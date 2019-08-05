GRAFİKLİ - Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Play-off turundaki muhtemel eşleşmeler belli oldu- Üçüncü eleme turunu geçmesi durumunda Trabzonspor, Universitatea Craiova-AEK, Yeni Malatyaspor ise Molde-Aris eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak



ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Buna göre 3. eleme turunu geçmesi halinde Trabzonspor, Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan), Yeni Malatyaspor da Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

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