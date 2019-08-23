GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 2. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek



İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2. hafta karşılaşmaları yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın müsabaka programı şöyle:

- Süper Lig

Bugün: 20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park) Yarın: 19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman) 21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları) 21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) 25 Ağustos Pazar: 19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi) 19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park) 21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya) 21.45 Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom) 26 Ağustos Pazartesi: 20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)

- TFF 1. Lig

Bugün: 20.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk) Yarın: 16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor (Aktepe) 21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk) 21.45 Altınordu-Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu) 25 Ağustos Pazar: 17.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir) 19.15 Ekol Göz Menemenspor-Hatayspor (İzmir Atatürk) 21.45 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye) 21.45 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim) 26 Ağustos Pazartesi: 20.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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