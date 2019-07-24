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GRAFİKLİ - İtalya Serie A'nın gözü Süper Lig'de

- İtalya Birinci Futbol Ligi kulüpleri, son yıllarda Süper Lig'den yaptığı transferlerle ön plana çıkıyor- Son 5 sezonda Süper Lig takımlarında forma giyen yerli ve yabancı toplam 22 futbolcu, Serie A'nın yolunu tuttu- Süper Lig'den İtalya Serie A'ya giden futbolcuların kulüplerine bakıldığında Galatasaray, 6 oyuncu ile ilk sırada yer alıyor- 2015-2016'dan bu yana Serie A'ya transfer olan futbolcuların en fazla tercih ettiği kulüp Genoa (4) oldu- Milli futbolcu Merih Demiral, İtalya'da sergilediği başarılı performansla kısa sürede Sassuolo'dan Juventus'a transfer oldu

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:22
GRAFİKLİ - İtalya Serie A'nın gözü Süper Lig'de


İSTANBUL (AA) - EMRE DOĞAN - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) kulüpleri, son yıllarda Süper Lig ekiplerinden yaptığı transferlerle dikkati çekiyor.

Serie A takımlarının Süper Lig'den kadrosuna kattığı futbolcular kervanına son olarak Fenerbahçe'nin Kuzey Makedonya'nın milli oyuncusu Eljif Elmas katıldı.

Eljif Elmas'ın 16 milyon avro bonservis bedeli karşılığında İtalya'nın köklü kulüplerinden Napoli'ye transferi, Süper Lig'den Serie A'nın yolunu tutan futbolcuları akıllara getirdi.

Son 5 sezonda Süper Lig'de forma giyen yerli ve yabancı 22 futbolcu, İtalya Serie A takımlarına transfer oldu.


- En fazla futbolcu Galatasaray'dan


Son 5 sezonda Süper Lig'den İtalya Serie A'ya giden futbolcuların kulüplerine bakıldığında Galatasaray ilk sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımda forma giyen 6 futbolcu, kariyerlerini Serie A'da sürdürmeyi tercih etti.

Felipe Melo ile Alex Telles Inter'e transfer olurken, Goran Pandev, Blerim Dzemaili, Koray Günter ve Sinan Gümüş'ü ise Genoa kadrosuna kattı.

Bu futbolculardan Dzemaili, Genoa ile kiralık anlaşması sona erdikten sonra bonservisiyle Bologna takımının yolunu tuttu.

Söz konusu süreçte Fenerbahçe'den 5, Antalyaspor ve Konyaspor'dan ikişer, Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Osmanlıspor ve Bursaspor'dan ise birer futbolcu İtalya Serie A'ya transfer oldu.


- En fazla oyuncu Genoa'ya


Son 5 sezon dikkate alındığında Süper Lig takımlarında forma giyen futbolcuların Serie A'da en fazla tercih ettiği kulüp Genoa oldu.

Genoa, 2015-2016'dan bu yana Süper Lig'de forma giyen 4 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan Pandev ve Dzemaili'yi kiralık olarak renklerine bağlayan Genoa, yine sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona eren Koray Günter ve Sinan Gümüş'ü ise bedelsiz olarak kadrosuna dahil etti.

Bu süreçte Süper Lig takımlarından Inter ile Udinese üçer, Sassuolo, Benevento ve Cagliari ikişer, Napoli, Bologna, Roma, Empoli, Milan, Parma ve SPAL ise birer oyuncu transferi gerçekleştirdi.


- En yüksek bonservis Eljif Elmas'a


Son 5 sezonda Süper Lig'den İtalya Serie A'ya transfer olan futbolcular arasında en yüksek bonservis Eljif Elmas için ödendi.

Carlo Ancelotti yönetiminde uzun zamandır süren şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Napoli, Makedon oyuncuyu Fenerbahçe'den 16 milyon avro karşılığında transfer etti.


