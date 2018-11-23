GRAFİKLİ - FETÖ'ye "ankesörlü telefon" darbesi

KONYA (AA) - RİFAT YERLİKAYA - Yurt genelinde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin ankesörlü telefondaki şifreli haberleşme taktiklerine ilişkin verdiği bilgiler doğrultusunda örgütün kripto yapılanması önemli oranda deşifre edildi, operasyonlarla FETÖ'ye büyük darbe vuruldu.

Darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen şüphelilerin verdiği bilgiler, örgütün çözülme sürecini de hızlandırdı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen darbe girişimi soruşturması kapsamında 2017 yılında gözaltına alınan bir şüphelinin, "FETÖ'nün Tekirdağ'da askerlerden sorumlu olan ve kendileriyle örgütsel faaliyetler kapsamında görüşmeler yapan sorumlu abilerin irtibat kurmak için ankesörlü telefon kullandıkları" yönündeki ifadeleriyle, örgütün "ankesörlü telefondaki şifreli haberleşme" yöntemi deşifre oldu.

Tekirdağ'da örgütün "öğretmeni" olarak görev yapan itirafçılardan "Emre" kod adlı S.M, emniyetteki ifadesinde telefon şifreleme tekniğini şöyle anlattı:

"Yavuz' kod isimli, gerçek ismi Yasin olan askeri okul öğrencisiyle Bursa'da bulunan evde yaklaşık 2 yıl kadar görüştüm. Bu askeri okul öğrencisiyle sürekli yüz yüze görüşmelerimizde randevulaşıyorduk. Bir sıkıntı olduğu zaman aramızdaki haberleşmeyi büfe, benzinlik, restoran, bakkal gibi iş yerlerinin telefonları veya kontörlü hatlar üzerinden yapıyordum. Öğrenciyi arıyor, 'Kankam nasılsın, bu hafta sinemaya gidemeyeceğiz, haftaya aynı saatteki seansa gideriz.' veya 'Ben bugün yemeğe gelemiyorum, haftaya aynı restoranda öğlen yemek yeriz.' gibi şifreli konuşuyorduk.

Yine bu şahsın telefon numarasını kendi cep telefonuma farklı bir isimle ve telefon numarasının son iki rakamını 99'a tamamlayarak kaydettim. Örnek verecek olursak son görüştüğüm şahsın adı Yasin, numarası '5xx xxx xx 25' ise ben bu şahsı cep telefonuma adını Ahmet, numarasını ise '99-25=74', '5xx xxx xx 74' olarak kaydediyorum. FETÖ yapılanması içinde askerlerden sorumlu hususiler ve mahrem yapı abileri, kendilerine bağlı askerleri cep telefonlarına bu şekilde kaydeder, dışarıdan umuma açık iş yeri ve kontörlü hatlardan arayarak şifreli konuşmayla görüşme yapar. Bu, sıkça uygulanan bir tedbir şeklidir. Amaç örgütsel gizliliği sağlamaktır."

- Örgütün kripto yapılanması büyük ölçüde ortaya çıkarıldı

Tekirdağ'daki soruşturmada tespit edilen bu haberleşme yönteminin, örgütün Türkiye'deki tüm mahrem yapılanmasında kullanıldığı belirlendi. Bunun üzerine yurt genelinde "ankesörlü telefon" soruşturmaları derinleştirilerek örgütün kripto yapılanması büyük ölçüde ortaya çıkarıldı.

Yurt genelinde bugüne kadar "ankesörlü telefon" soruşturmaları kapsamında Ankara ve İstanbul başta olmak üzere 75 ilde düzenlenen operasyonlarda 8 bin 508 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3 bin 341'i tutuklandı, 4 bin 538'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 574'ü de polis ve savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi, 55 zanlının ise işlemleri sürüyor. Şüphelilerin yüzde 46'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere itirafçı oldu.

Soruşturmalar kapsamında yurdun dört bir yanında düzenlenen operasyonlarda şüpheliler tek tek deşifre edilerek gözaltına alınıyor.

- Yöntemin ortaya çıkarıldığı Tekirdağ'da 491 gözaltı

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, FETÖ mensuplarının, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü veya kontörlü telefonlar üzerinden irtibat kurduğuna ilişkin ilk tespitin yapıldığı Tekirdağ'da soruşturmalar kapsamında bugüne kadar 491 şüpheli gözaltına alındı.



Zanlılardan 207'si tutuklandı, 272'si adli kontrol, 12'si de savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 50 kişi ise aranıyor.

- Gözaltı sayısının en fazla olduğu il İstanbul



Gözaltı sayısının en fazla olduğu İstanbul'da FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında faaliyet gösteren ve kendileriyle büfe, market gibi yerlerde kurulu hatlar ile ankesörlü hatlarla irtibat kurulan askerlere yönelik soruşturma kapsamında 7 operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan bin 340 şüpheliden bin 128'i gözaltına alındı. Zanlılardan 684'ü tutuklandı, 323'ü hakkında etkin pişmanlık hükümleri uygulandı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 212 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



- Ankara

Soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyon ve gözaltıların önemli kısmının Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Bu durumun, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının merkezinin Ankara'da olmasından kaynaklandığı bildirildi.



