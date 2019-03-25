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GRAFİKLİ - Galatasaray, Avrupa'da 7. kupanın peşinde

- Sarı-kırmızılı erkek voleybol takımı, CEV Kupası finalinin rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Trentino Itas karşısında kulübün futbol, basketbol ve voleybol branşlarındaki toplamda 7. Avrupa kupasını almak için mücadele edecek- Galatasaray, Trentino Itas müsabakasını altın sete götürüp kazanması durumunda voleybolda ilk kez Avrupa kupası kazanacak- Sarı-kırmızılı kulüp, futbolda 2, basketbolda ise 4 Avrupa kupası aldı

25 Mart 2019 Pazartesi 11:15
GRAFİKLİ - Galatasaray, Avrupa'da 7. kupanın peşinde


İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Voleybol Erkekler CEV Kupası finali rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Trentino Itas'ı konuk edecek Galatasaray, başı çeken takım sporları futbol, basketbol ve voleybolda toplamda 7. Avrupa kupasını kazanmayı hedefliyor.

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı kupasında final oynayan sarı-kırmızılı takım, ilk maçta deplasmanda Trentino Itas'a 3-0 yenildi.

İstanbul'da İtalya temsilcisini konuk edecek Galatasaray, 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda karşılaşmayı altın sete götürecek.

Sarı-kırmızılı ekip, altın sette ise rakibini mağlup ederek kulüp müzesine bir Avrupa kupası daha koymanın peşinde.


- Voleybolda ilk olacak


Galatasaray, Trentino Itas karşısında müsabakayı altın sete götürüp kazanması durumunda voleyboldaki ilk Avrupa kupasını alacak.

Sarı-kırmızılı kulübün erkek ve kadın voleybol takımları, son yıllarda düşük bütçelerine rağmen Avrupa'da gösterdiği performansla dikkati çekiyor.

Daha önce voleybolda Avrupa kupası kaldıramayan Galatasaray, erkeklerde birer kez CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda dördüncü oldu.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, 2016'da Bosna Hersek'te düzenlenen Balkan Kupası'nda şampiyon olarak uluslararası alanda tek kupasını müzesine koydu.


- Kadın voleybolunda daha başarılı


Sarı-kırmızılılar, kadın voleybolunda ise erkeklere göre daha başarılı bir grafik çizdi.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 1 kez Dörtlü Final oynayan Galatasaray, dördüncülükte kaldı. CEV Kupası'nda 2 kez final mücadelesine çıkan sarı-kırmızılılar, ikisini de kaybederek ikincilikle yetindi.

Galatasaray, Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda ise 2 kez üçüncülük elde etti.


- Futbolda Avrupa'nın zirvesine çıktı


Galatasaray, futbolda kulüpler düzeyinde Avrupa'nın en önemli 3 kupasından 2'sini kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 1999-2000 sezonunda Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonu olan UEFA Kupası'nı kazandı. UEFA Kupası zaferiyle 2000'deki UEFA Süper Kupa'da oynama hakkı elde eden Galatasaray, bu organizasyonda da kupayı kaldıran taraf oldu.

Galatasaray Futbol Takımı'nın kazandığı kupalar, Türk futbol tarihinin en önemli başarıları arasında yer alırken, tek olma özelliğini de sürdürüyor.


- Dört kupa basketboldan


Galatasaray'ın kazandığı Avrupa kupalarının 4'ünde basketbol takımlarının imzası bulunuyor.

Sarı-kırmızılı erkek basketbol takımı, 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası'nı havaya kaldırdı.

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı da daha önce Avrupa'nın bir ve iki numaralı kupalarını kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı kadın basketbol takımı, 2008-2009 ve 2017-2018 sezonlarından FIBA Avrupa Kupası, 2013-2014 sezonunda ise FIBA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:15
  1. Basketbol
  2. CEV Kupası
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. UEFA Kupası
  6. UEFA Süper Kupa
  7. Voleybol

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