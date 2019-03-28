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GRAFİKLİ - İran'da sel felaketinin ağır bilançosu

İran'da yaklaşık 10 günden buyana devam eden sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketi ülkenin genelini vurdu, 44 kişi öldü 265 kişi yaralandı- Ülkenin 31 eyaletinden 25'ini etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı sel nedeniyle ülkede yaklaşık 300 ilçe ve köyün acil yardıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor- 5 eyalette yaklaşık 170 milyon dolar zarar meydana geldi- 5 bin ahır hayvanı telef oldu

28 Mart 2019 Perşembe 14:08
GRAFİKLİ - İran'da sel felaketinin ağır bilançosu

İSTANBUL (AA) - MUSTAFA MELİH AHISHALI - İran'da yaklaşık 10 günden bu yana devam eden sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketi ülkenin genelini vurdu.

Kuzey ve kuzeybatıda hayatı olumsuz yönde etkileyen sağanak yağış sele dönüşürken batı, güneybatı ve orta kesimlerde de şiddetini artıran yağmur neticesinde binlerce evi su bastı. Yağmur, ekim alanlarının su altında kalmasına, geçimini hayvancılıkla sürdüren göçebelerin ve köylülerin ahırlarındaki binlerce hayvanın telef olmasına neden oldu.

- 44 kişi öldü 265 kişi yaralandı

İran'da insanlık krizine dönüşen sel felaketi, Nevruz tatili için ülkenin çeşitli bölgelerine seyahat eden turistleri hazırlıksız yakaladı. Son bilgilere göre, ülkenin büyük bölümünde yoğun yağışların neden olduğu selde Fars eyaletinde 21, Gülistan'da 7, Mazenderan'da 5, Kuzey Horasan'da 3, Kohguliye-Buyer Ahmed'de ve Loristan'da 2'şer, Kirmanşah, Huzistan, Hemedan ve Simnan'da 1'er kişi öldü.

Selden etkilenen Fars, Kirmanşah, Gülistan, Loristan, İylam, Simnan, Kuzey Horasan, Rezevi Horasan, Huzistan, Buşehr, Kohguliye-Buyer Ahmed, Hemedan, Kirman eyaletlerinde 265 kişinin yaralandı.

İran'ın 31 eyaletinden 25'ini etkisi altına alan şiddetli yağışlardan kaynaklı sel nedeniyle ülkede yaklaşık 300 ilçe ve köyün acil yardıma ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Şiraz kenti girişinde Kur'an-ı Kerim Kapısı Caddesi'nde meydana gelen selde 200'den fazla araç sürüklenerek hurdaya döndü.

- 5 eyalette yaklaşık 170 milyon dolar zarar

İran'ı etkisi altına alan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 5 eyalette şu ana kadar yaklaşık 170 milyon dolar zarar oluştuğu belirtildi.

İran Tarım Bakanı Mahmud Hucceti, son günlerde ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinin Gülistan ve Mazenderan eyaletindeki tarım alanlarına 120 milyon dolardan fazla zarar verdiğini söyledi.

Tasnim Haber Ajansına göre Hücceti, "Sel felaketi, Gülistan eyaletindeki ziraat alanlarına 1 trilyon 50 milyar tümen (yaklaşık 81 milyon dolar), Mazenderan eyaletine 550 milyar tümen (yaklaşık 42 milyon dolar) zarar verdi." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Kirmanşah Eyaleti Kriz Masası Başkanı Celil Balayi, son günlerde şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel felaketinin Kirmanşah eyaletinde altyapı ve tarım arazilerinde 376 milyar tümen (yaklaşık 29 milyon dolar) hasara yol açtığını söyledi.

Balayi, altyapının güçlendirilmesi çalışmaları için 765 milyar tümen (yaklaşık 59 milyon dolar) ödeneğe ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Çaharmahal-Bahtiyari eyaleti Ziraat Kurumu Başkanı Zebihullah Garib de eyaletteki tarım arazilerinin ve sulama sistemlerinin sel nedeniyle 115 milyar tümen (yaklaşık 9 milyon dolar) civarında zarara uğradığını açıkladı.

Simnan Eyaleti Valisi Alirıza Aşinager de sel felaketinin Simnan eyaletinde 100 milyar tümen (yaklaşık 8 milyon dolar) zarara yol açtığını aktardı.

Aşinegar, eyalette sel nedeniyle toprak kayması sonucu 120 evin hasar gördüğünü belirtti.

-5 bin ahır hayvanı telef oldu

İran Veteriner Kurumu Başkanı Alirıza Refipur, ülkenin birçok eyaletinde meydana gelen sel felaketinde yaklaşık 5 bin ahır hayvanının da telef olduğunu belirtti.

Refipur, "Mazenderan, Gülistan, Kirmanşah, Loristan, Kohgiluye-Buyer Ahmed ve Kuzey Horasan eyaletlerinde 4 bin 500 küçükbaş ve 136 büyükbaş hayvan sel nedeniyle telef oldu." dedi.

-Yaklaşık 6 bin arı kovanı söndü

Arı üreticilerinin de selden etkilendiğini aktaran Refipur, "Mazenderan eyaletinde 5 bin 680 ve Gülistan eyaletinde 295 arı kovanı sel nedeniyle söndü." bilgisini verdi.

Et ve yumurta üretimi için beslenen 841 bin 500 kanatlı hayvanın sel sonucu telef olduğunu dile getiren Refipur, "Ayrıca Gülistan, Kirmanşah, Loristan, Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletlerinde 94 soğuk iklim balığı üretim çiftliği ile 500 hektar sıcak iklim balığı üretim alanı zarar gördü." diye konuştu.

- Fars eyaletinde bir günlük yas

Sel felaketi sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar için Şiraz kentinin bağlı bulunduğu Fars eyaletinde bir günlük yas ilan edildi.

- Barajlar taştı

İran'da Gülistan Eyaleti Su İşletme Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Dehkan, sağanak yağış nedeniyle bölgedeki barajların taştığını belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Dehkan, "Bölgede son günlerde etkili olan şiddetli yağış Gülistan eyaletindeki barajlarda su oranının 2 buçuk kat artmasına yol açtı." dedi.

Eyaletteki barajların toplam su tutma kapasitesinin 118 milyon metreküp olduğuna işaret eden Dehkan, şu an barajlarda 264 milyon metreküp su biriktiğini söyledi.

-Yeni sel uyarısı

İran Meteoroloji Genel Müdürü Seher Tacbahş, yağışların yaklaşık 20 gün daha süreceğini, önümüzdeki 5 günde ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde etkili olacak yağışın pazar ve pazartesi günleri şiddetini artırarak sele sebebiyet verebileceği belirtti.

Tacbahş, Kirmanşah, İylam, Loristan, Çabarmahal-Bahtiyari, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Doğu ve Batı Azerbaycan, Zencan ve Hemedan eyaletlerinde toprağın suya doyumu nedeniyle gelecek yağışların sel felaketine neden olabileceğini kaydetti.


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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:08
  1. İran'da sel felakete yol açtı

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