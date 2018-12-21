GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı
- Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta karşılaşmalarıyla sezonun ilk yarısı sona erecek21 Aralık 2018 Cuma 09:31
İSTANBUL (AA) - Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçlarıyla sezonun ilk devresi tamamlanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Spor Toto Süper Lig
Yarın:
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
23 Aralık Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)
24 Aralık Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)
20.00 Akhisarspor-Atiker Konyaspor (Spor Toto Akhisar)
- Spor Toto 1. Lig
Bugün:
19.00 Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)
Yarın:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Altay (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
13.30 Ümraniyespor-Afjet Afyonspor (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Gazişehir Gaziantep-Kardemir Karabükspor (Gaziantep)
23 Aralık Pazar:
13.30 Hatayspor-Balıkesirspor Baltok (Antakya Atatürk)
13.30 Osmanlıspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
16.00 Eskişehirspor-Boluspor (Yeni Eskişehir)
16.00 Adana Demirspor-Gençlerbirliği (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
24 Aralık Pazartesi:
19.00 Altınordu-Giresunspor (Bornova)
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