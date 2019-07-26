GRAFİKLİ - Formula 1'de sıradaki durak Almanya Sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 28 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Almanya'da yapılacak sezonun 11. yarışıyla sürecek. Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki 4 bin 574 metrelik Hockenheim Pisti'nde 67 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 28 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.

Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 10 yarışın 9'unda birinciliğe ulaştı. Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, sezonun 7 yarışında damalı bayrağı ilk sırada görürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 2 yarışta galip gelmişti. Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen de bir kez podyumun zirvesine çıkmayı başardı. Formula 1'de Büyük Almanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:



- Pilotlar klasmanı 1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 223 puan 2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 184 3. Max Verstappen (Hollanda): 136 4. Sebastian Vettel (Almanya): 123 5. Charles Leclerc (Monaco): 120





- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 407 puan

2. Ferrari: 243 3. Red Bull-Honda: 191 4. McLaren: 60

5. Renault: 39



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