GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin nisan ayında 14 ildeki 39 davada 3 bin 244 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca örgüte yönelik başlatılan soruşturmalar sürerken, açılan davalardaki yargılamalar da devam ediyor.



Nisan ayında 14 ilde gerek sanık sayılarıyla öne çıkan gerekse örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 39 dava görülecek. Bu davalarda 3 bin 244 sanık yargılanacak.



FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 13 dava, örgütün yapılanmasına yönelik ise 26 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda 2 bin 296, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da 948 sanık hakim karşısına çıkacak.



Bu kapsamda, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 245 sanığın yargılandığı davaya 1 Nisan'da Sincan 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

Sincan 19. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı gün, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki eylemlere ilişkin davada, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanığın yargılandığı dava görülecek.

Yine 1 Nisan'da FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava ile FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek.

Nisan ayında görülecek davalardan bazıları şöyle:





1 Nisan

Dava adı: Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası (245 sanıklı)

Yer: Sincan 23. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-30 Nisan

Saat: 09.00





Dava adı: Akıncı Üssü davası (475 sanıklı)

Yer: Sincan 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-12 Nisan

Saat: 09.00





Dava adı: Muhafız Alayı darbe girişimi davası (521 sanıklı)

Yer: Sincan 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-19 Nisan

Saat: 09.00





Dava adı: Kara Harp Okulu darbe girişimi davası (307 sanıklı)

Yer: Sincan 24. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 1-30 Nisan

Saat: 09.30





Dava adı: Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası (152 sanıklı)

Yer: Sincan 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1-5 Nisan

Saat: 09.00





Dava adı: "Futbolda şike" kumpası davası (108 sanıklı)



Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih : 1-12 Nisan



Saat: 10.00





Dava adı: Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası (12 sanıklı)



Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 1 Nisan



Saat: 10.00





3 Nisan

Dava adı: Hava Harp Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava (43 sanıklı)



Yer: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri



Tarih: 3-5 Nisan/16-24 Nisan



Saat: 10.00





4 Nisan

Dava adı: Koza-İpek Holding davası (45 sanıklı)

Yer: Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4 Nisan

Saat: 09.30





Dava adı: "Kaset komplosu" davası (Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili dava - 171 sanıklı)

Yer: Sincan 14. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4-5 Nisan

Saat: 09.00





Dava adı: FETÖ'nün Ceyhan Belediyesi yapılanması davası (10 sanıklı)



Yer: Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 4 Nisan



Saat: 10.00







8 Nisan

Dava adı: Genelkurmay çatı davası (224 sanıklı)

Yer: Sincan 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8-26 Nisan

Saat: 09.00





Dava adı: Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava (68 sanıklı)



Yer: İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri



Tarih: 8 Nisan



Saat: 11.00





Dava adı: Kaynak Holding ve bağlı şirketlere yönelik FETÖ davası (63 sanıklı)



Yer: İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan



Tarih 8-10 Nisan



Saat: 11.00





9 Nisan

Dava adı: Askeri yargıdaki FETÖ yapılanması davası (21 sanıklı)

Yer: Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 9-11 Nisan

Saat: 09.30





Dava adı: ''Balyoz Planı'' davası savcısı Hüseyin Kaplan'ın yargılandığı dava (1 sanıklı)



Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan



Tarih: 9 Nisan



Saat: 13.00





Dava adı: Akfa Holding'e FETÖ davası (84 sanıklı)



Yer: İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri



Tarih: 9-11 Nisan



Saat: 11.00





10 Nisan

Dava adı: Bolu'daki FETÖ'nün esnaf yapılanması davası (20 sanıklı)



Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 10 Nisan



Saat: 14.30





11 Nisan

Dava adı: Denizli'deki FETÖ/PDY davası (21 sanıklı)

Yer: Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 11 Nisan



Saat: 10.00





15 Nisan

Dava adı: Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davası (35 sanıklı)



Yer: Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 15 Nisan



Saat: 09.30





Dava adı: Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası (24 sanıklı)



Yer: Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 15 Nisan



Saat: 09.30





16 Nisan

Dava adı: Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası (159 sanıklı)



Yer: İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi-Silivri



Tarih: 16 Nisan



Saat: 10.00





Dava adı: İstanbul Organize Şube polislerinin FETÖ davası (44 sanıklı)



Yer: İstanbul 13. Ağır Ceza mahkemesi



Tarih: 16 Nisan

Saat: 11.30





Dava adı: FETÖ'nün mahrem eğitim yapılanması davası (10 sanıklı)

Yer: Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 16 Nisan



Saat: 10.00





Dava adı: Firari eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün babasının yargılandığı dava (1 sanıklı)



Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 16 Nisan



Saat: 10.10





Dava adı: MKEK çalışanları davası (16 sanıklı)



Yer: Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 16 Nisan



Saat: 10.00







17 Nisan

Dava adı: "Balyoz davası" hakimi Ömer Diken'in FETÖ'den yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 17 Nisan



Saat: 15.30







18 Nisan

Dava adı: Adem Huduti'nin emir subayı Sedat Kaya'nın yargılandığı dava (1 sanıklı)

Yer: Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 18 Nisan

Saat: 09.30





19 Nisan

Dava adı: FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması davası (14 sanıklı)



Yer: Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 19 Nisan



Saat: 10.00





Dava adı: FETÖ'nün Sakarya'daki öğretmen yapılanması davası (16 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 19 Nisan



Saat: 09.30







24 Nisan

Dava adı: İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası (91 sanıklı)



Yer: İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 24 Nisan



Saat: 09.30





Dava adı: FETÖ'nün Bayburt'taki darbe girişimi davası (31 sanıklı)

Yer: Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 24 Nisan



Saat: 09.00







26 Nisan

Dava adı: Polis Akademisi Sınavı sorularının sızdırılması davası (79 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza mahkemesi

Tarih: 26 Nisan



Saat: 09.00





Dava adı: Adana'daki FETÖ/PDY yapılanması davası (18 sanıklı)

Yer: Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 26 Nisan



Saat: 10.00





Dava adı: Zonguldak'taki FETÖ/PDY yapılanması davası (14 sanıklı)



Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 26 Nisan



Saat: 10.00







29 Nisan

Dava adı: Hakkari'deki darbe girişimi davası (31 sanıklı)

Yer: Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 29 Nisan



Saat: 09.30





30 Nisan

Dava adı: Darbenin kilit ismi (Kemal Batmaz) ve eşinin yargılandığı dava (5 sanıklı)

Yer: İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi-Çağlayan



Tarih: 30 Nisan



Saat: 11.00





Dava adı: FETÖ'nün "mahrem imamları" davası (47 sanıklı)

Yer: İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 30 Nisan



Saat: 09.30





Dava adı: Zonguldak'taki FETÖ/PDY davası (16 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 30 Nisan



Saat: 10.00