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GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 2. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek

23 Ağustos 2019 Cuma 09:26
GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı


İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın müsabaka programı şöyle:


- Süper Lig


Bugün:

20.30 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

Yarın:

19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor (Eryaman)

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

25 Ağustos Pazar:

19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)

19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)

21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)

21.45 Galatasaray-Konyaspor (Türk Telekom)

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği (Kalyon)


- TFF 1. Lig


Bugün:

20.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

Yarın:

16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor (Aktepe)

21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)

21.45 Altınordu-Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)

25 Ağustos Pazar:

17.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.15 Ekol Göz Menemenspor-Hatayspor (İzmir Atatürk)

21.45 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.45 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:26
  1. Futbol
  2. SÜPER LİG
  3. TFF 1. Lig

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