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GRAFİKLİ - Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

- Son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - Son şampiyon Real Madrid, Ajax ile eşleşti

17 Aralık 2018 Pazartesi 14:24
GRAFİKLİ - Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi


ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Son şampiyon İspanyol ekibi Real Madrid'in rakibi, Hollanda'nın Ajax takımı oldu. Atletico Madrid (İspanya)-Juventus (İtalya) ve Liverpool (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya) eşleşmeleri de dikkati çekti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 12-13 ile 19-20 Şubat, rövanşları ise 5-6 ile 12-13 Mart 2019 tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Schalke 04 (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)

Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya)

Roma (İtalya) - Porto (Portekiz)

Ajax (Hollanda) - Real Madrid (İspanya)

Liverpool (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 14:24
  1. Futbol
  2. Real Madrid
  3. son 16 turu
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi

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