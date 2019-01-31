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GRAFİKLİ - Dış ticaret istatistikleri (1)

Türkiye'nin ihracatı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 168 milyar 23 milyon dolar, ithalatı yüzde 4,6 düşüşle 223 milyar 39 milyon dolar oldu- Dış ticaret açığı, yüzde 28,4 azalarak 55 milyar 16 milyon dolara geriledi

31 Ocak 2019 Perşembe 10:18
GRAFİKLİ - Dış ticaret istatistikleri (1)

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ihracatı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 168 milyar 23 milyon dolara yükseldi, ithalatı yüzde 4,6 azalarak 223 milyar 39 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı, yüzde 28,4 düşerek 55 milyar 16 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 2018 yılına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, ihracat geçen yıl, 2017'ye göre yüzde 7 artarak 156 milyar 993 milyon dolardan 168 milyar 23 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat yüzde 4,6 düşüşle 233 milyar 800 milyon dolardan 223 milyar 39 milyon dolara indi.

Dış ticaret açığı ise yüzde 28,4 düşüşle 76 milyar 807 milyon dolardan 55 milyar 16 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017'de yüzde 67,1 iken geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 75,3'e çıktı.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 10:18
  1. dış ticaret verileri
  2. İhracat
  3. Türkiye İstatistik Kurumu (

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