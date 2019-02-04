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GRAFİKLİ - Dünyanın en değerli banka markası ICBC

Brand Finance'ın araştırmasına göre, dünyanın en değerli 500 banka markası sıralamasında zirvede 79,8 milyar dolarlık değeriyle Çinli ICBC yer aldı- İkinci sıraya yaklaşık 70 milyar dolarlık değeriyle China Construction Bank, üçüncü sıraya da 55 milyar dolarlık değeriyle Agricultural Bank of China yerleşti- Listeye 146'ncı sıradan giren Ziraat Bankası 1,6 milyar dolarlık değeriyle Türkiye'nin en değerli banka markası oldu

04 Şubat 2019 Pazartesi 11:06
GRAFİKLİ - Dünyanın en değerli banka markası ICBC

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Dünyanın en değerli 500 banka markası sıralamasında 79,8 milyar dolar değeriyle Çinli ICBC zirvedeki yerini korudu.

AA muhabirinin araştırma şirketi Brand Finance'ın "Banking500-2019" çalışmasından yaptığı derlemeye göre, Çin bankalarının toplam marka değeri yüzde 28 artış ile 407 milyar dolara erişirken, ABD banka markalarının toplam değerini 100 milyar dolar aştı. İslami bankacılığın marka değeri Orta Doğulu bankaların katkısı ile yüzde 20 artış gösterdi.

Dünyanın en değerli 500 banka markası sıralamasında ilk 4 sıraya Çinli bankalar yerleşirken, geçen senenin şampiyonu Çinli ICBC değerini yüzde 35 artırarak 79,8 milyar dolar değeriyle zirvedeki yerini korudu.

ICBC'yi 70 milyar dolarlık değeriyle China Construction Bank, 55 milyar dolarla Agricultural Bank of China, 51 milyar dolarla Bank of China takip etti.

Listede beşinci sırada 40 milyar dolarla ABD'li Wells Fargo, altıncı sırada 37 milyar dolarla Bank of America, yedinci sırada 36,4 milyar dolarla Citi, sekizinci sırada da 36,2 milyar dolarla Chase, dokuzuncu sırada 22,5 milyar dolarla China Merchants Bank, onuncu sırada da 20 milyar dolarla İngiliz HSBC yer aldı.

- Türkiye'nin en değerlisi Ziraat Bankası

500 en değerli banka markası listesine giren 9 Türk bankasının tamamı bir önceki yıla göre küresel sıralamada geriledi.

Ziraat Bankası geçen yıla göre yüzde 14 artan 1,6 milyar dolarlık marka değeriyle Türkiye’nin en değerli bankası olarak küresel sıralamada 146'ncı sırada yer aldı. Banka, geçen yıl listenin 140'ıncı sırasında bulunuyordu.

Diğer Türk bankaları 1,3 milyar dolarlık marka değeriyle Garanti Bankası 169'uncu, 1,1 milyar dolarla İş Bankası 179'uncu, 934 milyon dolarla Akbank 196'ncı, 647 milyon dolarla Yapı Kredi 237'nci, 428 milyon dolarla Halkbank 323'üncü, 396 milyon dolarla Vakıfbank 337'nci, 371 milyon dolarla Denizbank 352'nci, 204 milyon dolarla TEB 481'inci oldu.

Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, zorlu geçen bir finansal yılın ardından ve kurun olumsuz etkileri sonucu Türk banka marka değerlerinin küresel sıralamada gerilemesinin olağan karşılanması gerektiğini ifade etti.

Türk bankacılığının, faaliyetlerini sadece Türkiye ile sınırlı kılmayarak büyüme fırsatlarını artırabileceğini belirten İlgüner, bu sayede risklerini de azaltabileceklerini vurguladı.

Dünyanın en değerli ilk 10 banka markası (milyar dolar) şöyle:

2019 sıra2018 sıraBanka MarkasıÜlkeMarkaDeğeri
11ICBCÇin79,8
22China ConstructionBankÇin69,7
36Agricultural Bank ofChinaÇin55
44Bank of ChinaÇin51
53Wells FargoABD40
67Bank of AmericaABD36,7
78CitiABD36,4
85ChaseABD36,3
911China Merchants BankÇin22,5
109HSBCİngiltere20,2


Listede yer alan Türk Bankaları ve marka değerleri (milyar dolar) şöyle:

2019 sıra2018 sıraBanka MarkasıMarkaDeğeri DeğerDeğişim
(yüzde)
146140Ziraat Bankası1,6414
169129Garanti1,34-15
179147İş Bankası1,14-15
196126Akbank0,93-43
237186Yapı Kredi 0,65-31
323210Halkbank0,43-44
337233Vakıfbank0,39-36
352328Denizbank0,377
481399TEB0,2-17

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 11:06
  1. Banking500-2019
  2. Brand Finance

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