GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı - Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak



İSTANBUL (AA) - Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu ilk hafta maçlarıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde ilk haftanın maç programı şöyle:

- Süper Lig

Bugün: 20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk) Yarın: 19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman) 21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas Yeni 4 Eylül) 18 Ağustos Pazar: 19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye) 21.45 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu) 21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya) 21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan) 19 Ağustos Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep (Ülker)

- TFF 1. Lig

Bugün: 20.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk) Yarın: 19.15 Fatih Karagümrük-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 21.45 Adana Demirspor-Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim) 21.45 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı) 18 Ağustos Pazar: 16.30 Hatayspor-Altınordu (Bolu Atatürk) 19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Erzurum Kazım Karabekir) 21.45 Altay-Ümraniyespor (İzmir Atatürk) 21.45 Akhisarspor-Adanaspor (Spor Toto Akhisar) 19 Ağustos Pazartesi: 20.00 Eskişehirspor-Keçiörengücü (Eskişehir Yeni)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.