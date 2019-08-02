GRAFİKLİ - Formula 1'de sıradaki durak Macaristan - Sezonun 12. yarışı Macaristan Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 4 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek



ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Macaristan'da yapılacak sezonun 12. yarışıyla sürecek. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 4 Ağustos Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak. Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, bu sezon 11 yarışın 9'unda birinciliğe ulaştı. Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan Mercedes'in başarılı sürücüsü Lewis Hamilton, sezonun 7 yarışında damalı bayrağı ilk sırada görürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 2 yarışta galip geldi. Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen de 2 kez podyumun zirvesine çıkmayı başardı. Formula 1'de Macaristan Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle: - Pilotlar klasmanı 1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 225 puan 2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 184 3. Max Verstappen (Hollanda): 162 4. Sebastian Vettel (Almanya): 141 5. Charles Leclerc (Monaco): 120

- Takımlar klasmanı 1. Mercedes: 409 puan 2. Ferrari: 261 3. Red Bull: 217 4. McLaren: 70 5. Toro Rosso-Honda: 42

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