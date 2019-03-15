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GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

- Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 26. hafta maçlarıyla devam edilecek- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 27. hafta karşılaşmaları oynanacak

15 Mart 2019 Cuma 09:11
GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı


İSTANBUL (AA) - Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 26. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 27. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:


- Spor Toto Süper Lig


Bugün:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

Yarın:

13.30 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

17 Mart Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye)


- Spor Toto 1. Lig


Bugün:

19.00 Eskişehirspor-Altınordu (Yeni Eskişehir)

Yarın:

13.30 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep (Ümraniye Belediyesi)

13.30 Birevim Elazığspor-Adana Demirspor (Şanlıurfa GAP)

16.00 Giresunspor-İstanbulspor (Giresun Atatürk)

16.00 Osmanlıspor-Hatayspor (Osmanlı)

17 Mart Pazar:

13.30 Afjet Afyonspor-Abalı Denizlispor (Zafer)

13.30 Altay-Kardemir Karabükspor (İzmir Atatürk)

16.00 Boluspor-Balıkesirspor Baltok (Bolu Atatürk)

16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği (Adana 5 Ocak Fatih Terim)


- TFF 2. Lig


Kırmızı Grup

Yarın:

15.00 Fatih Karagümrük-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Atatürk Olimpiyat)

17 Mart Pazar:

14.30 Şanlıurfaspor-Bandırmaspor Baltok (Şanlıurfa GAP)

15.00 Konya Anadolu Selçukspor-Pendikspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 Darıca Gençlerbirliği-Etimesgut Belediyespor (Darıca İlçe)

15.00 Menemen Belediyespor-Kırklarelispor (Menemen İlçe)

15.00 Tokatspor-BAK Spor (Tokat Gaziosmanpaşa)

15.00 Tuzlaspor-Zonguldak Kömürspor (Tuzla Belediye)

15.00 Fethiyespor-Sivas Belediyespor (Fethiye İlçe)

15.00 Tarsus İdmanyurdu-Kahramanmaraşspor (Tarsus İlçe)


Beyaz Grup

Yarın:

15.00 Keçiörengücü-Kastamonuspor 1966 (Ankara Aktepe)

17 Mart Pazar:

13.30 Sarıyer-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Yusuf Ziya Öniş)

14.30 Amed Sportif Faaliyetler-Sancaktepe Belediyespor (Diyarbakır)

15.00 Niğde Anadolu-Gümüşhanespor (Niğde 5 Şubat)

15.00 Yılport Samsunspor-Bayrampaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

15.00 Manisaspor-Ankara Demirspor (Manisa 19 Mayıs)

15.00 UTAŞ Uşakspor-İnegölspor (Uşak 1 Eylül)

15.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)


- TFF 3. Lig


1. Grup

Yarın:

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Batman Petrolspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Tire 1922-Silivrispor (Tayfur Çiçek)

17 Mart Pazar:

14.30 Artvin Hopaspor-Ergene Velimeşespor (Hopa İlçe)

14.30 Erzin Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Nevşehir Gazi)

15.00 Kozan Belediyespor-Gebzespor (İsmet Atlı)

15.00 Nazilli Belediyespor-Erbaaspor (Nazilli İlçe)

15.00 Körfezspor-Şile Yıldızspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)


2. Grup

Yarın:

15.00 Karşıyaka-Ofspor (İzmir Atatürk)

15.00 Esenler Erokspor-Altındağ Belediyespor (Esenler)

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (Maltepe Hasan Polat)

17 Mart Pazar:

13.30 Elaziz Belediyespor-Bergama Belediyespor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

14.00 Adıyaman 1954-Yeni Orduspor (Adıyaman Atatürk)

14.30 Van Büyükşehir Belediyespor-Pazarspor (Van Atatürk)

15.00 Kemerspor 2003-Osmaniyespor (Dr. Fehmi Öncel)

15.00 Alibeyköyspor-Kızılcabölükspor (Alibeyköy)

15.00 Düzcespor-Kırşehir Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)


3. Grup

Yarın:

15.00 Muğlaspor-Anagold 24 Erzincanspor (Muğla Atatürk)

15.00 Ankara Adliyespor-Payasspor (Ankara OSTİM)

17 Mart Pazar:

13.30 Bayburt İl Özel İdare-Bağcılarspor (Bayburt Genç Osman)

14.30 1461 Trabzon-Halide Edip Adıvarspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

14.30 Fatsa Belediyespor-Turgutluspor (Fatsa İlçe)

14.30 Cizrespor-Gölcükspor (Cizre İlçe)

15.00 Kocaelispor-Diyarbekirspor (Kocaeli)

15.00 Karacabey Belediyespor-Bucaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.00 Yeni Çorumspor-Serik Belediyespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)


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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 09:11
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