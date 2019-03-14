GRAFİKLİ - Formula 1 heyecanı başlıyor - Sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix'si, 17 Mart Pazar günü yapılacak



ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonu heyecanı, Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak. Melbourne kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 303 metrelik pistte 58 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın antrenman turları, yarın TSİ 04.00'te, sıralama turları ise 16 Mart Cumartesi günü TSİ 09.00'da başlayacak. Yarış ise 17 Mart Pazar günü TSİ 08.10'da gerçekleştirilecek. Dünyanın en prestijli ve en çok izlenen yarış organizasyonları arasında yer alan Formula 1'de bu sezon 21 etap düzenlenecek. 2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası takvimi şöyle: 17 Mart: Avustralya Grand Prix 31 Mart: Bahreyn Grand Prix 14 Nisan: Çin Grand Prix 28 Nisan: Azerbaycan Grand Prix 12 Mayıs: İspanya Grand Prix

26 Mayıs: Monaco Grand Prix 9 Haziran: Kanada Grand Prix 23 Haziran: Fransa Grand Prix 30 Haziran: Avusturya Grand Prix 14 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix 28 Temmuz: Almanya Grand Prix 4 Ağustos: Macaristan Grand Prix 1 Eylül: Belçika Grand Prix 8 Eylül: İtalya Grand Prix 22 Eylül: Singapur Grand Prix 29 Eylül: Rusya Grand Prix 13 Ekim: Japonya Grand Prix 27 Ekim: Meksika Grand Prix 3 Kasım: ABD Grand Prix 17 Kasım: Brezilya Grand Prix 1 Aralık: Abu Dabi Grand Prix

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