GRAFİKLİ - FETÖ sanıkları hesap veriyor

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Hain darbe girişimi ve Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin mart ayında 14 ilde sanık sayılarıyla öne çıkan 29 davaya bakılacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar sürerken, açılan davalardaki yargılamalar da devam ediyor.



Mart ayında 14 ilde gerek sanık sayılarıyla öne çıkan, gerekse kamuoyunda önem taşıyan 29 dava görülecek. Bu davalarda bin 843 kişi yargılanacak.



FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 5 ilde 9, örgütün yapılanmasına yönelik ise 11 kentte 20 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda bin 188, FETÖ/PDY'ye yönelik davalarda da 655 sanık hakim karşısına çıkacak.

Bu kapsamda, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 1 Mart'ta Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı gün, FETÖ'nün darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılandığı dava görülecek.



Ankara'da martta, FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı, örgütün 15 Temmuz'da Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki (KKK) eylemleriyle ilgili 142 kişinin hakim karşısına çıkacağı ve darbe teşebbüsü sırasında Gölbaşı'ndaki Özel Kuvvetler Komutanlığının (ÖKK) ele geçirilmesi faaliyetlerine ilişkin 68 sanığın yargılandığı davaların görülmesine devam edilecek.

Ayrıca Bayburt'ta örgütün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 10'u tutuklu 21 rütbeli askerin yargılandığı dava ile İstanbul'da takipsizlikle sonuçlanan "17 Aralık soruşturması"nda kumpas kurup usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla 6'sı firari 67 sanığın yargılandığı davalar görülecek.

Mart ayında görülecek bazı davalar şunlar:

1 Mart

Dava adı: Genelkurmay çatı davası (224 sanıklı)

Yer: Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 1 Mart



Saat: 09.30





Dava adı: Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi davası (159 sanıklı)



Yer: İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 1-8 Mart



Saat: 09.30





Dava adı: Sakarya'da FETÖ üyesi olduğu iddia edilen iş adamlarının yargılandığı dava (46 sanıklı)

Yer: Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 1 Mart



Saat: 09.00





Dava adı: Kapatılan Altın Lale Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyelerinin yargılandığı dava (34 sanıklı)

Yer: Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 1 Mart



Saat: 11.00





4 Mart

Dava adı: Akıncı Üssü davası (475 sanıklı)

Yer: Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 4-29 Mart



Saat: 09.30





Dava adı: KKK personeline ilişkin darbe girişimi davası (142 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 4-22 Mart



Saat: 09.30





Dava adı: "17 Aralık soruşturması"nda kumpas davası (67 sanıklı)



Yer: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi (Silivri)



Tarih: 4-15 Mart



Saat: 09.30





Dava adı: "Balyoz" hakimi Ömer Diken'in FETÖ'den yargılandığı dava

Yer: İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 4 Mart



Saat: 15.00





Dava adı: FETÖ'nün Manisa'daki darbe girişimi davası (7 sanıklı)

Yer: Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 4 Mart



Saat: 09.30





5 Mart

Dava adı: İl Emniyet Müdürlüğü mahrem yapılanma davası (13 sanıklı)



Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 5 Mart



Saat: 10.00





Dava adı: Mahrem imam yapılanması davası (16 sanıklı)

Yer: Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 5 Mart



Saat: 10.00





Dava adı: FETÖ'nün eğitim yapılanması davası (23 sanıklı)

Yer: Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 5 Mart

Saat: 09.30





6 Mart

Dava adı: FETÖ'nün emniyet içerisindeki mahrem yapılanma davası (13 sanıklı )



Yer: Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 6 Mart



Saat: 09.30





7 Mart

Dava adı: KHK ile kapatılan DÜSİAD'ın yönetici ve üyelerinin yargılandığı dava (52 sanıklı)

Yer: Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 7 Mart



Saat: 10.00





Dava adı: FETÖ'nün emniyet yapılanması davası (30 sanıklı)

Yer: Adana 11.Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 7 Mart

Saat: 09.30





8 Mart

Dava adı: Zonguldak'ta FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava (19 sanıklı)



Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 8 Mart



Saat: 10.00





Dava adı: FETÖ'nün Bayburt'taki darbe girişimi davası (21 sanıklı)

Yer: Bayburt Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 8 Mart



Saat: 09.00





11 Mart

Dava adı: FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası (86 sanıklı)



Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 11-15 Mart



Saat: 09.30





12 Mart

Dava adı: Konya'daki "gaybubet evi" yapılanması davası (65 sanıklı)



Yer: Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 12 Mart



Saat: 09.30





14 Mart

Dava adı: Tekirdağ'da FETÖ'nün TSK'deki "kripto yapılanması" davası (43 sanıklı)

Yer: Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 14 Mart

Saat: 10.00





19 Mart

Dava adı: FETÖ'nün futbol yapılanması davası (6 sanıklı)



Yer: İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 19 Mart



Saat: 10.00





Dava adı: Tekirdağ'da, FETÖ/PDY'nin TSK'deki "kripto yapılanması"na ilişkin dava (19 sanıklı)

Yer: Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 19 Mart



Saat: 10.00





22 Mart

Dava adı: ÖKK darbe girişimi davası (68 sanıklı)

Yer: Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 22-25 Mart



Saat: 09.30





Dava adı: Zonguldak'taki FETÖ/PDY yapılanması davası (17 sanıklı)

Yer: Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 22 Mart



Saat: 10.00





25 Mart

Dava adı: Kaynak Holdingin eski yöneticilerinin yargılandığı dava (85 sanıklı)



Yer: İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 25 Mart



Saat: 10.00





26 Mart

Dava adı: Eski korgeneral Yıldırım Güvenç'in yargılandığı dava (7 sanıklı)

Yer: Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi

Tarih: 26 Mart



Saat: 09.30







Dava adı: Bolu'da FETÖ'nün iş adamları yapılanması davası (13 sanıklı)



Yer: Bolu Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 26 Mart



Saat: 10.00





29 Mart

Dava adı: Balyoz planı davası savcısı Hüseyin Kaplan'ın yargılandığı dava



Yer: İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 29 Mart



Saat: 10.00







Dava adı: FETÖ'nün kapatılan LALEDER'e ilişkin dava (25 sanıklı)



Yer: Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi



Tarih: 29 Mart



Saat: 09.00

