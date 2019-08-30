GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı
- Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 3. hafta müsabakalarıyla devam edilecek- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni sezon ilk hafta maçlarıyla başlayacak30 Ağustos 2019 Cuma 09:20
İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 3. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 2019-2020 sezonu ilk hafta müsabakalarıyla start alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şu şekilde:
- Süper Lig
Bugün:
20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
Yarın:
19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
1 Eylül Pazar:
19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül)
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
21.45 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya)
- TFF 1. Lig
Bugün:
20.00 Osmanlıspor-Adanaspor (Osmanlı)
Yarın:
17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21.45 Altay-Balıkesirspor (İzmir Atatürk)
21.45 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)
1 Eylül Pazar:
19.15 Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.15 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)
21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)
21.45 Eskişehirspor-Bursaspor (Eskişehir Yeni)
- TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
Yarın:
16.00 Sivas Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
16.30 Etimesgut Belediyespor-Niğde Anadolu (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
1 Eylül Pazar:
16.00 Bayburt Özel İdare-Birevim Elazığspor (Bayburt Genç Osman)
16.00 Vanspor-Bandırmaspor (Van Atatürk)
16.30 Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor (Gazi)
16.30 Ankara Demirspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (TCDD Ankara Demirspor)
17.00 Uşakspor-Kahramanmaraşspor (Uşak 1 Eylül)
17.00 Eyüpspor-Kırşehir Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Sakaryaspor-Ergene Velimeşespor (Yeni Sakarya Atatürk)
Beyaz Grup
1 Eylül Pazar:
16.00 Gümüşhanespor-Samsunspor (Gümüşhane Yenişehir)
16.30 Yeni Çorumspor-1922 Konyaspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
16.30 BAK Spor-Şanlıurfaspor (Ankara OSTİM)
17.00 Pendikspor-Sarıyer (Pendik)
17.00 Kırklarelispor-İnegölspor (Kırklareli Atatürk)
17.00 Manisa Futbol Kulübü-Zonguldak Kömürspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
18.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sancaktepe Futbol Kulübü (Diyarbakır)
20.00 Tarsus İdmanyurdu-Hekimoğlu Trabzon (Tarsus İlçe)
20.00 Afjet Afyonspor-Hacettepe (Zafer)
- TFF 3. Lig
1. Grup
Yarın:
17.00 Silivrispor-Erzinspor (Silivri)
17.00 Sultanbeyli Belediyespor-Manisaspor (15 Temmuz)
1 Eylül Pazar:
16.00 Artvin Hopaspor-Yomraspor (Hopa İlçe)
16.00 Yeni Orduspor-68 Aksaray Belediyespor (Ordu 19 Eylül)
16.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Şile Yıldızspor (Faruk Çelik)
16.30 Serik Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor (Serik İsmail Oğan)
16.30 Düzcespor-Kızılcabölükspor (Düzce 18 Temmuz)
16.30 Tokatspor-Çatalcaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
20.00 Ci Group Buca-Çankaya (Yeni Buca)
2. Grup
Yarın:
17.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Karşıyaka (Tepecik Şenol Güneş)
1 Eylül Pazar:
16.00 Ofspor-Erbaaspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
16.00 Elazığ Belediyespor-Ağrı 1970 (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)
16.00 Payasspor-Kocaelispor (Payas İlçe)
16.00 Cizrespor-Kemerspor 2003 (Cizre İlçe)
17.00 Turgutluspor-Fatsa Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)
17.00 Belediye Derincespor-1877 Alemdağspor (Derince Belediyespor Doğal Çim)
20.00 Fethiyespor-Erokspor (Fethiye İlçe)
3. Grup
1 Eylül Pazar:
15.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bayrampaşa (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
16.00 Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor (Batman Yeni Şehir)
16.30 Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor (Nevşehir Gazi)
16.30 Yozgatspor 1959-Osmaniyespor (Yozgat Bozok)
17.00 Karacabey Belediyespor-Pazarspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
17.00 Gölcükspor-Altındağ Belediyespor (Gölcük Şehir)
17.00 Muğlaspor-Nazilli Belediyespor (Muğla Atatürk)
17.00 Halide Edip Adıvarspor-Somaspor (Maltepe Hasan Polat)
17.00 Modafen-Darıca Gençlerbirliği (Şile)
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