0553 313 94 23

GRAFİKLİ - Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 124. randevu

- 45 yıllık rekabette Fenerbahçe 48, Trabzonspor 38 galibiyet aldı- Ligde yapılan 92 karşılaşmada Fenerbahçe 37, Trabzonspor 23 galibiyet aldı, sarı-lacivertliler gol sayısında da 121-92 önde bulunuyor- Fenerbahçe'nin, evinde yaptığı maçlarda rakibine galibiyet sayısında 27-11 üstünlüğü var- 1997'den bu yana Kadıköy'de galibiyete hasret kalan Trabzonspor, deplasmanda yaptığı son 29 maçta Fenerbahçe'yi sadece bir kez yenebildi

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:02
GRAFİKLİ - Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetinde 124. randevu


İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'de yarın yapacakları maçla 124. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 45 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 10 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekip, 92 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası olmak üzere, toplam 123 maçtan 48'ini kazandı, bordo-mavili takım ise 38 galibiyet elde etti. Taraflar 37 karşılaşmada da eşitliği bozamadı.

Rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Fenerbahçe'nin toplam 155 golüne, Trabzonspor 133 golle cevap verdi.


- Ligde de Fenerbahçe önde


Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 92 kez karşı karşıya geldi.

Lig maçlarında Fenerbahçe 37, Trabzonspor 23 galibiyet aldı, 32 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Fenerbahçe'nin ligdeki 121 golüne, Trabzonspor 92 golle cevap verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan randevuyu 2-1 kazanan ev sahibi ekip, Fenerbahçe karşısında 17'si Süper Lig, biri Türkiye Kupası olmak üzere 18 resmi maçlık galibiyet hasretine son vermişti. İkinci devre İstanbul'daki müsabaka ise 1-1 bitti.


- Fenerbahçe, evinde açık ara üstün


İki takım arasında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılan toplam 59 resmi ve özel maçta Fenerbahçe'nin 27, Trabzonspor'un 11 galibiyeti bulunuyor. Taraflar 22 maçta da eşitliği bozamazken, Fenerbahçe 85, Trabzonspor ise 56 gol attı.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde yapılan lig maçlarında ise Fenerbahçe'nin 20, Trabzonspor'un 6 galibiyeti bulunuyor, 19 karşılaşma berabere sonuçlandı.

Geçen sezon İstanbul'daki lig maçı 1-1 biterken, tarafların Kadıköy'deki son 7 randevusundan 6'sında kazanan çıkmadı.


- Trabzonspor deplasmanda galibiyeti unuttu


Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında son yıllarda deplasmanda yaptığı maçlarda galip gelmekte oldukça zorlanıyor.

Bordo-mavili ekip, Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 29 maçta yalnızca bir kez galip gelebildi.

20 Mart 1993'te Kadıköy'de yapılan lig müsabakasında rakibini 1-0 yenen Trabzonspor, bu tarihten sonra Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı 27 lig, birer Türkiye Kupası ve jübile maçı olmak üzere toplam 29 karşılaşmadan 16'sını yitirdi, 12'sinde berabere kaldı. Bordo-mavililer, bu süre içinde yalnızca 23 Ağustos 1997'de yapılan lig maçını 3-1'lik skorla kazanabildi.

Karadeniz ekibi, bu süreçte kalesinde 49 gol görürken, rakip fileleri 26 kez havalandırdı.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile İstanbul'da yaptığı son 29 maçın 25'inde rakibine en az bir gol atmayı başardı.


- Fenerbahçe ligde 22 maçtır evinde yenilmiyor


Fenerbahçe, evinde Trabzonspor ile yaptığı son 22 lig maçında 12 kez galip geldi, 10 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.

Sarı-lacivertlilerin ev sahibi takım sıfatıyla Trabzonspor'a mağlup olmadığı son 22 lig maçının sonuçları şöyle:

1998-99: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0

1999-00: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1

2000-01: Fenerbahçe - Trabzonspor: 5 - 2

2001-02: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 0

2002-03: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2

2003-04: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 1

2004-05: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1

2005-06: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2

2006-07: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2 (İzmir'de oynandı)

2007-08: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2

2008-09: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2009-10: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

2010-11: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0

2011-12: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0 (Lig Grubu)

Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0 (Süper Final)

2012-13: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2013-14: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2014-15: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0

2015-16: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0

2016-17: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1

2017-18: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2

2018-19: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1


- En farklı skorlu galibiyetler


Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.


- En gollü maçlar


İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de yine Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki gol düellosundan 4-3 galip ayrılırken, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig maçını 5-2 kazandı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:02
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. SÜPER LİG
  4. Trabzonspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail Maratonu
    1. Garmin Runfire Salt Lake Ultra Trail..
    2. 30 Ağustos’a armağan
    3. Kaymakam Öner’e veda yemeği
    4. Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD..
    5. THY’nin yeni Dreamliner’ları TSI’nin..
    6. Bilecikliler Zafer Bayramını konserle..
    7. Fıstık yüklü tır alev alev yandı
    8. Kaymakam Coşkun, Yazıbaşı Köyünde..
    9. Edirne’de 29 kaçak göçmen yakalandı
    10. Mersin'de saman yüklü kamyon yandı!
    11. Dut ağacının içinden çam fidanı çıktı
    12. Bulanık’ta trafik kazası: 1 ölü
    13. Kocaeli'de denize giren kişi boğuldu
    14. Fatih Terim Mevlüt Erdinç için ne..
    15. Sultanbeyli’de beton mikseri ile..
    16. MaviBahçe’de Zafer Bayramı coşkusu
    17. Bursaspor'a gol makinası Igor Angulo
    18. Adilcevaz’da plaj futbolu heyecanı..
    19. Doğada pedal çevirip, çöpleri..
    20. Kırıkkale’de ’denetimli’ temizlik
    21. Beşiktaş'ta 15 yıllık dönem resmen..
    22. Vali Arslantaş ve Başkan Aksun’dan..
    23. Kırklareli Hamidiye evleri ne zaman..
    24. Kadıköy; Trabzonspor, Beşiktaş ve..
    25. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    26. Quaresma'dan Fikret Orman'a sert..
    27. Buldan’ın sevilen ismi hayatını..
    28. Bisikletli polisler Lüleburgaz’da..
    29. Körfez’de sinekle mücadele sürüyor
    30. Yakışmıyor!
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı
    Çavuşoğlu dünyaya ilan etti! İşte Türk askerinin Suriye'den çekilme şartı

    Günün Karikatürü

    31 Ağustos 2019
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"
    Yapılan zamların ardından İmamoğlu'nun sözcüsü suçu CHP'ye attı! "Bizim değil, CHP'nin vaadiydi"