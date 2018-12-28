GRAFİKLİ - İsrail güçleri 2018'de 295 Filistinliyi katletti

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), 2018 yılında 295 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından katledildiğini, bunun 2014'teki Gazze saldırısından bu yana en yüksek sayı olduğunu bildirdi.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre, İsrail güçleri 2018'in başından bu yana 295 Filistinliyi öldürdü, 29 bin Filistinliyi yaraladı.

Böylece, İsrail'in Gazze'ye 2014'te düzenlediği saldırılardan bu yana İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle bir yıl içinde en fazla Filistinli 2018'de hayatını kaybetmiş oldu.

Ayrıca, OCHA'nın Filistin'de ölüm ve yaralanmaların kaydını tutmaya başladığı 2005'ten beri en fazla sayıda Filistinli 2018'de yaralandı.

Hayatını kaybeden Filistinlilerin 180'inin, yaralananlarınsa 23 bininin Gazze sınırında 30 Mart’tan bu yana düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altındaki gösterilerde İsrail askerlerinin hedefi olduğu belirtildi.

İsrail güçlerinin katlettiği 57, yaraladığı 7 bin Filistinlinin 18 yaşından küçük olduğu bildirildi.

OCHA, hayatını kaybeden Filistinlilerden 15'nin Batı Şeria'da İsraillilere yönelik saldırıların şüphelileri olduğunu belirtti ve 2018'de ölen İsrailli sayısını 14 olarak açıkladı.

- Yahudi yerleşimcilerin saldırıları arttı

OCHA'nın kayıtlarına göre, 2018'de Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarında da büyük artış görüldü.

Bu yıl başından beri Yahudi yerleşimcilerin Filistinlileri katlettiği, yaraladığı ya da mallarına zarar verdiği 265 olay meydana geldi. 2017'ye kıyasla bu tür olaylarda yüzde 69 artış kaydedildi. Bu olaylarda 1 Filistinli kadın öldürüldü, 115 Filistinli yaralandı, Filistinlilere ait 8 bine yakın ağaç ile 540 araç tahrip edildi. Yıl başından bu yana Batı Şeria'daki 181 olayda ise 7 Yahudi yerleşimci öldü.

- Filistinlilere ait yapıların yıkımı devam etti

İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere ait yapıları yıkımı da 2018'de devam etti. İsrail, yıl başından beri Filistinlilere ait 459 yapının bir kısmını yıktı, bir kısmına el koydu.

İsrail, uygulamasına gerekçe olarak, çoğu Doğu Kudüs ya da C Bölgesi olarak adlandırılan yerlerdeki bu yapılarda İsrail kurumları tarafından verilen yapı izin belgesi bulunmamasını gösterdi. OCHA, bu belgeyi almanın neredeyse imkansız olduğuna dikkati çekti.

İsrail'in bu yapıları yıkması ya da el koyması nedeniyle 472 Filistinli yaşadıkları yeri terk etmek zorunda kaldı. Bu Filistinliler arasında 216 çocuk ile 127 kadının bulunduğu bildirildi.

OCHA, sadece C Bölgesi olarak adlandırılan yerlerde bekleyen 13 bin yıkım kararı bulunduğunu, bu yapılardan 40'ının okul binası olduğuna dikkati çekti.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e; yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredilmiş; yüzde 61'ini oluşturan "C bölgesi"nin ise "idari yönetimi ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı

- Gazze nüfusunun yüzde 68'i açlık tehdidi altında

İsrail, Gazze'ye yönelik deniz, hava ve kara ablukasını da 2018'de sürdürdü. Gazze'de yaşayan 1,3 milyon kişinin, yani nüfusun yüzde 68'inin, abluka nedeniyle açlık tehdidi altında olduğu bildirildi. OCHA, bu kişilerin oranının 2014'te yüzde 59 olduğunu hatırlattı.

Gazze'deki işsizlik oranı da rekor seviyeye ulaşarak 2018'in ilk üç çeyreğinde yüzde 53'e çıktı. Gençler arasındaki işsizliğin de yüzde 69 olduğu vurgulandı.

Batı Şeria'da ise açlık tehdidi altındaki Filistinlilerin oranının yüzde 12 olduğu, işsizliğin yüzde 18'de seyrettiği kaydedildi.

- İnsani yardımlar en düşük seviyede

OCHA, Filistin genelindeki olumsuz koşullara rağmen 2018'de insani yardım fonlarının en düşük seviyeye gerilediğini açıkladı.

OCHA, İnsani Yardım Planı çerçevesinde 2018 için 540 milyon dolarlık yardım talebine karşılık 221 milyon dolar yardım aldığını bildirdi.