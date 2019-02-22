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GRAFİKLİ-Ekonomide düzenlemeler içeren torba teklif komisyonda kabul edildi

Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı sıfırlanıyor- İşverenlere, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihlerinde işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak- Tarımsal kredi borçları yapılandırılabilecek

22 Şubat 2019 Cuma 11:52
GRAFİKLİ-Ekonomide düzenlemeler içeren torba teklif komisyonda kabul edildi

TBMM (AA) - ALP ÖZDEN-ADEM BALTA - Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranının sıfırlanması, işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek, yasalaştı.

Kanunun bazı önemli düzenlemeleri şöyle:

- Engellilere "evde bakım hizmeti desteği" için yapılan hesaplamaya bayram ikramiyeleri dahil edilmeyecek.

- Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı sıfırlanacak.

- Cep telefonlarının özel tüketim vergisi oranlarını indirmeye, yüzde 50'ye kadar artırmaya ve oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

- Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşenler ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ertelenenler, tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek.

- Hazineye ait deniz ve iç sularda ya da buralardan yararlanılarak karada yapılacak su ürünleri üretiminde, üretim hakkının Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kiralanmasına ilişkin uygulamanın süresi 1 Ocak 2020'ye kadar uzatılacak.

- İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda değişiklik yapılarak, tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde görev yapan C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde hizmet veren B sınıfı iş güvenliği uzmanlarının hizmet verme süreleri, kamu kurumları ve 50'nin altında çalışanı olan az tehlikeli iş yerlerinin hizmet alma yükümlülüğünün yürürlük tarihi ile eşleştiriliyor.

- İşverenlere, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihlerinde işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak.

- Taşeron işçiye ödenen kıdem tazminatının 11 Eylül 2014'ten sonraki kısmı için kamu kurum ve kuruluşları tarafından taşeron şirkete gönderilen davalar hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek.

- Taşeron işçilere, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kıdem tazminatı ödemeleri, sözleşmede aksi belirtilmemişse, taşeron işverene rücu edilmeyecek.

- Türk Silahlı Kuvvetlerinde pilotaj eğitimini bitiren personelin yükümlülük süresi üç yıldan altı yıla çıkarıldı.



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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:52
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