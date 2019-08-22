GRAFİKLİ - Irak'ta İsrail'in hedefindeki Haşdi Şabi üsleri

İSTANBUL (AA) - İDRİS OKUDUCU - Irak'ta bulunan İran'a yakın Haşdi Şabi üslerine son bir ay içinde düzenlenen ve yoğunlukla cephanelik, silah ve mühimmat depolarının hedef alındığı 4 hava saldırısını şu ana kadar açık şekilde üstlenen olmazken iddialar İsrail üzerinde yoğunlaşıyor.

Haşdi Şabi'nin mühimmat depolarının bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr ve Beled üslerine, 19 Temmuz-20 Ağustos tarihlerinde hava saldırıları düzenlendi.

Bağdat yönetimi saldırıların nasıl gerçekleştiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmayıp soruşma açıldığını duyurmakla yetinse de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıların arkasında Tel Aviv'in olduğu imasında bulundu.

Haşdi Şabi Heyet Başkan Yardımcısı ve İran'a yakın Iraklı komutanlardan Ebu Mehdi Mühendis de dün bir yazılı açıklama yaparak düzenlenen hava saldırılarından dolayı direkt ABD'yi suçladı. Bu yıl içinde İsrail'e ait 4 İHA'nın Azerbaycan üzerinden ülke hava sahasına girdiğini belirten Haşdi Şabi yetkilisi, söz konusu İHA'ların ABD filosunda görüldüğünü ve üsler üzerinde sortiler gerçekleştirdiğini iddia etti

Irak ordusunun, hava saldırılarına karşı koyabilecek bir savunma sistemine sahip olmamasından istifa eden İsrail'in, Haşdi Şabi hedeflerini F-35 ve İHA'larla vurduğu ileri sürülüyor.

- "Saldırıların arkasında İsrail var" iddiası

Hava saldırısı veya üslerdeki patlamaların sorumluluğunu açık bir şekilde herhangi bir devlet veya örgüt üstlenmedi.

Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu önceki gün Ukranya'nın başkenti Kiev'de gazetecilerin İsrail'in temmuz ayında Irak'ta bulunan İran'a ait askeri hedefleri vurduğu yönündeki iddialara ilişkin sorusuna "İran hiçbir yerde dokunulmaz değildir." şeklinde cevap vererek, söz konusu saldırının arkasında İsrail ordusunun olduğunu ima etti.

Londra'dan yayınlanan Suudi Arabistan destekli Şarkulevsat gazetesi de Batılı diplomatik kaynaklara dayandırdığı dünkü haberinde, Tel Aviv yönetiminin, ABD ve Rusya'dan aldığı onayla son haftalarda İran'ın Irak'ta bulunan silah ve füze depolarına saldırılar düzenlediğini ileri sürdü.

Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu Üyesi Kerim İleyvi, dün yerel medyaya yaptığı açıklamada, İsrail'in Haşdi Şabi'ye ait askeri üsleri ABD'den aldığı tam istihbaratla vurduğunun açık olduğunu iddia etti.

Haşdi Şabi çatısı altında yer alan Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amıri liderliğindeki Fetih Koalisyonu Milletvekili İleyvi, "İsrail savaş uçakları, ABD'den aldığı tam istihbarat bilgisi ve hava desteğiyle Irak içindeki askeri güvenlik hedeflerini vurdu." ifadelerini kullandı.

- İlk saldırı Türkmen Haşdi Şabi kampına

İran'a yakın Haşdi Şabi çatısı altındaki gruplara yönelik ilk hava saldırısı, 19 Temmuz'da Salahaddin vilayetinin Amirli nahiyesindeki Türkmen Tugayı'nın konuşlandığı Şuheda Askeri Kampı'na düzenlendi.

