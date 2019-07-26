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GRAFİKLİ - Formula 1'de sıradaki durak Almanya

Sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 28 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek

26 Temmuz 2019 Cuma 09:49
GRAFİKLİ - Formula 1'de sıradaki durak Almanya

İSTANBUL (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Almanya'da yapılacak sezonun 11. yarışıyla sürecek.

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki 4 bin 574 metrelik Hockenheim Pisti'nde 67 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 28 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.

Son 5 yılın pilotlar ve takımlar klasmanı şampiyonu Mercedes, 10 yarışın 9'unda birinciliğe ulaştı. Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton, sezonun 7 yarışında damalı bayrağı ilk sırada görürken, takım arkadaşı Valtteri Bottas ise 2 yarışta galip gelmişti.

Red Bull-Honda takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen de bir kez podyumun zirvesine çıkmayı başardı.

Formula 1'de Büyük Almanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:


- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 223 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 184

3. Max Verstappen (Hollanda): 136

4. Sebastian Vettel (Almanya): 123

5. Charles Leclerc (Monaco): 120


- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 407 puan

2. Ferrari: 243

3. Red Bull-Honda: 191

4. McLaren: 60

5. Renault: 39


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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 09:49
  1. Almanya
  2. Formula 1
  3. Hockenheim Pisti

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