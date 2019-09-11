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GRAFİKLİ - Filede Avrupa heyecanı erkeklere taşınacak

- 31. Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'na Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda ev sahipliği yapacak- İlk maçını, yarın son şampiyon Rusya'ya karşı oynayacak Türkiye, daha önce 9 defa katıldığı turnuvada 11'incilikten ötesini göremedi- Rusya, Sovyetler Birliği dönemi de dahil elde ettiği 22 madalyayla (14 altın, 3 gümüş, 5 bronz) şampiyona tarihinin en başarılı takımı oldu

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:04
GRAFİKLİ - Filede Avrupa heyecanı erkeklere taşınacak


ANKARA (AA) - HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Türkiye'nin de katılacağı 2019 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası, yarın başlayacak.

Avrupa voleybolunun milli takım düzeyinde en büyüğünün belirleneceği turnuva 31. kez düzenlenecek. 12-29 Eylül tarihlerindeki organizasyonun ev sahipliğini, Fransa (Montpellier, Nantes, Paris), Belçika (Brüksel, Anvers), Slovenya (Ljubljana) ve Hollanda (Amsterdam, Rotterdam, Apeldoorn) yapacak.

Takım sayısının 16'dan 24'e yükseltildiği turnuvada, altışar ekipten oluşan grupları ilk 4 içinde tamamlayanlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Bu turdan itibaren müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Yarı final maçlarından biri Fransa'nın başkenti Paris, diğeri Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da, 3'üncülük ve final karşılaşması da yine Paris'te yapılacak.


- Türkiye, grup maçlarını Slovenya'da oynayacak


Başantrenörlüğünü Nedim Özbey'in yaptığı A Milli Erkek Voleybol Takımı, ev sahibi ülkelerden Slovenya'nın yanı sıra son şampiyon Rusya ile Belarus, Finlandiya ve Kuzey Makedonya'nın bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek.

Grup karşılaşmalarını Ljubljana kentindeki Arena Stozice'de oynayacak ay-yıldızlılar, ilk maçında yarın Rusya ile karşılaşacak. Maçlar TRT Spor'dan yayınlanacak.

Türkiye'nin kadrosu ve grup aşamasındaki maç programı (TSİ) şöyle:

Pasör: Selçuk Keskin, Arslan Ekşi

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Metin Toy

Smaç: Burak Güngör, Batuhan Avcı, Yiğit Gülmezoğlu, İzzet Ünver

Orta oyuncu: Vahit Emre Savaş, Faik Samed Güneş, Oğuzhan Karasu, Doğukan Ulu

Libero: Burak Mert, Volkan Döne


Yarın:

15.30 Türkiye-Rusya

13 Eylül Cuma:

18.30 Kuzey Makedonya-Türkiye

15 Eylül Pazar:

21.30 Türkiye-Slovenya

17 Eylül Salı:

21.30 Türkiye-Belarus

18 Eylül Çarşamba:

21.30 Finlandiya-Türkiye

Şampiyonada A Grubu'nda ev sahibi Fransa ile Yunanistan, İtalya, Portekiz, Bulgaristan ve Romanya, B Grubu'nda ev sahibi Belçika ile Sırbistan, Almanya, Slovakya, İspanya, Avusturya, D Grubu'nda ise ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Polonya, Çekya, Estonya, Ukrayna ve Karadağ bulunuyor.


- Türkiye'nin en iyi derecesi 11'incilik


İlki 1958'de olmak üzere daha önce Avrupa Şampiyonası'nda 9 kez boy gösteren A Milli Erkek Voleybol Takımı, 11'incilikten ötesini göremedi.

Organizasyonu 1963, 2011 ve 2017'de 11. sırada tamamlayan Türkiye, şampiyonaya ev sahipliği yaptığı 1967'de 14, 2009'da ise 13. oldu.


- En başarılı takım Rusya


Turnuvaya unvanını korumaya gelecek Rusya, Sovyetler Birliği dönemi de dahil elde ettiği 22 madalyayla (14 altın, 3 gümüş, 5 bronz) Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası tarihinin en başarılı takımları sıralamasında başı çekiyor.

Rusya'yı, 6 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalyayla İtalya ve 3 altın, 4 gümüş madalyayla Çekya takip ediyor.

1948 yılından bu yana düzenlenen şampiyonaya en çok katılan takım unvanını, Rusya ve İtalya paylaşıyor.

29 kez turnuvada yer alan Rusya ve İtalya'yı, 28 katılımla Fransa ile Bulgaristan ve 25 katılımla Polonya ile Hollanda izliyor.


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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:04
  1. A Milli Erkek Voleybol Takımı
  2. Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası
  3. Voleybol

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