- Merih Demiral'dan kısa sürede büyük başarı


Geçen sezona Alanyaspor'da başlayan Merih Demiral, sergilediği performansla kısa sürede kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı.

Milli futbolcu, kiralık olarak formasını giydiği Alanyaspor'da oynadığı futbolla İtalya Serie A ekiplerinin dikkatini çekti.

Bonservisi Portekiz'in Sporting Lizbon takımında bulunan 21 yaşındaki stoper, geçen sezonun devre arasında Sassuolo'ya transfer olarak Süper Lig'den Serie A'nın yolunu tutan futbolcular arasına katıldı.

Merih Demiral'ın Sassuolo serüveni de uzun sürmedi. Başarılı performansını 14 maçta formasını giydiği bu takımda da devam ettiren milli futbolcu, sezon sonunda 18 milyon avro karşılığında dünyanın en önemli kulüpleri arasında yer alan Juventus'a transfer oldu.


- Son aday Dorukhan Toköz


Geçen sezon Beşiktaş'ta sergilediği performansla dikkati çeken Dorukhan Toköz, İtalyan kulüplerinin transfer gündeminde yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı'nda da görev yapan 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu Serie A'dan birçok takımın kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.

İtalyan basınında adı sıkça Udinese ve Lazio ile anılan Dorukhan Toköz'e, milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'nın da talip olduğu öne sürülüyor.


- Son 5 sezonda Süper Lig'den Serie A'ya transfer olan futbolcular


2015-2016'dan bu yana Süper Lig'den Serie A'ya transfer olan oyuncular ve değerleri şöyle:


Futbolcu Takımı Transfer olduğu takım Transfer dönemi Transfer şekli Bonservis bedeli (avro)
Felipe Melo Galatasaray Inter 2015-2016 Bonservis 4,2 milyon
Alex Telles Galatasaray Inter 2015-2016 Kira 1,3 milyon
Goran Pandev Galatasaray Genoa 2015-2016 Sözleşme sonu
Blerim Dzemaili Galatasaray Genoa/Bologna 2015-2016/2016-2017 Kira/Bonservis 1,3 milyon
Ali Adnan Çaykur Rizespor Udinese 2015-2016 Bonservis 2,2 milyon
Jose Sosa Beşiktaş Milan 2016-2017 Bonservis 7,5 milyon
Bruno Alves Fenerbahçe Cagliari 2016-2017 Sözleşme sonu
Caner Erkin Fenerbahçe Inter 2016-2017 Sözleşme sonu
Gregory van der Wiel Fenerbahçe Cagliari 2017-2018 Bonservis 1 milyon
Cengiz Ünder Medipol Başakşehir Roma 2017-2018 Bonservis 14,25 milyon
Sandro Antalyaspor Benevento 2017-2018/2018-2019 Kira/Bonservis 2,3 milyon
Cheick Diabate Osmanlıspor Benevento 2017-2018 Kira 200 bin
Riad Bajic Konyaspor Udinese 2017-2018 Bonservis 5,5 milyon
Salih Uçan Fenerbahçe Empoli 2018-2019 Kira/Bonservis
Koray Günter Galatasaray Genoa 2018-2019 Sözleşme sonu
Juraj Kucka Trabzonspor Parma 2018-2019 Bonservis 4,7 milyon
Merih Demiral Alanyaspor Sassuolo 2018-2019 Bonservis
William Troost-Ekong Bursaspor Udinese 2018-2019 Bonservis 3,3 milyon
Mehdi Bourabia Konyaspor Sassuolo 2018-2019 Bonservis 2,2 milyon
Johan Djourou Antalyaspor SPAL 2018-2019 Sözleşme sonu
Sinan Gümüş Galatasaray Genoa 2019-2020 Sözleşme sonu
Eljif Elmas Fenerbahçe Napoli 2019-2020 Bonservis 16 milyon

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:22
  1. Futbol
  2. İtalya Birinci Futbol Ligi
  3. Serie A
  4. SÜPER LİG
  5. transfer

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