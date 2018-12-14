GRAFİKLİ - Futbol: Haftanın programı





İSTANBUL (AA) - Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 16. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 17. hafta müsabakalarıyla sezonun ilk yarısı tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:





- Spor Toto Süper Lig





Bugün:

20.30 Göztepe-Bursaspor (Bornova)

Yarın:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

16 Aralık Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya)

16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

17 Aralık Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ülker)





- Spor Toto 1. Lig





Bugün:

19.00 İstanbulspor-Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

13.30 Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Zafer)

13.30 Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep (Yeni Eskişehir)

16.00 Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

16.00 Kardemir Karabükspor-Denizlispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16 Aralık Pazar:

13.30 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)

13.30 Altay-Osmanlıspor (İzmir Atatürk)

16.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)





- TFF 2. Lig





Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Tarsus İdmanyurdu (Darıca İlçe)

13.30 Tuzlaspor-Şanlıurfaspor (Tuzla Belediye)

16 Aralık Pazar:

13.00 Sivas Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

13.00 Kahramanmaraşspor-Pendikspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.30 Menemen Belediyespor-Konya Anadolu Selçukspor (Menemen İlçe)

13.30 Kırklarelispor-BUGSAŞ Spor (Kırklareli Atatürk)

13.30 Fethiyespor-Bandırmaspor Baltok (Fethiye İlçe)

13.30 Tokatspor-Fatih Karagümrük (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Etimesgut Belediyespor (Karaelmas Kemal Köksal)





Beyaz Grup

Yarın:

13.30 Eyüpspor-Gaziantepspor (Esenler)

13.30 Sancaktepe Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

13.30 Manisaspor-Keçiörengücü (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.30 Ankara Demirspor-İnegölspor (TCDD Ankara Demirspor)

16 Aralık Pazar:

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bayrampaşa (Diyarbakır)

13.00 Gümüşhanespor-Kastamonuspor 1966 (Gümüşhane Yenişehir)

13.30 UTAŞ Uşakspor-Sarıyer (Uşak 1 Eylül)

13.30 Hacettepe-Niğde Anadolu (Ankara OSTİM)

19.00 Sakaryaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Sakarya Atatürk)





- TFF 3. Lig





1. Grup

Yarın:

13.30 Nazilli Belediyespor-Körfezspor (Nazilli İlçe)

16 Aralık Pazar:

13.00 Artvin Hopaspor-Erzin Belediyespor (Hopa İlçe)

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon (Faruk Çelik)

13.30 Silivrispor-Şile Yıldızspor (Silivri)

13.30 Gebzespor-Erbaaspor (Gebze Alaettin Kurt)

13.30 Kozan Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (İsmet Atlı)

13.30 Tire 1922-Yomraspor (Tayfur Çiçek)

13.30 Nevşehir Belediyespor-Batman Petrolspor (Nevşehir Gazi)





2. Grup

Yarın:

13.30 Karşıyaka-Elaziz Belediyespor (İzmir Atatürk)

16 Aralık Pazar:

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Düzcespor (Van Atatürk)

13.00 Osmaniyespor-Ofspor (Osmaniye 7 Ocak)

13.30 Esenler Erokspor-Yeni Orduspor (Esenler)

13.30 Kızılcabölükspor-Pazarspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

13.30 Altındağ Belediyespor-Bergama Belediyespor (Ankara Aktepe)

13.30 Kırşehir Belediyespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (Kırşehir Ahi)

13.30 Alibeyköyspor-Adıyaman 1954 (Alibeyköy)

13.30 Kemerspor 2003-Sultanbeyli Belediyespor (Dr. Fehmi Öncel)





3. Grup

Yarın:

13.00 1461 Trabzon-Kocaelispor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.30 Muğlaspor-Bayburt İl Özel İdare (Muğla Atatürk)

13.30 Gölcükspor-Bağcılarspor (İhsaniye İlçe)

13.30 Ankara Adliyespor-Çorum Belediyespor (Ankara OSTİM)

16 Aralık Pazar:

13.00 Fatsa Belediyespor-Diyarbekirspor (Fatsa İlçe)

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Payasspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.30 Karacabey Belediyespor-Cizrespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 Halide Edip Adıvarspor-Bucaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.30 Turgutluspor-Serik Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)