanya, 1993 ve 2013'te de zirveye çıkmıştı.
Şampiyonada Rusya ve İspanya'yı iki şampiyonluka Fransa takip etti. Turnuva tarihinde Sırbistan, Çekya (Eski adı Çek Cumhuriyeti), Polonya, Litvanya ve Ukrayna'nın da birer şampiyonluğu bulunuyor.
- Letonya ikinci, Sırbistan ilk kez ev sahibi
Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'na Letonya ikinci, Sırbistan ise ilk kez ev sahipliği yapacak.
Organizasyonu, tarihte ikinci kez iki ülke ortaklaşa düzenleyecek.
Şampiyonayı 2009'da ilk kez düzenleyen Letonya, ikinci kez ev sahipliğini üstlendi. Başkent Riga'da A ve B Grubu maçları ile ikinci turdaki iki maç oynanacak.
Tarihinde ilk kez şampiyonaya ev sahipliği yapacak Sırbistan'da ise heyecan başkent Belgrad, Niş ve Zrenjanin şehirlerinde yaşanacak.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın da yer alacağı C Grubu maçları Niş'te oynanacak. D Grubu maçları ise Zrenjanin'de yapılacak. Bu iki şehir ikinci turda ise birer maça ev sahipliği yapacak.
Çeyrek final, yarı final ve final maçları ise başkent Belgrad'da oynanacak ve 37. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın galibi belli olacak.
- Madalyalar
Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonalarında bugüne kadar ilk üç sırayı alan ülkeler şöyle:
|Yıl ve Yer
|1.
|2.
|3.
|2017 Çekya
|İspanya
|Fransa
|Belçika
|2015 Romanya-Macaristan
|Sırbistan
|Fransa
|İspanya
|2013 Fransa
|İspanya
|Fransa
|Türkiye
|2011 Polonya
|Rusya
|Türkiye
|Fransa
|2009 Letonya
|Fransa
|Rusya
|İspanya
|2007 İtalya
|Rusya
|İspanya
|Belarus
|2005 Türkiye
|Çek Cumhuriyeti
|Rusya
|İspanya
|2003 Yunanistan
|Rusya
|Çek Cumhuriyeti
|İspanya
|2001 Fransa
|Fransa
|Rusya
|İspanya
|1999 Polonya
|Polonya
|Fransa
|Rusya
|1997 Macaristan
|Litvanya
|Slovakya
|Almanya
|1995 Çek Cumhuriyeti
|Ukrayna
|İtalya
|Rusya
|1993 İtalya
|İspanya
|Fransa
|Slovakya
|1991 İsrail
|Sovyetler Birliği
|Yugoslavya
|Macaristan
|1989 Bulgaristan
|Sovyetler Birliği
|Çekoslavakya
|Bulgaristan
|1987 İspanya
|Sovyetler Birliği
|Yugoslavya
|Macaristan
|1985 İtalya
|Sovyetler Birliği
|Bulgaristan
|Macaristan
|1983 Macaristan
|Sovyetler Birliği
|Bulgaristan
|Macaristan
|1981 İtalya
|Sovyetler Birliği
|Polonya
|Çekoslavakya
|1980 Yugoslavya
|Sovyetler Birliği
|Polonya
|Yugoslavya
|1978 Polonya
|Sovyetler Birliği
|Yugoslavya
|Çekoslavakya
|1976 Fransa
|Sovyetler Birliği
|Çekoslavakya
|Bulgaristan
|1974 İtalya
|Sovyetler Birliği
|Çekoslavakya
|İtalya
|1972 Bulgaristan
|Sovyetler Birliği
|Bulgaristan
|Çekoslavakya
|1970 Hollanda
|Sovyetler Birliği
|Fransa
|Yugoslavya
|1968 İtalya
|Sovyetler Birliği
|Yugoslavya
|Polonya
|1966 Romanya
|Sovyetler Birliği
|Çekoslavakya
|Almanya D. C.
|1964 Macaristan
|Sovyetler Birliği
|Bulgaristan
|Çekoslavakya
|1962 Fransa
|Sovyetler Birliği
|Çekoslavakya
|Bulgaristan
|1960 Bulgaristan
|Sovyetler Birliği
|Bulgaristan
|Çekoslavakya
|1958 Polonya
|Bulgaristan
|Sovyetler Birliği
|Çekoslavakya
|1956 Çekoslavakya
|Sovyetler Birliği
|Macaristan
|Çekoslavakya
|1954 Yugoslavya
|Sovyetler Birliği
|Çekoslavakya
|Bulgaristan
|1952 Sovyetler Birliği
|Sovyetler Birliği
|Çekoslavakya
|Macaristan
|1950 Macaristan
|Sovyetler Birliği
|Macaristan
|Çekoslavakya
|1938 İtalya
|İtalya
|Litvanya
|Polonya
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