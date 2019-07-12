GRAFİKLİ - Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya Sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 14 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Büyük Britanya'da yapılacak sezonun 10. yarışıyla sürecek. İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 14 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak. Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 2019'daki ilk 8 yarışta da birinciliğe ulaştı. Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, sezonun 6 yarışında damalı bayrağı ilk sırada görürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 2 yarışta galip gelmişti. Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen de bir kez podyumun zirvesine çıkmayı başardı. Formula 1'de Büyük Britanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 197 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 166

3. Max Verstappen (Hollanda): 126

4. Sebastian Vettel (Almanya): 123

5. Charles Leclerc (Monaco): 105





- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 363 puan

2. Ferrari: 228

3. Red Bull: 169

4. McLaren: 52

5. Renault: 32

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