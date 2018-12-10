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GRAFİKLİ - Galatasaray, Avrupa'da 277. maçına çıkıyor

- UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. hafta müsabakasında yarın Portekiz'in Porto ekibini konuk edecek sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında geride kalan 276 maçında 99 galibiyet ve 105 mağlubiyet alırken, 72 kez rakipleriyle yenişemedi- Galatasaray, daha önce Portekiz takımlarıyla oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşadı- Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı futbol takımı olan Galatasaray'ın müzesinde birer UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa bulunuyor

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:56
GRAFİKLİ - Galatasaray, Avrupa'da 277. maçına çıkıyor


İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında yarın Portekiz'in Porto ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 277. maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 276 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 105 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 409 gole engel olamadı.

Galatasaray, Porto ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

Sarı-kırmızılı takımın mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle:

OrganizasyonO G B M A Y
Şampiyon Kulüpler Kupası35 12 8 154253
UEFA Şampiyonlar Ligi 109 28 27 54 109 180
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri24 17615922
Kupa Galipleri Kupası32 127 134255
UEFA Kupası / UEFA Avrupa Ligi75 29 24 22 11998
UEFA Süper Kupa 1 100 2 1
TOPLAM 276 99 72 105 373 409


- Portekiz takımlarıyla 7. randevu


Galatasaray, Avrupa kupalarında daha önce Portekiz takımlarıyla 6 kez karşı karşıya geldi.

Portekiz takımlarıyla oynadığı karşılaşmaların 3'ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, 3'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, bu maçlarda attığı 7 gole karşılık kalesinde 7 gole engel olamadı.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında ilk kez eşleştiği Porto ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı maçı 1-0 kaybetti.


- Müzede 2 Avrupa kupası


Türkiye'nin Avrupa organizasyonlarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i yenerek kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya da imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 09:56
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Porto
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi

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