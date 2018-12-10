GRAFİKLİ - Dünya kadın voleyboluna Türk damgası
- Son olarak VakıfBank'ın şampiyonluğa ulaştığı FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, Türk takımları 6 şampiyonlukla zirvede yer alıyor- Üst üste 2. kez bu kupayı kazanan VakıfBank, toplamda 3 şampiyonlukla Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda en çok kupa alan takım durumunda - Türk ekipleri, uluslararası alanda 2010'dan bu yana 16 kupayı ülkeye getirdi10 Aralık 2018 Pazartesi 13:56
İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Türk kadın voleybol takımları, elde ettikleri başarılarla dünya voleyboluna damga vurdu.
2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda adını zirveye yazdıran VakıfBank, üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.
VakıfBank, toplamda üçüncü kez (2013, 2017, 2018) dünyanın en büyüğü oldu. Sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan takım unvanını da aldı.
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türk takımları toplam 6 şampiyonluk elde etti. VakıfBank'ın yanı sıra Eczacıbaşı VitrA 2015 ve 2016'da, Fenerbahçe ise 2010'da dünya şampiyonluğunu kazanmıştı.
VakıfBank'ın zirveye çıktığı dünya şampiyonasında bu yıl bronz madalya da Eczacıbaşı VitrA'nın oldu. Kupada VakıfBank 2011'de ikincilik, 2016'da ise üçüncülük yaşarken, 2012'de de Fenerbahçe'nin üçüncülüğü bulunuyor.
- Türkiye 6 şampiyonlukla zirvede
Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluk sayısında Türkiye zirvede yer alıyor.
Türk takımları Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 6'sı altın toplam 10 madalya elde ederek Türkiye'yi başarı sıralamasında zirveye taşıdı.
Türkiye, takımları en çok şampiyonluk elde eden ülke durumunda bulunuyor.
- İlk kupa Eczacıbaşı'nın
Voleybolda Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip Eczacıbaşı kadın takımı oldu.
Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın 1999 yılında Bursa'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda, İtalya'nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde devirmeyi başaran Eczacıbaşı, Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa kupasını getirmeyi başardı.
Ardından VakıfBank Güneş Sigorta, 2004 yılında Bursa'da düzenlenen Top Teams Kupası Dörtlü Finali ve 2008 yılında ise yine Bursa'da organize edilen Challenge Kupası Dörtlü Finali'ni kazanarak Eczacıbaşı'nı takip etti.
- 2010-2018 arası 16 kupa
Kadın voleybolunda Türk takımları, 2010'dan bu yana uluslararası organizasyonlarda 16 kupayı Türkiye'ye getirdi.
2010 yılından bu yana geçen süreçte VakıfBank 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Dünya Kulüpler Şampiyonası, Eczacıbaşı VitrA 1 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 1 CEV Kupası, Fenerbahçe birer CEV Şampiyonlar Ligi, Dünya Kulüpler Şampiyonası ve CEV Kupası, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 2 CEV Challenge Kupası şampiyonluğu yaşadı.
- Şampiyonlar Ligi'nde son 8 yılda 6 şampiyonluk
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları son 8 yılda 6 şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
2011'de VakıfBank Güneş Sigorta'nın şampiyonluğuyla başlayan süreçte, 2012'de Fenerbahçe Universal, 2013'te VakıfBank, 2015'te Eczacıbaşı VitrA, 2017 ve 2018'de de üst üste VakıfBank zirvede yer aldı.
