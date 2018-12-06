GRAFİKLİ - Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın gözü finalde





ANKARA (AA) - Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarı finali garantileyen Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank, yarın gruplarındaki son karşılaşmalarına çıkacak.

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen turnuvaya katılan Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank'ın, kupayı üst üste 4. kez Türkiye'ye getirme mücadelesi sürüyor.

A Grubu'na, Çin'in Zhejiang ve Fransa'nın Volero Le Cannet takımlarını 3-0 yenerek başlayan 2013 ve 2017 şampiyonu VakıfBank, son maçını Brezilya temsilcisi Minas ile yapacak.

Altay (Kazakistan) ve Supreme Chonburi'yi (Tayland) 3-0 ile geçen 2015 ve 2016 şampiyonu Eczacıbaşı VitrA ise B Grubu'ndaki son müsabakasında Brezilya kulübü Praia ile karşılaşacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanan grup karşılaşmalarında ilk 2 sırayı alan takımların çıktığı yarı finalde ekipler, çapraz olarak eşleşecek.

Yarı final karşılaşmaları 8 Aralık Cumartesi, final ise 9 Aralık Pazar günü oynanacak.

2018 Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda yarın oynanacak son grup maçlarının TSİ programı şöyle:

09.00 Praia-Eczacıbaşı VitrA

12.00 VakıfBank-Minas