Gözaltı sayısının en fazla olduğu iller arasında ikinci sırada yer alan Ankara'da bugüne kadar düzenlenen 37 operasyonda 892 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 427'si tutuklandı, bir kısmı itirafçı olan diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan itirafçı olanlar, FETÖ ile iltisaklı 593'ü "mahrem imam" olmak üzere bin 638 kişiyi teşhis etti. İtirafçı olmak isteyenlerin fazlalığı sayesinde deşifre edilenlerin de sayısı artıyor.

- Ağrı



Ağrı'da jandarma ve polis ekipleri, FETÖ mensuplarının ankesörlü telefon görüşmelerine yönelik 21 operasyon gerçekleştirdi.



Operasyonlarda 269 şüpheli gözaltına alındı, 83'ü tutuklandı, 180'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise polis ve savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

- Erzincan

Erzincan'da soruşturmalar kapsamında 212 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i sivil olmak üzere 71'i tutuklandı, 141'i adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bunların dışında İzmir, Manisa, Sivas, Çanakkale, Gaziantep başta olmak üzere çok sayıda ilde operasyonlar düzenlenerek örgüte büyük darbe vuruldu.

- Ankesörlü telefon soruşturmasında ilk ceza Kocaeli'de

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve haklarında dava açılan çok sayıda sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Ankesörlü telefon aramaları konusundaki ilk ceza, Kocaeli'de görülen davada verildi.

Ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle iletişim kurduğu tespit edilen eski deniz astsubayı R.K, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri dikkati çekiyor. İtirafçı olanların verdiği ifadeler, örgütün ankesörlü telefonla haberleşme yönetiminin ayrıntılarını gözler önüne seriyor.

Yurt genelinde devam eden soruşturmalar, ankesörlü telefon yönteminin ne kadar yaygın şekilde örgütte kullanıldığını ortaya koyuyor. İtirafçılar ile sanıkların ifadeleri de bu gerçeği doğruluyor.

- "Randevulaşmayı da ankesörlü telefondan yapıyorduk"

Malatya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan eski yüzbaşıya 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Sanık Ö.A, savunmasında "Tarık kod adlı şahıs kendi evinde bana ayda bir randevulaşmak suretiyle FETÖ sohbeti veriyordu. Sohbetlerle ilgili randevulaşmayı da ankesörlü telefon vasıtasıyla yapıyorduk." dedi.

Sanık, "Örgüt içinde evlilik yapmayarak kız arkadaşımla evlendim hatta kız arkadaşımdan ayrılmam hususunda o dönem benimle ilgilenen 'Fuat' kod adlı şahıs benden talepte bulundu. Kabul etmeyince kara pilotluktan elendiğim kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

- FETÖ'nün "ankesörlü" iletişimde gizlenme taktiği

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetlerindeki "kripto yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olmak isteyen astsubayın verdiği ifade, hususi imamların örgüt mensubu askerlere ankesörlü telefonla nasıl ulaştığına dair yeni bir bilgiyi ortaya çıkardı.

N.K, ifadesinde "Bizden sorumlu örgüt mensubu buluşma yeri gibi konularda sadece birimizi ankesörlü telefondan arıyordu. Diğerlerine ise aranan kişi kendi cep telefonundan haber veriyordu. Bu yönde bir inceleme yapılırsa örgütle irtibatı olan birçok kişi ortaya çıkarılabilir. Örgüt, banka tarafından bize ödenen promosyon paralarını da kendilerine vermemizi istiyordu." diye konuştu.

- Tanık eski astsubaydan ankesörlü telefon itirafı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davada tanık olarak dinlenen eski astsubay Y.K, sanıklardan eski astsubay İbrahim Çölkesen ile örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefondan iletişime geçtiklerini anlattı.

- Genelkurmayda görevli FETÖ'cü yüzbaşıdan "ankesör" itirafı

Genelkurmayda görev yaparken FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan ve hakkında dava açılan yüzbaşı S.K, FETÖ'nün gizliliğe önem verdiğini, bu nedenle mahrem imamlarla ankesörlü telefonla irtibat kurduklarını anlattı.

İtirafçı yüzbaşı S.K, "Benden sorumlu olan, ismini bilmediğim abi ile 2 veya 3 sefer yüz yüze bir kafede görüştük. Bu görüşmede okulda mesai saatleri içinde oruç tutmamamız, namazı kimsenin görmediği yerlerde kılmamız, deşifre olmamamız konusunda telkinlerde bulunuyordu. Yüz yüze görüşmelerimiz dışında büfe, ankesör gibi sabit hatlardan ve öğrencilik yıllarımda kullandığım, numarasını hatırlamadığım GSM hattımı aradığında da görüşüyorduk." ifadelerini kullandı.