İHA'larla gerçekleştirilen saldırıda mühimmat ve silah deposunda art arda patlamalar meydana gelirken, 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Uluslararası ve yerel basında yer alan haberlerde söz konusu saldırıda İranlı askeri danışmanların hayatını kaybettiği ileri sürülse de Tahran yönetiminden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Şuheda Kampı'nda zaman zaman Irak Hizbullahı milisleri ve İranlı askeri yetkililerin konuşlandığı, mühimmat deposunda ise İran yapımı balistik füzelerin bulunduğu iddia edilmişti.

- İran'ın füze rampalarının bulunduğu depo: "Eşref Kampı"

Salahaddin vilayetindeki ilk saldırının üzerinden 9 gün geçtikten sonra 28 Temmuz'da yine İHA'larla bu sefer başkent Bağdat'ın kuzeydoğusunda yer alan ve kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Eşref Kampı'na hava saldırısı düzenlendi.

Irak merkezi hükümeti ve güvenlik yetkilileri, saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken yerel medyada çıkan haberlerde ise Eşref Kampı'nda İran'a ait balistik füze rampaları ile İranlı 2 danışmanın bulunduğu deponun hedef alındığı iddia edildi.

Bir dönem İran'a muhalif Halkın Mücahitleri Örgütü'nün konuşlandığı geniş bir araziye sahip stratejik Eşref Kampı, İran sınırına sadece 80 kilometre mesafede bulunuyor.

- Sakr (Şahin) Kampı'nda cephanelik vuruldu

Şuheda ve Eşref kamplarına yönelik saldırılardan sonra bu defa 12 Ağustos'ta Haşdi Şabi tarafından kullanılan ve büyük bir cephaneliğin bulunduğu Bağdat'ın El-Dora bölgesinde yer alan Sakr Askeri Kampı'na saldırı düzenlendi.

Irak Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre saldırı nedeniyle cephanelikte meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı. Ölen ve yaralananların Haşdi Şabi mensubu olup olmadığına ilişkin ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

- Irak, tüm askeri uçuş izinlerini iptal etti

Sakr Kampı'na yönelik saldırının ardından Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, 13 Ağustos'ta Haşdi Şabi komutanlarıyla saldırı bölgesine giderek burada incelemelerde bulundu. Abdulmehdi, olayın araştırılması için bir komisyon kurulması talimatı verdi.

Abdulmehdi başkanlığında, 15 Ağustos'ta yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bir dizi güvenlik kararı alındı. Bu kararların en önemlisi, Irak hava sahasının kullanılmasını içeren tüm askeri uçuş izinlerin iptal edilmesi oldu.

- Beled Askeri Hava Üssü'ne saldırı

Irak Başbakanı Abdulmehdi'nin askeri uçuş izinlerini iptal kararına rağmen sadece 5 gün sonra 20 Ağustos'ta Haşdi Şabi'nin bir diğer karargahına daha saldırı düzenlendi.

Haşdi Şabi çatısı altındaki Ketaib İmam Ali Birliği'nin konuşlandığı Beled Askeri Hava Üssü yakınlarındaki üssün cephaneliğinde art arda patlamalar yaşandı.

Patlamanın nasıl meydana geldiğine dair Bağdat yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmazken, Salahaddin Milletvekili Muhammed Bildavi görgü tanıklarına dayandırdığı açıklamada "saldırı öncesi üssün semalarında uçakların görüldüğünü" söyledi.

- Irak da S-400 almak istiyor

Irak, halihazırda hava saldırılarına karşı koyacak bir hava savunma sistemine sahip değil. Durumun farkında olan Bağdat yönetimi, bu güvenlik açığının ortadan kaldırılması için bir süre önce Rusya ile temasa geçti.

Irak'ın Moskova Büyükelçisi Aydar Mansur Hadi, 15 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, "Irak hükümeti kararını verdi. S-400 almak istiyor." diyerek ülkesinin Rus hava savunma sistemine talip olduğunu açıklamıştı.

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev de bir süre önce yaptığı açıklamada, Irak'ın S-400 alabilecek potansiyel ülkeler arasında bulunduğunu söylemişti.