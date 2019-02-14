GRAFİKLİ - İran'ı sarsan saldırı terör eylemlerini yeniden gündeme taşıdı

TAHRAN (AA) - MUHAMMET KURŞUN - İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde 27 askerin öldüğü saldırı, terör eylemlerini yeniden ülkenin gündemine taşıdı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da ABD öncülüğünde düzenlenen ve İsrail ile bazı Arap ülkelerinin destek verdiği zirvede Tahran yönetimine karşı yürütülecek mücadele ele alınırken İran dün akşam Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarına yönelik saldırıyla sarsıldı.

Sistan-Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını taşıyan otobüse düzenlenen saldırı, İran'da 11 Şubat 1979 devriminin yıl dönümünün kutlandığı günlere denk geldi.

Tahran yönetiminin "terör örgütü" ilan ettiği Ceyşul Adl örgütünün üstlendiği saldırıda 27 İran askeri öldü, 13'ü yaralandı.

Bu olay İran'da son 5 ay içinde önemli yıl dönümlerine denk gelen ikinci büyük saldırı oldu.

Ceyşul Adl örgütü "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.



- Bir yılda 50’den fazla saldırı

İran Meclisi Dış Politika ve Milli Güvenlik Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe'nin paylaştığı bilgilere göre, son 1 yılda Beluçistan bölgesinde askeri noktalara 50'den fazla düzenlendi.

Bunların en büyükleri arasında dünkü terör eyleminden başka İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinin merkezi Ahvaz'da 22 Eylül 2018'de düzenlenen saldırı da yer alıyor.

İran-Irak savaşının yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen askeri geçit töreninin hedef alındığı saldırıda 17'si asker 25 kişi öldü, 69 kişi yaralandı.

Saldırıyı "Ahvaz Milli Direnişi" çatısı altında faaliyet gösteren ayrılıkçı El-Ahvaziye (Ahvaz Özgürlükçü Arap Hareketi) örgütü üstlendi.

- Humeyni türbesi ve meclise düzenlenen eş zamanlı saldırılar

İran'da önemli günlere denk gelmemekle birlikte son dönemde dikkat çeken diğer terör olayları şöyle:

Başkent Tahran'da 7 Haziran 2017'de İran Meclisi'ne silahlı saldırı ve devrim lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin türbesine eş zamanlı düzenlenen bombalı intihar eyleminde 12 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

Saldırganların kadın giysileri ve çarşaf giyerek meclise girdiği belirtildi. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentindeki emniyet müdürlüğüne 6 Aralık 2018'de düzenlenen bombalı terör saldırısında da 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Saldırının "Ensaru'l Furkan" adlı örgüt tarafından üstlenildiği iddia edildi.

Sistan-Beluçistan eyaletinin İran-Pakistan sınırında bulunan Mircave bölgesinde ise 22 Ekim 2018'de 14 asker Ceyşul Adl örgütü tarafından rehin alındı.

- Devrimden sonraki kanlı terör saldırıları

İran, 1979'daki devrimin hemen ardından da kanlı terör saldırılarına sahne olmuştu.

Devrim sonrasında meydana gelen anlaşmazlıklar nedeniyle silahlı mücadeleye başlayan Halkın Mücahitleri Örgütü tarafından, Humeyni'nin devrimin öncülerinden Ayetullah Muhammed Hüseyin Beheşti ile Ayetullah Ali Hamaney'e kurdurduğu İslami Cumhuriyet Partisi binasına 28 Haziran 1981'de düzenlenen bombalı saldırıda 4 bakan, 27 milletvekili, birçok parti kurucusu ve bakan yardımcısının aralarında bulunduğu 72 kişi hayatını kaybetti.

Devrimin öncü isimlerinden Eski Uzmanlar Konseyi Başkanı, Yüksek Mahkeme Başkanı ve partinin kurucu başkanı Ayetullah Muhammed Hüseyin Beheşti de saldırıda hayatını kaybetti.

Bu saldırıdan bir gün önce dönemin Tahran cuma imamı Ali Hamaney'e kentin Ebu Zer Camisi'nde düzenlenen saldırıda Hamaney bir kolunu kaybetmişti. Saldırının Halkın Mücahitleri Örgütü tarafından gerçekleştirildiği iddia edilse de 28 Haziran'daki bombalı saldırıyı üstlenen örgüt bu olayın sorumluluğunu üstlenmedi.

Devrimin liderlerinden akademisyen ve din adamı Ayetullah Murtaza Mutahhari, İran'da 2 Mayıs'ta kutlanan öğretmenler gününden bir gün önce 1 Mayıs 1979'da Furkan Militan Grubu tarafından düzenlenen suikastla yaşamını yitirdi.

Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanı Muhammed Ali Recai ve Başbakan Muhammed Cevad Bahüner de 30 Ağustos 1981'de yine Halkın Mücahitleri Örgütü tarafından düzenlenen bombalı saldırıda öldürüldü.