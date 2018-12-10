GRAFİKLİ - Dünya kadın voleyboluna Türk damgası

İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Türk kadın voleybol takımları, elde ettikleri başarılarla dünya voleyboluna damga vurdu.

2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası'nda adını zirveye yazdıran VakıfBank, üst üste ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

VakıfBank, toplamda üçüncü kez (2013, 2017, 2018) dünyanın en büyüğü oldu. Sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan takım unvanını da aldı.

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Türk takımları toplam 6 şampiyonluk elde etti. VakıfBank'ın yanı sıra Eczacıbaşı VitrA 2015 ve 2016'da, Fenerbahçe ise 2010'da dünya şampiyonluğunu kazanmıştı.

VakıfBank'ın zirveye çıktığı dünya şampiyonasında bu yıl bronz madalya da Eczacıbaşı VitrA'nın oldu. Kupada VakıfBank 2011'de ikincilik, 2016'da ise üçüncülük yaşarken, 2012'de de Fenerbahçe'nin üçüncülüğü bulunuyor.





- Türkiye 6 şampiyonlukla zirvede





Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluk sayısında Türkiye zirvede yer alıyor.

Türk takımları Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 6'sı altın toplam 10 madalya elde ederek Türkiye'yi başarı sıralamasında zirveye taşıdı.

Türkiye, takımları en çok şampiyonluk elde eden ülke durumunda bulunuyor.





- İlk kupa Eczacıbaşı'nın





Voleybolda Türkiye'ye ilk Avrupa kupasını getiren ekip Eczacıbaşı kadın takımı oldu.



Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın 1999 yılında Bursa'da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda, İtalya'nın Cermagica Reggio Emilia takımını finalde devirmeyi başaran Eczacıbaşı, Türkiye'ye voleybolda ilk Avrupa kupasını getirmeyi başardı.



Ardından VakıfBank Güneş Sigorta, 2004 yılında Bursa'da düzenlenen Top Teams Kupası Dörtlü Finali ve 2008 yılında ise yine Bursa'da organize edilen Challenge Kupası Dörtlü Finali'ni kazanarak Eczacıbaşı'nı takip etti.







- 2010-2018 arası 16 kupa







Kadın voleybolunda Türk takımları, 2010'dan bu yana uluslararası organizasyonlarda 16 kupayı Türkiye'ye getirdi.



2010 yılından bu yana geçen süreçte VakıfBank 4 CEV Şampiyonlar Ligi, 3 Dünya Kulüpler Şampiyonası, Eczacıbaşı VitrA 1 CEV Şampiyonlar Ligi, 2 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 1 CEV Kupası, Fenerbahçe birer CEV Şampiyonlar Ligi, Dünya Kulüpler Şampiyonası ve CEV Kupası, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 2 CEV Challenge Kupası şampiyonluğu yaşadı.







- Şampiyonlar Ligi'nde son 8 yılda 6 şampiyonluk







Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları son 8 yılda 6 şampiyonluk kupasının sahibi oldu.



2011'de VakıfBank Güneş Sigorta'nın şampiyonluğuyla başlayan süreçte, 2012'de Fenerbahçe Universal, 2013'te VakıfBank, 2015'te Eczacıbaşı VitrA, 2017 ve 2018'de de üst üste VakıfBank zirvede yer aldı.





- Kadın takımlarının başarı karnesi





Voleybolda Türk kadın takımlarının organizasyonlarda elde ettikleri dereceler şöyle: