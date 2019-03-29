Formula 1'de sıradaki durak Bahreyn - Sezonun ikinci yarışı Bahreyn Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 31 Mart Pazar günü yapılacak



ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Bahreyn'in ev sahipliği yapacağı sezonun ikinci yarışıyla sürecek. Sakhir bölgesindeki 5 bin 412 metrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde 57 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, yarın TSİ 18.00'de başlayacak. Yarış ise 31 Mart Pazar günü TSİ 18.10'da gerçekleştirilecek. Avustralya'da düzenlenen sezonun ilk yarışını Mercedes pilotlarından Fin Valtteri Bottas birinci, Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ikinci sırada tamamlarken, Red Bull-Honda'nın Hollandalı sürücüsü Max Verstappen ise üçüncülük elde etmişti. Bahreyn Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar klasmanı

1. Valtteri Bottas (Finlandiya): 26 puan 2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 18 3. Max Verstappen (Hollanda): 15 4. Sebastian Vettel (Almanya): 12 5. Charles Leclerc (Fransa): 10



- Takımlar klasmanı 1. Mercedes: 44 puan 2. Ferrari: 22 3. Red Bull: 15 4. Haas: 8 5. Renault: 6

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