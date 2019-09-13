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GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

- Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 3. hafta müsabakaları yapılacak

13 Eylül 2019 Cuma 09:07
GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı


İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 4. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 3. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şu şekilde:


- Süper Lig


Bugün:

20.30 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)

Yarın:

17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)

20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

15 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)

20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)

20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)


- TFF 1. Lig


Bugün:

19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)

Yarın:

15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)

19.00 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

15 Eylül Pazar:

16.30 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (İzmir Atatürk)

19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)

16 Eylül Pazartesi:

19.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük (Osmanlı)


- TFF 2. Lig


Kırmızı Grup

Yarın:

16.00 Ankara Demirspor-Ergene Velimeşespor (TCDD Ankara Demirspor)

16.30 Eyüpspor-Niğde Anadolu (Recep Tayyip Erdoğan)

15 Eylül Pazar:

15.30 Vanspor-Kardemir Karabükspor (Van Atatürk)

15.30 Birevim Elazığspor-Tuzlaspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

15.30 Sivas Belediyespor-Kahramanmaraşspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

15.30 Etimesgut Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.30 Bayburt Özel İdare-Kırşehir Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

16.00 Kastamonuspor 1966-Bandırmaspor (Gazi)

19.00 Sakaryaspor-Uşakspor (Yeni Sakarya Atatürk)


Beyaz Grup

Yarın:

16.00 Başkent Akademi-Yılport Samsunspor (Ankara OSTİM)

16.30 Pendikspor-1922 Konyaspor (Pendik)

15 Eylül Pazar:

16.00 Yeni Çorumspor-Gümüşhanespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

16.30 Kırklarelispor-Zonguldak Kömürspor (Kırklareli Atatürk)

16.30 Manisa-Hekimoğlu Trabzon (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

16.30 İnegölspor-Sancaktepe (İnegöl İlçe)

18.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hacettepe (Diyarbakır)

19.00 Tarsus İdmanyurdu-Sarıyer (Tarsus İlçe)

19.00 Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor (Zafer)


- TFF 3. Lig


1. Grup

15 Eylül Pazar:

15.30 Yeni Orduspor-Çatalcaspor (19 Eylül)

15.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Faruk Çelik)

16.00 Serik Belediyespor-Manisaspor (Serik İsmail Oğan)

16.00 Tokatspor-Kızılcabölükspor (Gaziosmanpaşa)

16.00 Çankaya-Erzinspor (Ankara OSTİM)

16.00 Düzcespor-Artvin Hopaspor (Düzce 18 Temmuz)

16.30 Silivrispor-Anagold 24 Erzincanspor (Silivri)

16.30 Sultanbeyli Belediyespor-Yomraspor (Darıca İlçe)

19.00 Ci Group Buca-Şile Yıldızspor (Yeni Buca)


2. Grup

Yarın:

15.30 Ofspor-Fatsa Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

16.30 Belediye Derincespor-Kemerspor 2003 (Derince Belediyespor Doğal Çim)

15 Eylül Pazar:

15.30 Cizrespor-Kocaelispor (Cizre İlçe)

16.00 Payasspor-Elazığ Belediyespor (Payas İlçe)

16.00 Kozanspor-Erbaaspor (İsmet Atlı)

16.30 Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor (Tepecik Şenol Güneş)

16.30 Turgutluspor-Esenler Erokspor (Turgutlu 7 Eylül)

19.00 Fethiyespor-Ağrı 1970 (Fethiye İlçe)


3. Grup

15 Eylül Pazar:

15.30 Medical Park Batman Petrolspor-Altındağ Belediyespor (Batman Yeni Şehir)

15.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

15.301954 Kelkit Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Kelkit İlçe)

16.00 Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor (Nevşehir Gazi)

16.00 Yozgatspor 1959-Karacabey Belediyespor (Yozgat Bozok)

16.00 Muğlaspor-Bayrampaşa (Muğla Atatürk)

16.30 Halide Edip Adıvarspor-Diyarbekirspor (Maltepe Hasan Polat)

16.30 Gölcükspor-Somaspor (Gölcük Şehir)

16.30 Modafen-Pazarspor (Ziya Altınoğlu)

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 09:07
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  4. TFF 1. Lig
  5. TFF 2. Lig
  6. TFF 3. Lig

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