- "Çaldır kapat" şifresi kullanılmış

Eskişehir'de FETÖ'nün "Hava Kuvvetleri yapılanması"na yönelik davada duruşma savcısı, sanıkların "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında, "Ankesörlü telefondan görüşmelerin yanında, cep telefonuna kaydedilen numaraların son iki hanesinin 99'a tamamlanması yöntemi kullanılmıştır. Örneğin, bir telefon numarasının son iki hanesi 50 ise numara telefona kaydedilirken 49 olarak yazılmış. Önce hatalı, daha sonra gerçek numaraların arandığı tespit edilmiştir. Çaldır kapat şifresi kullanılarak çoğu zaman örgütün deşifre olmaması sağlanmış, toplantının yapılacağı yere örgüt üyelerinin cep telefonlarına çağrı bırakılarak davet gönderildiği anlaşılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

- MİT tırları sanığı "ankesörlü telefon" soruşturmasından çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve ıslak imzada kumpas davalarının tutuksuz sanığı dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı emekli albay Burhanettin Cihangiroğlu'nun, örgüt imamı tarafından ankesörlü telefonla arandığı belirlendi.

MİT tırlarının durdurulduğu 1 ve 19 Ocak 2014 tarihleri arasına denk gelen 12 Ocak 2014'te örgüt imamı ile ankesörlü telefon üzerinden görüştüğü tespit edilen Cihangiroğlu, Ankara'da gözaltına alınmıştı.

- Ankesörlü telefonla yüksek yargı üyeleri de aranmış

TSK'daki kripto FETÖ mensuplarının "ankesörlü telefon"la görüşme yönteminin deşifre edilmesinin ardından Ankara genelindeki 477 sabit ücretli ankesörlü telefon incelendi. Bu yöntemin TSK mensuplarının yanı sıra yüksek yargıdaki FETÖ mensupları ile mahrem imamları arasında da kullanıldığı ortaya çıktı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 152 kişinin yargılandığı davada tutuksuz sanık eski astsubay Y.O, örgütün, üyeleriyle ankesörlü telefondan irtibat kurduğunu itiraf etti. Sanık Y.O, savunmasında "Ayda bir sohbet gerçekleştiriliyordu. Sohbetler için kesinlikle cep telefonu hatlarından aranmazdım. Ankesörlü hatlardan arayıp yer ve mekan bildirirlerdi." ifadelerini kullandı.

- "Ardışık" aramadan dönemin tugay komutanı çıktı

Gaziantep merkezli 15 ilde FETÖ'nün kripto asker yapılanmasına yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

"Mahrem imam" tarafından kullanıldığı belirlenen ankesörlü hattan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski tuğgeneral Murat Soysal'ın da arandığı belirlendi.

- "Sohbete çağıracağımız askerleri arardık"

Bolu'da FETÖ'nün "askeri mahrem imam" yapılanması içinde olduğu iddiasıyla biri firari 6 sanığın yargılandığı davada tanık C.Ö, "Bolu'da 10-15 ankesörlü telefonun bu iletişimi kurmak için kullanıldığını biliyorum. Hangi ankesörlü telefonların bu iş için kullanılacağı bellidir. Biz de o an kendimize en yakın ankesöre giderek sohbete çağıracağımız askerleri arardık." beyanında bulundu.

- Mahrem abiden "Görev yerine git" talimatı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TSK'daki "kripto" FETÖ mensuplarını tespit etmek için yürütülen "ankesörlü telefon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan dönemin MGK Genel Sekreter Yardımcısı'nın emir astsubayı Recep Uyan, darbe girişimi sırasında örgütteki mahrem 'abi'sinin kendisini arayıp "Görev yerine git ve verilen emirlere uy" talimatı verdiğini söyledi.

- Darbe sanığı pilot kontörlü telefondan 64 kez aranmış

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 460 kişinin yargılandığı davada darbe girişimi gecesi Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombaladığı tespit edilen eski pilot üsteğmen Mehmet Yurdakul'un ankesörlü hatlardan ardışık arama yöntemiyle 64 kez arandığı tespit edildi.

- 5 milyon arama incelendi, FETÖ üyeleri tespit edildi

Balıkesir merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde gözaltına alınan 39 astsubay ile bir mahrem imamın tespiti için 79 ankesörlü telefonla yapılan 5 milyon arama titizlikle incelendi.

"Ardışık" aramalardan yola çıkan Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17-25 Aralık'tan bu yana ankesörlü telefondan aranan, ByLock kullanıcısı olmayan ve kendilerini gizleyen 39 astsubaya ulaştı. Aramaların, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra da devam ettiği, örgütün dağılmasının önlenmeye çalışıldığı belirlendi.