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GRAFİKLİ - Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2000. maç heyecanı

- Türk futbolunun lokomotiflerinden Galatasaray ile Fenerbahçe, hafta sonunda oynayacakları karşılaşmalarla Süper Lig'deki 2000. maçlarına çıkacak- Galatasaray, ligde şu ana çıktığı 1999 karşılaşmada 1131 galibiyet, 507 beraberlik ve 361 mağlubiyet yaşadı- Fenerbahçe, ligde oynadığı 1999 maçın 1139'undan galibiyetle ayrılırken, 529'unda berabere kaldı, 331'inde ise mağlup oldu

28 Şubat 2019 Perşembe 11:21
GRAFİKLİ - Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 2000. maç heyecanı


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR / ERKAN TİRYAKİ - Türk futbolunun lokomotiflerinden Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'de 2000. maçlarına çıkmaya hazırlanıyor.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de tüm sezonlarda yer alan ve en fazla maça çıkan ekipler olan Galatasaray ile Fenerbahçe, 2000. karşılaşmalarını hafta sonu oynayacak.

Ligde 2000. maç sayısına ulaşan ilk takım bu sezonun 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak Fenerbahçe olacak. Galatasaray ise 3 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında Süper Lig'deki 2000. maçına çıkacak.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 1999 karşılaşmada 1131 galibiyet, 507 beraberlik ve 361 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 3511 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 1741 gol gördü.

Fenerbahçe ise ligde oynadığı 1999 maçın 1139'undan galibiyetle ayrılırken, 529'unda berabere kaldı, 331'inde ise mağlup oldu. Söz konusu karşılaşmalarda 3537 kez ağları havalandıran sarı-lacivertli takım, rakiplerinin ise 1727 golüne engel olmadı.


- İlk maçları


Fenerbahçe, ligdeki ilk maçını MKE Ankaragücü, Galatasaray ise Ankara Demirspor'la 21 Şubat 1959'da oynadı.

Sarı-lacivertiler ilk maçında MKE Ankaragücü'nü 3-1, sarı-kırmızılılar ise Ankara Demirspor'u 2-0 yendi.


- Puan, galibiyet ve gol sayılarında Fenerbahçe zirvede



Fenerbahçe, 61. sezonu oynanan ligde puan cetvelinde zirvede otururken, en çok galip gelen ve gol atan takım unvanlarını da elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 1999 lig maçında 3472 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 36 puan önünde yer aldı.

Galatasaray ise 1999 maçta toplam 3436 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3346 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2420 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

Fenerbahçe lig tarihinde 1139 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 8 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Galibiyet sayısında Galatasaray 1131 ile ikinci, Beşiktaş 1079 ile üçüncü, Trabzonspor ise 737 ile dördüncü sırada.

Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip. Sarı-lacivertliler, toplam 3537 gol kaydetti. Galatasaray 3511 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3249.


- Galatasaray 4 yıldızlı tek takım


Ligde en fazla şampiyonluk yaşayan ekip olan Galatasaray, armasında 4 yıldız bulunduran tek takım konumumda.

Sarı-kırmızılı takım ligde 21 kez mutlu sona ulaşırken, Fenerbahçe 19 şampiyonlukla ikinci sırada yer alıyor.

Ayrıca Galatasaray, lig tarihinde üst üste en çok şampiyonluk kazanan takım unvanına da sahip. Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza koydu.


- Beşiktaş 1997 maç oynadı


Süper Lig'in tüm sezonlarında yer alan üç takımdan biri olan Beşiktaş ise şu ana kadar 1997 maça çıktı.

Ligin ilk sezonu olan 1959'da, gruplarını lider bitiren Fenerbahçe ve Galatasaray finale kaldı. Bu iki takım rövanşlı oynanan final maçlarında mücadele ettiği için lig tarihinde Beşiktaş'tan ikişer maç daha fazla yaptı.


- Puan durumu


Süper Lig'de 1959 yılından bu yana oluşan puan durumu şöyle:



TakımlarKOGBMAYP
1Fenerbahçe6119991139529331353717273472
2Galatasaray6119991131507361351117413436
3Beşiktaş6119971079552366324916823346
4Trabzonspor451489737405347229214422420
5Bursaspor501633569469595195619871984
6Gençlerbirliği461536513458565194320091833
7MKE Ankaragücü501615514469632185321321778
8Altay411326413413500141516101372
9Gaziantepspor311028366265397124613821324
10Eskişehirspor30978334312332111011011104
11Samsunspor30986319254413109213051090
12Antalyaspor237732471993279191118902
13Kayserispor237532312103128721048881
14Göztepe27827259259309876981822
15İstanbulspor 23756237229290855945813
16Kocaelispor20674225184265858934784
17Denizlispor19654202174278805930736
18Konyaspor
18 591 186 161 244 699 855 719
19Adanaspor22704202213289771949692
20Çaykur Rizespor
18
603
189
146
268
669
855
664
21Boluspor20638192215231637709654
22Sivasspor13437161114162594613597
23İstanbul Başakşehir1136916493112533434585
24Kasımpaşa15519152145222609777556
25Sarıyer13436148135153553551527
26Karşıyaka16528152141235533748510
27Adana Demirspor17550146157247514773490
28Malatyaspor11384134102148507544467
29Mersin İdmanyurdu15472136134202446556438
30Zonguldakspor14454135148171425484424
31Ankara Demirspor13418116153149447509385
32Sakaryaspor1138011489177452586370
33Vefa14422110143169364514363
34Kardemir Karabükspor103369668172361570356
35Osmanlıspor93068487135348460339
36Orduspor11352102102148303420322
37Diyarbakırspor113629184187323554320
38PTT1237493134147340445320
39İzmirspor1032693110123313386296
40 Akhisarspor 7 227 72 62 93 274 324 278
41Feriköy92928886118257312262
42Altınordu103228098144296433258
43Şekerspor1032073100147309481255
44Beykoz8264729498263315238
45Manisaspor6204584997242306223
46Hacettepe92526776109242334210
47Karagümrük6182535178207236157
48Vanspor5170383993165298153
49Giresunspor6180475776156209151
50Zeytinburnuspor5162363789159290145
51Kayseri Erciyesspor4136334261142208141
52Elazığspor4136353170146246136
53 Alanyaspor 391 32 15 44 134 150 111
54Çanakkale Dardanelspor3102282549107154109
55Aydınspor390262737105140105
56Bakırköyspor390282141131135105
57Erzurumspor310225235411620598
58 Yeni Malatyaspor 2 57 20 17 20 72 73 77
59Yozgatspor26819193010111376
60Gençlerbirliği OFTAŞ268151736549962
61Akçaabat Sebatspor2681419358513161
62Balıkesirspor2641516336610852
63Beyoğluspor254131724497243
64Yeşildirek258131629519442
65Adalet252101527386935
66Petrolofisi1348521387329
67Bucaspor1346820376526
68Siirtspor1346622478124
69Kahramanmaraşspor13641121227123
70Büyükşehir Belediye Erzurumspor123 4 9 10 24 31 21
71Kırıkkalespor1305817216418



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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:21
  1. 2000. maç
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. SÜPERLİG

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