0553 313 94 23

GRAFİKLİ - Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Play-off turundaki muhtemel eşleşmeler belli oldu- Üçüncü eleme turunu geçmesi durumunda Trabzonspor, Universitatea Craiova-AEK, Yeni Malatyaspor ise Molde-Aris eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:09
GRAFİKLİ - Futbol: UEFA Avrupa Ligi


ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması play-off turunun kuraları çekildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu muhtemel play-off turu eşleşmeleri belli oldu.

Buna göre 3. eleme turunu geçmesi halinde Trabzonspor, Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan), Yeni Malatyaspor da Molde (Norveç)-Aris (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 22 Ağustos, rövanşları ise 29 Ağustos'ta oynanacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:09
  1. Futbol
  2. Trabzonspor
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Yeni Malatyaspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman Belediyesi, Tut Medetsiz isale hattında çalışma yaptı
    1. Adıyaman Belediyesi, Tut Medetsiz..
    2. "Türkiye ile Sırbistan arasındaki..
    3. Adanaspor'da Levent Eriş dönemi
    4. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet..
    5. TOGEM’den kursiyerlerine aile eğitim..
    6. Başkan Çınar, eğitim merkezlerini..
    7. Şanlıurfa’da genç yetenekler..
    8. Alanya’da otomobile çarpan ehliyetsiz..
    9. Pişkin, “Yapraklı Kavşağında..
    10. Adıyaman Belediyesi, duraklarda..
    11. Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un..
    12. Fatih Terim'den Mehmet Topal bombası!
    13. Skolyoz ve tedavisinde hidroterapinin..
    14. Emre Kılınç ve Hugo Vieira sağlık..
    15. Denizli’deki atıktan türetilmiş yakıt..
    16. Alanya’da çaya düşen adamın cesedi 27..
    17. Dilimi 5 lira satılıyordu şimdi tanesi..
    18. Etiyopya’da polis iki meslektaşını..
    19. Köylerde asfaltlama çalışmaları sürüyor
    20. Adıyaman Barosu’ndan öldürülen Hüseyin..
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı