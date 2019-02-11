0553 313 94 23

Fenerbahçe, Avrupa'da 229. randevuda

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak sarı-lacivertliler, uluslararası alanda 229. kez boy gösterecek

11 Şubat 2019 Pazartesi 09:41
Fenerbahçe, Avrupa'da 229. randevuda

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında yarın Rusya'nın Zenit takımıyla sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 229. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 228 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 97 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 335 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon

OGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi603017138056
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme321210104737
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
TOPLAM228834897282335

 

- "Kupa 2"de 114 maç

 

Fenerbahçe, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 114 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 27 beraberlik ve 39 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu 114 maçta rakip fileleri 152 kez havalandırırken kalesindeki 147 gole engel olamadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 09:41
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. SÜPERLİG
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Zenit

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
    1. Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
    2. Borsa, haftaya yükselişle başladı
    3. Gram altın 221 lira seviyelerinde
    4. Arakanlı Müslümanlara soykırım..
    5. Göçmen kaçakçılarına 8 yıla kadar..
    6. En büyük anlaşma imzalandı: Tam 50..
    7. Gazze ile Mısır sınırındaki tünelde..
    8. 76ers, Lakers'ı farklı yendi
    9. Brent petrolün varili 61,98 dolar
    10. Rus Bakan Ankara'ya geliyor
    11. Böyle adalet olmaz olsun! Aldatan..
    12. Terörle mücadele
    13. Başbuğ: Bugün olsa yine Kozmik Oda’yı..
    14. GRAFİKLİ - Fenerbahçe, Avrupa'da 229...
    15. Terör örgütünün kış yapılanmasına izin..
    16. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    17. Dolar/TL, 5,2465 seviyesinde işlem..
    18. Rusya Savunma Bakanı Türkiye'ye geliyor
    19. Fenerbahçe'de rakip Zenit
    20. Binali Yıldırım, seçim ofisini ziyaret..
    Yeni Asya'nın Bylock'çu muhabiri Nur Ener Kılınç Almanya'ya topukladı
    Yeni Asya'nın Bylock'çu muhabiri Nur Ener Kılınç Almanya'ya topukladı
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    'Olmasaydı adımız Yorgo olurdu' diyen ve oğlunun adını 'Rafael' koyan Pelin Batu ayağa kalktı
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    Çin'den Türkiye'ye toplama kampı cevabı!
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Çipras: Kaynaklar Türklere ve Rumlara ait
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı
    Rock'çı imam belediye başkan adayı oldu! Sosyal medyadan açıkladı

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    İstanbul'da ilk mobil tanzim satış noktası hizmete başladı
    İstanbul'da ilk mobil tanzim satış noktası hizmete başladı
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor
    Irkçı başbakanı korku sardı: Müslüman nüfus gittikçe artıyor