- Kadın takımlarının başarı karnesi
Voleybolda Türk kadın takımlarının organizasyonlarda elde ettikleri dereceler şöyle:
Yıl
Takım
Organizasyon
Derece
1980
Eczacıbaşı
Şampiyon Kulüpler Kupası
2
1983
Ankara Pazarları
CEV Kupası
4
1984
Eczacıbaşı
Şampiyon Kulüpler Kupası
4
1986
Arçelik
CEV Kupası
4
1988
Emlak Bankası
CEV Kupası
3
1991
VakıfBank
CEV Kupası
3
1992
VakıfBank
CEV Kupası
3
1993
Eczacıbaşı
CEV Kupası
2
1996
Emlak Bankası
CEV Kupası
2
1997
Galatasaray
CEV Kupası
3
1998
VakıfBank
Şampiyon Kulüpler Kupası
2
Beşiktaş
Kupa Galipleri Kupası
4
Güneş Sigorta
CEV Kupası
4
1999
VakıfBank
Şampiyon Kulüpler Kupası
2
Eczacıbaşı
Kupa Galipleri Kupası
1
2000
Eczacıbaşı
Şampiyon Kulüpler Kupası
3
ENKA Spor
Kupa Galipleri Kupası
4
Güneş Sigorta
CEV Kupası
3
2001
Eczacıbaşı
Şampiyonlar Ligi
4
Beşiktaş
CEV Kupası
4
2002
Eczacıbaşı
Şampiyonlar Ligi
4
2004
VakıfBank Güneş Sigorta
Top Teams Kupası
1
2005
Eczacıbaşı
Top Teams Kupası
3
2006
VakıfBank Güneş Sigorta
Şampiyonlar Ligi
4
2008
VakıfBank Güneş Sigorta
Challenge Kupası
1
2009
Eczacıbaşı
Şampiyonlar Ligi
4
Fenerbahçe Acıbadem
CEV Kupası
3
2010
Galatasaray
Challenge Kupası
3
Fenerbahçe Acıbadem
Şampiyonlar Ligi
2
Fenerbahçe Acıbadem
Dünya Kulüpler Şampiyonası
1
2011
VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom
Şampiyonlar Ligi
1
Fenerbahçe Acıbadem
Şampiyonlar Ligi
3
VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom
Dünya Kulüpler Şampiyonası
2
2012
Galatasaray
CEV Kupası
2
Fenerbahçe Universal
Şampiyonlar Ligi
1
Fenerbahçe
Dünya Kulüpler Şampiyonası
3
2013
Fenerbahçe
CEV Kupası
2
VakıfBank
Şampiyonlar Ligi
1
Galatasaray Daikin
Şampiyonlar Ligi
4
VakıfBank
Dünya Kulüpler Şampiyonası
1
2014
VakıfBank
Şampiyonlar Ligi
2
Eczacıbaşı VitrA
Şampiyonlar Ligi
4
Fenerbahçe
CEV Kupası
1
Beşiktaş
Challenge Kupası
2
2015
Eczacıbaşı VitrA
Şampiyonlar Ligi
1
VakıfBank
Şampiyonlar Ligi
3
Galatasaray Daikin
CEV Kupası
3
Bursa Büyükşehir Belediyespor
Challenge Kupası
1
Eczacıbaşı VitrA
Dünya Kulüpler Şampiyonası
1
2016
Galatasaray
CEV Kupası
2
Trabzon İdmanocağı
Challenge Kupası
2
Bursa Büyükşehir Belediyespor
Challenge Kupası
4
VakıfBank
Şampiyonlar Ligi
2
Fenerbahçe Grundig
Şampiyonlar Ligi
3
Eczacıbaşı VitrA
Dünya Kulüpler Şampiyonası
1
VakıfBank
Dünya Kulüpler Şampiyonası
3
|2017
|VakıfBank
|Şampiyonlar Ligi
|1
|Eczacıbaşı VitrA
|Şampiyonlar Ligi
|3
|Bursa Büyükşehir Belediyespor
|CEV Challenge Kupası
|1
|VakıfBank
|Dünya Kulüpler Şampiyonası
|1
|Eczacıbaşı VitrA
|Dünya Kulüpler Şampiyonası
|4
|Galatasaray
|CEV Kupası
|3
|2018
|VakıfBank
|Şampiyonlar Ligi
|1
|Eczacıbaşı VitrA
|CEV Kupası
|1
|VakıfBank
|Dünya Kulüpler Şampiyonası
|1
|Eczacıbaşı VitrA
|Dünya Kulüpler Şampiyonası
|3
|Galatasaray
|Şampiyonlar Ligi
|4
|Bursa Büyükşehir Belediyespor
|CEV Challenge Kupası
|2
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