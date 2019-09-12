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GRAFİKLİ - Dünyaca ünlü futbolcular boşta kaldı

- Avrupa'da yaz transfer döneminin sona ermesiyle birçok önemli futbolcu, kulüpsüz kaldı- Son yıllardaki transfer dönemlerinde adları Türk takımlarıyla anılan Hatem Ben Arfa, Wilfried Bony ve Fabio Coentrao, boşta kalan futbolcular arasında yer aldı

12 Eylül 2019 Perşembe 11:07
GRAFİKLİ - Dünyaca ünlü futbolcular boşta kaldı


İSTANBUL (AA) - BERAD BÜYÜK - Bonservisi elinde olan dünyaca ünlü birçok futbolcu, Avrupa'da sona eren yaz transfer döneminde kulüp bulamadı.

Kariyerlerinde düşüşe geçmeleri, ilerleyen yaşları ve yüksek kazançları gibi gerekçelerle kulüplerinin geçen sezon sonunda kendileriyle yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadığı futbolcular, yaz transfer döneminde istedikleri kontratları bulamadı.

Avrupa'da yaz transfer döneminin sona ermesiyle kendisine kulüp bulamayan oyuncular arasında Fransız Hatem Ben Arfa, Fildişi Sahilli Wilfried Bony, Kolombiyalı Fredy Guarin, Japon Keisuke Honda, Portekizli Fabio Coentrao ve İtalyan Ignazio Abate gibi birçok futbolcu bulunuyor.


- Adları Türk kulüpleriyle anılanlar


Son yıllardaki transfer dönemlerinde adı birçok kez Fenerbahçe ile anılan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa, yeni sezon için kendisine kulüp bulamadı.

Fransa Milli Takımı formasını 15 kez giyen 32 yaşındaki yıldız oyuncu, 2 sene Paris Saint-Germain'de (PSG) oynadıktan sonra geçen yıl Rennes'le 1 sezonluk sözleşme imzalamıştı.

Kariyeri boyunca 388 maça çıkan Ben Arfa, 73 gol attı ve birçok gol pası verdi.

Adı Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'la sık sık anılan 30 yaşındaki golcü oyuncu Wilfried Bony de boşta kalan futbolcular arasında yer aldı.

Hollanda kulübü Vitesse'de çıktığı 77 maçta 58 gol atan Bony, dikkatleri üzerine çekip 2013 yılında 13 milyon avro bonservis bedeliyle Swansea City'ye transfer oldu.

Premier Lig'de etkili futboluna devam eden Bony, 2015'te Manchester City'ye 32,3 milyon avro karşılığında transfer olsa da burada beklenen performansı sergileyemeyince 2 yıl sonra 13 milyon avroya Swansea City'ye döndü.

Eski kulübüne döndükten sonra uzun süreli sakatlıklar yaşayan Fildişi Sahilli yıldız, sözleşmesinin bitmesinin ardından kendisine yeni kulüp bulamadı.

Bir zamanlar Real Madrid forması giyen 31 yaşındaki Portekizli Fabio Coentrao, boşta kalan futbolcular arasında yer aldı.

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan sol bek, milli formayla 52 maça çıkıp 5 gol attı.


- İtalya'da gözdeydiler, şimdi boştalar


Son yıllarda İtalya Birinci Futbol Ligi'nde forma giyen ve etkili performans sergileyen Keisuke Honda, Claudio Marchisio, Fredy Guarin, Ignazio Abate gibi birçok isim, yeni sezon için kulüp bulamadı.

Milan'a 2014'te transfer olan ve bu kulüpte forma giydiği 3 sezonda 92 maça çıkan Japon milli futbolcu Honda, serbest vuruşlardan attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti.

Juventus'ta 10 yıl forma giyen Claudio Marchisio, en son bir sene kaldığı Zenit ile sözleşmesini feshetti. Deneyimli orta saha oyuncusu, İtalya Milli Takımı'nda 55 kez forma giydi.

Milan altyapısından yetişen Ignazio Abate, kariyeri boyunca sadece İtalya'da forma giydi. Milan'da 10 sezon oynayan 32 yaşındaki defans oyuncusu, sözleşmesi bitince boşta kaldı.


- Yolu Türkiye'den geçenler


Yaz transfer döneminin sona ermesiyle daha önce Türkiye'de forma giyen birçok futbolcu boşta kaldı.

Kardemir Karabükspor ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Bursaspor'un şampiyon kadrosunda bulunan Pablo Martin Batalla, Mersin İdmanyurdu, Kayserispor ve Çaykur Rizespor takımlarında forma giyen Prejuce Nakoulma ve eski Antalyasporlu Jeremy Menez gibi futbolcular, yeni sezon için kendisine kulüp bulamadı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:07
  1. Ben Arfa
  2. Futbol
  3. Keisuke Honda
  4. sözleşme
  5. Wilfried Bony

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