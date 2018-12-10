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GRAFİKLİ - Dünya kadın voleyboluna Türk damgası

- Son olarak VakıfBank'ın şampiyonluğa ulaştığı FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda, Türk takımları 6 şampiyonlukla zirvede yer alıyor- Üst üste 2. kez bu kupayı kazanan VakıfBank, toplamda 3 şampiyonlukla Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda en çok kupa alan takım durumunda - Türk ekipleri, uluslararası alanda 2010'dan bu yana 16 kupayı ülkeye getirdi

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:56
GRAFİKLİ - Dünya kadın voleyboluna Türk damgası

İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Türk kadın voleybol takımları, elde ettikleri başarılarla dünya voleyboluna damga vurdu.

2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda adını zirveye yazdıran VakıfBank, üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

VakıfBank, toplamda üçüncü kez (2013, 2017, 2018) dünyanın en büyüğü oldu. Sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan takım unvanını da aldı.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türk takımları toplam 6 şampiyonluk elde etti. VakıfBank'ın yanı sıra Eczacıbaşı VitrA 2015 ve 2016'da, Fenerbahçe ise 2010'da dünya şampiyonluğunu kazanmıştı.

VakıfBank'ın zirveye çıktığı dünya şampiyonasında bu yıl bronz madalya da Eczacıbaşı VitrA'nın oldu. Kupada VakıfBank 2011'de ikincilik, 2016'da ise üçüncülük yaşarken, 2012'de de Fenerbahçe'nin üçüncülüğü bulunuyor.


- Türkiye 6 şampiyonlukla zirvede


Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluk sayısında Türkiye zirvede yer alıyor.

Türk takımları Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 6'sı altın toplam 10 madalya elde ederek Türkiye'yi başarı sıralamasında zirveye taşıdı.

Türkiye, takımları en çok şampiyonluk elde eden ülke durumunda bulunuyor.


- İlk kupa Eczacıbaşı'nın

Voleybolda Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip Eczacıbaşı kadın takımı oldu.

Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın 1999 yılında Bursa'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda, İtalya'nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde devirmeyi başaran Eczacıbaşı, Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa kupasını getirmeyi başardı.

Ardından VakıfBank Güneş Sigorta, 2004 yılında Bursa'da düzenlenen Top Teams Kupası Dörtlü Finali ve 2008 yılında ise yine Bursa'da organize edilen Challenge Kupası Dörtlü Finali'ni kazanarak Eczacıbaşı'nı takip etti.


- 2010-2018 arası 16 kupa


Kadın voleybolunda Türk takımları, 2010'dan bu yana uluslararası organizasyonlarda 16 kupayı Türkiye'ye getirdi.

2010 yılından bu yana geçen süreçte VakıfBank 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Dünya Kulüpler Şampiyonası, Eczacıbaşı VitrA 1 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 1 CEV Kupası, Fenerbahçe birer CEV Şampiyonlar Ligi, Dünya Kulüpler Şampiyonası ve CEV Kupası, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 2 CEV Challenge Kupası şampiyonluğu yaşadı.


- Şampiyonlar Ligi'nde son 8 yılda 6 şampiyonluk


Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları son 8 yılda 6 şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

2011'de VakıfBank Güneş Sigorta'nın şampiyonluğuyla başlayan süreçte, 2012'de Fenerbahçe Universal, 2013'te VakıfBank, 2015'te Eczacıbaşı VitrA, 2017 ve 2018'de de üst üste VakıfBank zirvede yer aldı.


- Kadın takımlarının başarı karnesi


Voleybolda Türk kadın takımlarının organizasyonlarda elde ettikleri dereceler şöyle:


