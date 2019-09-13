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GRAFİKLİ - Güreşte Dünya Şampiyonası heyecanı

- Kazakistan'da yarın başlayacak organizasyonda 30 milli sporcu madalya mücadelesi verecek- Organizasyon, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota verecek olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor- Rıza Kayaalp, altın madalya kazanması halinde grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olacak- Taha Akgül ve Metehan Başar üçüncü, Yasemin Adar ise ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak

13 Eylül 2019 Cuma 11:03
GRAFİKLİ - Güreşte Dünya Şampiyonası heyecanı


ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Dünya Güreş Şampiyonası yarın Kazakistan'da başlayacak.

2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota verecek Dünya Şampiyonası, 14-22 Eylül tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenecek.

Güreşte, olimpiyatlardan önceki en önemli şampiyonada, erkekler serbest ve grekoromen stil ile kadınlarda onar sıklette müsabakalar yapılacak.

Olimpik sıkletlerde ilk 6'da yer alan güreşçiler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanacak.

Türkiye, zorlu şampiyonada tüm sıkletlerde madalya mücadelesi verecek.

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 6 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 16 madalya kazanarak organizasyon tarihindeki en iyi derecesini elde eden milliler, başarısını Dünya Şampiyonası'nda sürdürmeye çalışacak.

Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 72 ve 82 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları gerçekleştirilecek.

Türkiye'yi 55 kiloda Şerif Kılıç, 63 kiloda Rahman Bilici, 72 kiloda Cengiz Arslan ve 82 kiloda Emrah Kuş temsil edecek.


- Rıza Kayaalp yeni rekor peşinde


Kazakistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası, milli sporcu Rıza Kayaalp için ayrı bir önem taşıyor.

Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza, Kazakistan'da da altın madalya kazanması halinde Türk güreş tarihine geçecek.

Rıza, sıkletinde zirvede yer alması durumunda grekoromen stilde üçer şampiyonlukları bulunan eski güreşçiler Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi'yi geride bırakacak.

Milli sporcu, böylece dünya şampiyonalarında grekoromen stilde 4 altın madalya kazanan ilk Türk güreşçi olacak.

Grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden Rıza, bu yıl Romanya'da 9. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, Türk sporcular arasında Hamza Yerlikaya ile paylaştığı rekorun tek sahibi olmuştu.


- Taha 3. dünya şampiyonluğunu hedefliyor


Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, kariyerindeki üçüncü dünya şampiyonluğuna Kazakistan'da ulaşmayı hedefliyor.

Taha, Romanya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek altın madalya kazanmıştı.

7. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Taha, son olarak 2015 Las Vegas'ta dünya şampiyonu oldu.

2016 Rio Olimpiyatları'nda altın madalya kazandıktan sonra katıldığı 2017 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalyada kalan Taha, geçen yıl ise çeyrek finalde elendi.


- Üst üste 3. şampiyonluk için mindere çıkacak


Son iki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya elde ederek dikkatleri çeken Metehan Başar, üst üste 3. kez dünya şampiyonu olmaya çalışacak.

Türkiye'nin tek dünya şampiyonu kadın güreşçisi Yasemin Adar ise organizasyondaki ikinci altın madalyasını almak için mücadele edecek.

Türk Milli Takımı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de geçen yıl düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 1 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 9 madalya kazanmıştı. Milli güreşçiler Taha Akgül ve Rıza Kayaalp, sürpriz bir şekilde kürsünün uzağında kalmıştı.


- Dünya Şampiyonası kadrosu


Kazakistan'da madalya mücadelesi verecek milli güreşçiler şunlar:

- Grekoromen

55 kilo: Şerif Kılıç

60 kilo: Kerem Kamal

63 kilo: Rahman Bilici

67 kilo: Atakan Yüksel

72 kilo: Cengiz Arslan

77 kilo: Fatih Cengiz

82 kilo: Emrah Kuş

87 kilo: Metehan Başar

97 kilo: Cenk İldem

130 kilo: Rıza Kayaalp


- Kadınlar

50 kilo: Evin Demirhan

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Bediha Gün

57 kilo: Elif Jale Yeşilırmak

59 kilo: Elif Yanık

62 kilo: Aslı Tuğcu

65 kilo: Kadriye Aksoy

68 kilo: Buse Tosun

72 kilo: Beste Altuğ

76 kilo: Yasemin Adar


- Serbest stil

57 kilo: Süleyman Atlı

61 kilo: Recep Topal

65 kilo Selahattin Kılıçsallayan

70 kilo: Mustafa Kaya

74 kilo: Soner Demirtaş

79 kilo: Muhammet Nuri Kotanoğlu

86 kilo: Fatih Erdin

92 kilo: Süleyman Karadeniz

97 kilo: İbrahim Çiftçi

125 kilo: Taha Akgül

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:03
  1. 2020 Tokyo Olimpiyatları
  2. Dünya Güreş Şampiyonası
  3. Güreş
  4. Rıza Kayaalp
  5. Taha Akgül
  6. Yasemin Adar

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