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GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

- Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 21. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de de 21. hafta maçları oynanacak

08 Şubat 2019 Cuma 08:59
GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı


İSTANBUL (AA) - Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig, 21. hafta mücadeleleriyle devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:


- Spor Toto Süper Lig


Bugün:

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Yarın:

16.00 Medipol Başakşehir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Vodafone Park)

10 Şubat Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)

11 Şubat Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

20.00 Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)


- Spor Toto 1. Lig


Yarın:

13.30 Kardemir Karabükspor-Eskişehirspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Gençlerbirliği-Osmanlıspor (Eryaman)

10 Şubat Pazar:

13.30 Balıkesirspor Baltok-Tetiş Yapı Elazığspor (Balıkesir Atatürk)

13.30 Boluspor-Afjet Afyonspor (Bolu Atatürk)

16.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Adanaspor-Altay (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Denizlispor-Altınordu (Denizli Atatürk)

11 Şubat Pazartesi:

19.00 Gazişehir Gaziantep-Hatayspor (Gaziantep)

19.00 Giresunspor-Ümraniyespor (Giresun Atatürk)


- TFF 2. Lig


Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Pendikspor-BAK Spor (Pendik)

10 Şubat Pazar:

13.00 Şanlıurfaspor-Zonguldak Kömürspor (Şanlıurfa GAP)

13.30 Fatih Karagümrük-Kahramanmaraşspor (Atatürk Olimpiyat)

13.30 Tokatspor-Tuzlaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.30 Tarsus İdmanyurdu-Menemen Belediyespor (Tarsus İlçe)

13.30 Bandırmaspor Baltok-Kırklarelispor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Sivas Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Fethiyespor (Darıca İlçe)

13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)


Beyaz Grup

Yarın:

13.30 Keçiörengücü-Sancaktepe Belediyespor (Ankara Aktepe)

13.30 Sarıyer-Gümüşhanespor (Yusuf Ziya Öniş)

10 Şubat Pazar:

13.30 Hacettepe-Amed Sportif Faaliyetler (Ankara OSTİM)

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Gaziantepspor (Bodrum İlçe)

13.30 Yılport Samsunspor-Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.30 UTAŞ Uşakspor-Sakaryaspor (Uşak 1 Eylül)

13.30 Niğde Anadolu-Manisaspor (Niğde 5 Şubat)

13.30 Bayrampaşa-Ankara Demirspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.30 Kastamonuspor 1966-İnegölspor (Gazi)


- TFF 3. Lig


1. Grup

Yarın:

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Erbaaspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Silivrispor (Tepecik Şenol Güneş)

10 Şubat Pazar:

13.00 Batman Petrolspor-Ergene Velimeşespor (Batman Yeni Şehir)

13.00 Artvin Hopaspor-Kozan Belediyespor (Hopa İlçe)

13.00 Erzin Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

13.00 Yomraspor-Gebzespor (Yomra İlçe)

13.30 Nazilli Belediyespor-Tire 1922 (Nazilli İlçe)

13.30 Körfezspor-Nevşehir Belediyespor (Kocaeli Alparslan Türkeş)


2. Grup

Yarın:

13.30 Karşıyaka-Alibeyköyspor (İzmir Atatürk)

13.30 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Ofspor (Ziya Altınoğlu)

10 Şubat Pazar:

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Esenler Erokspor (Van Atatürk)

13.00 Adıyaman 1954-Kızılcabölükspor (Adıyaman Atatürk)

13.00 Elaziz Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

13.00 Yeni Orduspor-Osmaniyespor (Ordu 19 Eylül)

13.30 Düzcespor-Kemerspor 2003 (Düzce 18 Temmuz)

13.30 Bergama Belediyespor-Pazarspor (Bergama 14 Eylül)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Altındağ Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)


3. Grup

Yarın:

13.30 Ankara Adliyespor-1461 Trabzon (Ankara OSTİM)

13.30 Bağcılarspor-Payasspor (Bağcılar Mahmutbey)

10 Şubat Pazar:

13.00 Bayburt İl Özel İdare-Turgutluspor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Cizrespor-Muğlaspor (Cizre İlçe)

13.00 Diyarbekirspor-Anagold 24 Erzincanspor (Diyarbakır)

13.30 Karacabey Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 Serik Belediyespor-Bucaspor (Serik İsmail Oğan)

13.30 Kocaelispor-Halide Edip Adıvarspor (Kocaeli)

13.30 Yeni Çorumspor-Gölcükspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 08:59
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