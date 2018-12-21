GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı





İSTANBUL (AA) - Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçlarıyla sezonun ilk devresi tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:





- Spor Toto Süper Lig





Yarın:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

23 Aralık Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor​ (Bursa Büyükşehir Belediye)



16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

24 Aralık Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

20.00 Akhisarspor-Atiker Konyaspor (Spor Toto Akhisar)





- Spor Toto 1. Lig





Bugün:

19.00 Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)

Yarın:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Altay (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

13.30 Ümraniyespor-Afjet Afyonspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Gazişehir Gaziantep-Kardemir Karabükspor (Gaziantep)

23 Aralık Pazar:

13.30 Hatayspor-Balıkesirspor Baltok (Antakya Atatürk)

13.30 Osmanlıspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

16.00 Eskişehirspor-Boluspor (Yeni Eskişehir)

16.00 Adana Demirspor-Gençlerbirliği (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

24 Aralık Pazartesi:

19.00 Altınordu-Giresunspor (Bornova)