GRAFİKLİ - Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Turnuvanın çeyrek final eşleşmeleri belli oldu



ANKARA (AA) - Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde, çeyrek final eşleşmelerinin yanı sıra olası yarı final eşleşmeleri de belirlendi. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı eski yıldız futbolcu Pierre van Hooijdonk'un gerçekleştirdiği kura çekiminde, eşleşmeler şöyle oluştu: Napoli (İtalya)-Arsenal (İngiltere) Villarreal (İspanya)-Valencia (İspanya) Benfica (Portekiz)-Eintracht Frankfurt (Almanya) Slavia Prag (Çekya)-Chelsea (İngiltere)



- Olası yarı final eşleşmeleri: Napoli-Arsenal/Villarreal-Valencia Benfica-Eintracht Frankfurt/Slavia Prag-Chelsea

Avrupa Ligi çeyrek finalinde ilk maçlar 11 Nisan'da, rövanşlar ise 18 Nisan'da oynanacak.



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