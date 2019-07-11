GRAFİKLİ - Jandarma ve polis eli kanlı PKK'ya nefes aldırmadı

ANKARA (AA) - SERTAÇ BULUR / YUSUF SOYKAN BAL - Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmak isteyen terör örgütü PKK'ya yönelik 2,5 yıl içinde düzenlenen 230 bin 823 iç güvenlik operasyonunda 3 bin 790 terörist etkisiz hale getirildi.

Jandarma ve emniyet birimlerinin, bölücü terör örgütüne yönelik amansız takibi, güvenlik korucularının da desteğiyle kararlılıkla devam ediyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, başta Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ve komandoları olmak üzere Polis Özel Harekat (PÖH) timleri ile jandarma ve emniyet istihbarat birimlerinin koordineli çalışması sonucu Türkiye'de huzur ve kardeşliği bozmaya çalışan bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 2017'de 60 bin 733, 2018'de 104 bin 534, yılbaşından itibaren de 65 bin 556 olmak üzere 230 bin 823 operasyon düzenledi.

Operasyonların yanı sıra kırsal alandaki arazi taramalarıyla teröristlerin sığınaklarını belirleyen JÖH birlikleri, 2017'de bin 807, 2018'de bin 292 ve bu yıl 835 sığınak ve barınağı imha etti.

Başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmayan JÖH ve PÖH'ler, 2017'de bin 124'ü ölü, 388'i sağ, 24'ü yaralı ve 417'si teslim olmak üzere bin 953, geçen yıl da 681'i ölü, 294'ü sağ, 22'si yaralı ve 383'ü teslim olmak üzere bin 380 teröristi etkisiz hale getirdi.

- Operasyonlar aralıksız sürüyor

Jandarma ve emniyet birimlerinin yılbaşından bugüne kadar düzenlediği operasyonlarda 165'i ölü, 116'sı sağ ve 176'sı teslim olmak üzere 457 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda toplam 43 bin 580 zanlı gözaltına alındı, 2017'de yakalanan 19 bin 985 şüpheliden 4 bin 649'u, 2018'de 16 bin 232 şüpheliden 3 bin 799'u ve bu yıl 7 bin 363 şüpheliden bin 392'si olmak üzere 9 bin 840 terör örgütü üyesi çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

- Örgütün çöküşü hızlandı

2017'den itibaren düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirilen ya da yakalanarak adalete teslim edilenlerin yanı sıra gerek güvenlik güçlerinin ikna çabası gerekse örgütün gerçek yüzünü görmeleri nedeniyle PKK'dan ayrılan 417 terörist güvenlik birimlerine teslim oldu.

Jandarma ve emniyetin istihbarat birimlerince yürütülen başarılı çalışmalar sonucu 2017'de 684, geçen yıl 357 ve bu yıl 123 terör eylemi önlendi.

Jandarma ve emniyet birimleri, terör örgütlerine yönelik etkin ve aralıksız sürdürdükleri operasyonlarda karada olduğu gibi hava da etkili oldu.

Özellikle teröristlerin saklandıkları yerlerin bulunması ve takibi sırasında kullanılan jandarmaya ait insansız hava araçları (İHA) ve insanlı keşif uçaklarından (İKU) alınan anlık veriler, terörle mücadeleye büyük katkı sağlarken silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile de teröristlere nefes aldırılmadı.

Her yıl uçuş süreleri ortalama yüzde 50 artan İHA ve İKU'lar, 2017'den bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden 895'inin tespitinde, SİHA'lar da vurulmasında rol oynadı.

Ayrıca 337 sığınak, İKU, İHA ve SİHA'ların kullanıldığı operasyonlarda imha edildi.

Jandarma ve emniyet timlerinin 2017 yılbaşından bugüne kadar iç güvenlik operasyonları kapsamında yaptıkları çalışmalarda 3 bin 931'i ağır makineli olmak üzere 6 bin 840 silah, 2 bin 675 mayın/el yapımı patlayıcı, 5 bin 604 el bombası, 116 ton 949 kilo patlayıcı ve bir milyon 485 bin 425 adet mühimmat ele geçirildi.

