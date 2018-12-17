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GRAFİKLİ - Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Son 32 turunda Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit, Galatasaray da Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti

17 Aralık 2018 Pazartesi 15:34
GRAFİKLİ - Futbol: UEFA Avrupa Ligi


ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 32 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belli oldu.

Aynı ülke ya da gruptan takımların yanı sıra Rus ile Ukrayna kulüplerinin eşleşemeyeceği kura çekilişine, Avrupa Ligi gruplarında ilk iki sırayı alan 24 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8 takım katıldı.

Avrupa kupalarında yollarına devam eden Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, Rusya'nın Zenit, Galatasaray da Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti.

Son 32 turu ilk maçları 12-14 Şubat, rövanşları ise 20-21 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, ilk karşılaşmalarını sahalarında oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu eşleşmeleri şöyle:

Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya)

Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya)

Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika)

Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya)

Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya)

Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya)

Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya)

Fenerbahçe - Zenit (Rusya)

Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya)

BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere)

Galatasaray - Benfica (Portekiz)

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Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 15:34
  1. Fenerbahçe
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  4. UEFA Avrupa Ligi

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