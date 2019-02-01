GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı - Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilecek- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de de 20. hafta karşılaşmaları oynanacak



İSTANBUL (AA) - Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig 20. hafta müsabakalarıyla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig

Bugün: 20.30Fenerbahçe-Göztepe (Ülker) Yarın: 13.30Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya) 16.00Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 16.00Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park) 19.00Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları) 3 Şubat Pazar: 13.30Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir) 16.00Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar) 19.00Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya) 4 Şubat Pazartesi: 20.00Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

- Spor Toto 1. Lig



Bugün: 19.00 Osmanlıspor-Balıkesirspor Baltok (Osmanlı) Yarın: 13.30 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi) 13.30 Altınordu-Kardemir Karabükspor (Bornova) 16.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği (Yeni Eskişehir) 16.00 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep (Adana 5 Ocak Fatih Terim) 3 Şubat Pazar: 13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Giresunspor (Şanlıurfa GAP) 13.30 Hatayspor-Denizlispor (Antakya Atatürk) 16.00 Afjet Afyonspor-Adanaspor (Zafer) 4 Şubat Pazartesi: 19.00 Altay-İstanbulspor (İzmir Atatürk)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup Yarın: 13.30 Etimesgut Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Etimesgut Belediyesi Atatürk) 3 Şubat Pazar: 13.00 Kahramanmaraşspor-Konya Anadolu Selçukspor (Kahramanmaraş 12 Şubat) 13.00 Sivas Belediyespor-Şanlıurfaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi) 13.30 BAK Spor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Ankara OSTİM) 13.30 Menemen Belediyespor-Tokatspor (Menemen İlçe) 13.30 Kırklarelispor-Pendikspor (Kırklareli Atatürk) 13.30 Fethiyespor-Fatih Karagümrük (Fethiye İlçe) 13.30 Zonguldak Kömürspor-Bandırmaspor Baltok (Karaelmas Kemal Köksal) 13.30 Tuzlaspor-Darıca Gençlerbirliği (Pendik)

Beyaz Grup Yarın: 13.30 Sancaktepe Belediyespor-Yılport Samsunspor (Sancaktepe 15 Temmuz) 13.30 Manisaspor-UTAŞ Uşakspor (Manisa 19 Mayıs) 3 Şubat Pazar: 13.00 Gaziantepspor-Niğde Anadolu (Gaziantep) 13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sarıyer (Diyarbakır) 13.00 Gümüşhanespor-Keçiörengücü (Gümüşhane Yenişehir) 13.30 Eyüpspor-Bayrampaşa (Esenler) 13.30 Ankara Demirspor-Kastamonuspor 1966 (TCDD Ankara Demirspor) 13.30 İnegölspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (İnegöl İlçe) 15.00 Sakaryaspor-Hacettepe (Yeni Sakarya Atatürk)

- TFF 3. Lig

1. Grup Yarın: 13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Faruk Çelik) 13.30 Tire 1922-Körfezspor (Tayfur Çiçek) 3 Şubat Pazar: 13.30 Kozan Belediyespor-Nazilli Belediyespor (İsmet Atlı) 13.30 Nevşehir Belediyespor-Erzin Belediyespor (Nevşehir Gazi) 13.30 Erbaaspor-Şile Yıldızspor (Erbaa İlçe) 13.30 Ergene Velimeşespor-Hekimoğlu Trabzon (Ergene Velimeşe) 13.30 Gebzespor-Batman Petrolspor (Gebze Alaettin Kurt) 13.30 Silivrispor-Yomraspor (Silivri)

2. Grup Yarın: 13.00 Ofspor-Bergama Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek) 13.30 Altındağ Belediyespor-Adıyaman 1954 (Aktepe) 13.30 Esenler Erokspor-Elaziz Belediyespor (Esenler) 13.30 Alibeyköyspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Alibeyköy) 3 Şubat Pazar: 13.00 Pazarspor-Düzcespor (Arhavi İlçe) 13.00 Osmaniyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (Osmaniye 7 Ocak) 13.30 Kemerspor 2003-Karşıyaka (Dr. Fehmi Öncel) 13.30 Kırşehir Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Kırşehir Ahi) 13.30 Kızılcabölükspor-Yeni Orduspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

3. Grup Yarın: 13.30 Halide Edip Adıvarspor-Diyarbekirspor (Tepecik Şenol Güneş) 13.30 Bucaspor-Cizrespor (Yeni Buca) 13.30 Muğlaspor-Ankara Adliyespor (Muğla Atatürk) 3 Şubat Pazar: 13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Bağcılarspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası) 13.00 Fatsa Belediyespor-Yeni Çorumspor (Fatsa İlçe) 13.00 1461 Trabzon-Karacabey Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı) 13.00 Payasspor-Serik Belediyespor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç) 13.30 Gölcükspor-Bayburt İl Özel İdare (Gölcük Şehir) 13.30 Turgutluspor-Kocaelispor (Turgutlu 7 Eylül)

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