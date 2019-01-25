0553 313 94 23

GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı

- Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 19. hafta maçlarıyla devam edilecek- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de de 19. hafta karşılaşmaları oynanacak

25 Ocak 2019 Cuma 09:32
GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı


İSTANBUL (AA) - Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:


- Spor Toto Süper Lig


Bugün:

20.30Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

Yarın:

16.00İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00Göztepe-Galatasaray (Bornova)

27 Ocak Pazar:

13.30Çaykur Rizespor-Akhisarspor (Çaykur Didi)

16.00Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

28 Ocak Pazartesi:

20.00Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)

20.00Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Stat açıklanmadı)


- Spor Toto 1. Lig


Bugün:

19.00 Gençlerbirliği-Altınordu (Osmanlı)

Yarın:

13.30 Denizlispor-Adana Demirspor (Denizli Atatürk)

13.30 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Bolu Atatürk)

16.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

27 Ocak Pazar:

16.00 Giresunspor-Osmanlıspor (Giresun Atatürk)

16.00 Altay-Afjet Afyonspor (İzmir Atatürk)

19.00 Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

28 Ocak Pazartesi:

19.00 Kardemir Karabükspor-Hatayspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Adanaspor-Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)


- TFF 2. Lig


Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Pendikspor-Zonguldak Kömürspor (Pendik)

27 Ocak Pazar:

13.00 Şanlıurfaspor-Kahramanmaraşspor (Şanlıurfa GAP)

13.30 Etimesgut Belediyespor-BAK Spor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Fatih Karagümrük-Tuzlaspor (Atatürk Olimpiyat)

13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kırklarelispor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.30 Bandırmaspor Baltok-Sivas Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Fethiyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Menemen Belediyespor (Gölcük)

13.30 Tarsus İdmanyurdu-Tokatspor (Tarsus İlçe)


Beyaz Grup

Yarın:

13.30 Bayrampaşa-Sancaktepe Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.30 Hacettepe-Manisaspor (Ankara OSTİM)

27 Ocak Pazar:

13.00 Gaziantepspor-İnegölspor (Gaziantep)

13.30 Niğde Anadolu-UTAŞ Uşakspor (Niğde 5 Şubat)

13.30 Yılport Samsunspor-Gümüşhanespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.30 Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler (Ankara Aktepe)

13.30 Sarıyer-Sakaryaspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Ankara Demirspor (Bodrum İlçe)

13.30 Kastamonuspor 1966-Eyüpspor (Gazi)


- TFF 3. Lig


1. Grup

Yarın:

13.00 Yomraspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Yomra İlçe)

27 Ocak Pazar:

13.00 Batman Petrolspor-Silivrispor (Batman Yeni Şehir)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Gebzespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.00 Erzin Belediyespor-Tire 1922 (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Nevşehir Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

13.30 Şile Yıldızspor-Ergene Velimeşespor (Şile)

13.30 Nazilli Belediyespor-Artvin Hopaspor (Nazilli İlçe)

13.30 Körfezspor-Kozan Belediyespor (Kocaeli Alparslan Türkeş)


2. Grup

Yarın:

13.30 Bergama Belediyespor-Osmaniyespor (Menemen İlçe)

13.30 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Kızılcabölükspor (Ziya Altınoğlu)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Esenler Erokspor (Maltepe Hasan Polat)

27 Ocak Pazar:

13.00 Yeni Orduspor-Altındağ Belediyespor (Ordu 19 Eylül)

13.00 Adıyaman 1954-Kırşehir Belediyespor (Adıyaman Atatürk)

13.00 Pazarspor-Ofspor (Arhavi İlçe)

13.00 Elaziz Belediyespor-Alibeyköyspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

13.30 Van Büyükşehir Belediyespor-Kemerspor 2003 (Van Atatürk)

13.30 Düzcespor-Karşıyaka (Düzce 18 Temmuz)


3. Grup

Yarın:

13.30 Bağcılarspor-Halide Edip Adıvarspor (Bağcılar Mahmutbey)

19.00 Kocaelispor-Gölcükspor (Kocaeli)

27 Ocak Pazar:

13.00 Diyarbekirspor-Turgutluspor (Diyarbakır)

13.00 Bayburt İl Özel İdare-Fatsa Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Cizrespor-Ankara Adliyespor (Cizre İlçe)

13.30 Karacabey Belediyespor-Muğlaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 Bucaspor-Payasspor (Yeni Buca)

13.30 Yeni Çorumspor-1461 Trabzon (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

13.30 Serik Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor (Serik İsmail Oğan)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 09:32
  1. Futbol
  2. Spor Toto 1. Lig
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG
  5. TFF 2. Lig
  6. TFF 3. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gram altın 217 lira seviyelerinde
    1. Gram altın 217 lira seviyelerinde
    2. Kullanılmayan giysileri pazar..
    3. Başkentte FETÖ operasyonları
    4. Warriors'ın bileği bükülmüyor
    5. Dolar/TL, 5,2710 seviyesinde işlem..
    6. 'Büyük bölge eyalet imamı' yakalandı
    7. Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın..
    8. Voleybol: Haftanın programı
    9. BDDK'dan önemli değişiklik! Taksit..
    10. Basketbol: Haftanın programı
    11. VİOP'ta endeks kontratı güne yatay..
    12. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009..
    13. Binali Yıldırım'dan anket açıklaması
    14. Üniversiteli Kader Buse'yi arama..
    15. GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı
    16. Brent petrolün varili 61,92 dolar
    17. Spekülatör Soros'tan kargaşa uyarısı:..
    18. Ankara'da operasyon! Çok sayıda..
    19. BDDK'dan yönetmelik değişikliği
    20. 25.01.2019 Günün âyet ve hadisi
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”