Yıl

Takım

Organizasyon

Derece

1980

Eczacıbaşı

Şampiyon Kulüpler Kupası

2

1983

Ankara Pazarları

CEV Kupası

4

1984

Eczacıbaşı

Şampiyon Kulüpler Kupası

4

1986

Arçelik

CEV Kupası

4

1988

Emlak Bankası

CEV Kupası

3

1991

VakıfBank

CEV Kupası

3

1992

VakıfBank

CEV Kupası

3

1993

Eczacıbaşı

CEV Kupası

2

1996

Emlak Bankası

CEV Kupası

2

1997

Galatasaray

CEV Kupası

3

1998

VakıfBank

Şampiyon Kulüpler Kupası

2

Beşiktaş

Kupa Galipleri Kupası

4

Güneş Sigorta

CEV Kupası

4

1999

VakıfBank

Şampiyon Kulüpler Kupası

2

Eczacıbaşı

Kupa Galipleri Kupası

1

2000

Eczacıbaşı

Şampiyon Kulüpler Kupası

3

ENKA Spor

Kupa Galipleri Kupası

4

Güneş Sigorta

CEV Kupası

3

2001

Eczacıbaşı

Şampiyonlar Ligi

4

Beşiktaş

CEV Kupası

4

2002

Eczacıbaşı

Şampiyonlar Ligi

4

2004

VakıfBank Güneş Sigorta

Top Teams Kupası

1

2005

Eczacıbaşı

Top Teams Kupası

3

2006

VakıfBank Güneş Sigorta

Şampiyonlar Ligi

4

2008

VakıfBank Güneş Sigorta

Challenge Kupası

1

2009

Eczacıbaşı

Şampiyonlar Ligi

4

Fenerbahçe Acıbadem

CEV Kupası

3

2010

Galatasaray

Challenge Kupası

3

Fenerbahçe Acıbadem

Şampiyonlar Ligi

2

Fenerbahçe Acıbadem

Dünya Kulüpler Şampiyonası

1

2011

VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom

Şampiyonlar Ligi

1

Fenerbahçe Acıbadem

Şampiyonlar Ligi

3

VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom

Dünya Kulüpler Şampiyonası

2

2012

Galatasaray

CEV Kupası

2

Fenerbahçe Universal

Şampiyonlar Ligi

1

Fenerbahçe

Dünya Kulüpler Şampiyonası

3

2013

Fenerbahçe

CEV Kupası

2

VakıfBank

Şampiyonlar Ligi

1

Galatasaray Daikin

Şampiyonlar Ligi

4

VakıfBank

Dünya Kulüpler Şampiyonası

1

2014

VakıfBank

Şampiyonlar Ligi

2

Eczacıbaşı VitrA

Şampiyonlar Ligi

4

Fenerbahçe

CEV Kupası

1

Beşiktaş

Challenge Kupası

2

2015

Eczacıbaşı VitrA

Şampiyonlar Ligi

1

VakıfBank

Şampiyonlar Ligi

3

Galatasaray Daikin

CEV Kupası

3

Bursa Büyükşehir Belediyespor

Challenge Kupası

1

Eczacıbaşı VitrA

Dünya Kulüpler Şampiyonası

1

2016

Galatasaray

CEV Kupası

2

Trabzon İdmanocağı

Challenge Kupası

2

Bursa Büyükşehir Belediyespor

Challenge Kupası

4

VakıfBank

Şampiyonlar Ligi

2

Fenerbahçe Grundig

Şampiyonlar Ligi

3

Eczacıbaşı VitrA

Dünya Kulüpler Şampiyonası

1

VakıfBank

Dünya Kulüpler Şampiyonası

3

2017 VakıfBankŞampiyonlar Ligi1
Eczacıbaşı VitrAŞampiyonlar Ligi3
Bursa Büyükşehir Belediyespor CEV Challenge Kupası 1
VakıfBankDünya Kulüpler Şampiyonası 1
Eczacıbaşı VitrADünya Kulüpler Şampiyonası4
GalatasarayCEV Kupası3
2018 VakıfBank Şampiyonlar Ligi1
Eczacıbaşı VitrACEV Kupası1
VakıfBank Dünya Kulüpler Şampiyonası1
Eczacıbaşı VitrA Dünya Kulüpler Şampiyonası3
Galatasaray Şampiyonlar Ligi4
Bursa Büyükşehir Belediyespor CEV Challenge Kupası2

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 13:56
  1. Eczacıbaşı VitrA
  2. Fenerbahçe
  3. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası
  4. Vakıfbank
  5. Voleybol

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