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GRAFİKLİ- Doğaseverlerin gözdesi 9 bölge koruma altına alındı

Doğaseverlerin uğrak noktası 7 ilde göl, mağara ve ada içeren 9 bölge, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edildi- Yapı yasağı getirilen bu alanlarda, gerektiğinde ziyaretçilerin bölgeye girişleri engellenecek, kara, su ve deniz alanları, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:06
GRAFİKLİ- Doğaseverlerin gözdesi 9 bölge koruma altına alındı

ANKARA (AA) - Doğaseverlerin uğrak noktası 7 ilde göl, mağara ve ada içeren 9 bölge, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce, Türkiye'nin doğal kaynaklarının barındırdığı ekolojik süreç ve döngüler ile biyolojik çeşitliliğin ekosistem bütünlüğü içerisinde sürdürülebilir kalkınma amaçlı korunması ve kullanımı, yaşam ortamlarını etkileyen her türlü çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla bazı alanlar koruma altına alınıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunan kara, su ve deniz alanları, "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak belirleniyor.

Koruma altına alınan alanlarda yaşam zincirinin sağlam ve etkili akışının muhafaza edilmesi, koruma bilincinin geliştirilmesi, kaynak değerlerinin devamlılığının sağlanması, gelecek kuşaklar için daha kaliteli, sağlıklı ve yaşanabilir ortamlar oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Antalya, Denizli, Muğla, Osmaniye, Van, Rize ve Adana'da 9 ayrı bölge Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edildi.

- Tescillenen alanlara yapı yasağı getirilecek

Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun izniyle özel önlemler alınarak korunacak bu alanlarda kesin yapı yasağı getirilerek gerektiğinde ziyaretçilerin bölgeye girişleri engellenecek.

Bu alanlarda flora, fauna ve bunlara ait habitatlar ile topografya ve silüet etkisini bozabilecek hiçbir eylemde bulunulmayacak.

- "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edilen bölgeler

Resmi Gazete'de yer alan kararlara göre, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi sınırları içerisinde bulunan Lara Kıyı Bandı Doğal Sit Alanı ile Serik ilçesindeki Zeytintaşı Mağarası Doğal Sit Alanı, koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu Kesin Korunacak Hassas Alan olarak tescil ve ilan edildi.

Denizli'nin Honaz ilçesi Yukarıdağdere Mahallesi'ndeki Saklıgöl Potansiyel Doğal Sit Alanı ile Buldan ilçesi sınırları içerisindeki Kamara Traverten Sırtı Doğal Sit Alanı'nın da kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Doğal Sit Alanı, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Özlüce Doğal Sit Alanı, Van'ın Gevaş ilçesindeki Kuzu Adası Potansiyel Doğal Sit Alanı, Adana'nın Karataş ilçesindeki Tuzla Gölü Doğal Sit Alanı ile Osmaniye'nin Kadirli ve Düziçi ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Karatepe Aslantaş Doğal Sit Alanı'nın "Kesin Korunacak Hassas Alan" olarak tescili ve ilanına karar verildi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:06
  1. 9 bölge
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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