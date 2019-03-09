Darbeci albaydan "sehven attım" yalanıyla inkar

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi öncesi düzenlenen darbe planlama toplantılarına katıldığı belirlenen ve darbe girişimi sırasında İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binalarının işgal edilmesi amacıyla askerlerin intikal ettirilmesinden sorumlu olan eski 47. Alay Komutanı Kurmay Albay Sadık Cebeci de WhatsApp grubuna yazdığı "İl Başkanlığını almak üzereyiz" mesajını, "Sehven attım" yalanıyla inkar etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında aktif rol alarak birçok vatandaşın şehit olması veya yaralanmasında talimatları bulunan darbeci sanıklar, yargılandıkları davalarda, elde edilen görüntü, ses kayıtları ile tanıkların teşhis ve anlatımlarına rağmen savunmalarını "inkar politikası" üzerine kurmayı sürdürüyor.

Cezaevine girdikten sonra örgüt talimatı çerçevesinde inkar yolunu seçen sanıkların savunmalarında öne sürdükleri tezlerin birçoğu, kanıtlanan delillerle çürütüldü.

Haklarındaki birçok görüntü, tanık beyanı ve belgeye rağmen inkar taktiğini izleyen darbeci askerlerden biri de 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasında yargılanan ve 15 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan eski 47. Alay Komutanı Kurmay Albay Sadık Cebeci oldu.

Darbe girişiminden önce 13 Temmuz 2016'da 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında ve 14 Temmuz'da Hava Harp Okulu Komutanlığında düzenlenen darbe planlama toplantılarına katılan isimlerden biri olan Cebeci'ye bu toplantıda, darbe girişimi sırasında, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na işgal amacıyla askerlerin intikal ettirilmesi görevi verildi.

Darbe gecesi oluşturulan WhatsApp grubunda darbenin sevk ve idaresiyle ilgili birçok mesaj atan Cebeci, savcılık sorgusunda kabul ettiği bu yazışmaları, mahkeme sürecinde ise Kolluk Kuvvetlerinin Toplumsal Olaylarda Desteklenmesi (KOKTOD) bahanesiyle inkar etti.

- "WhatsApp grubundan yazışmalar yaptım"

Darbeci kurmay albay Cebeci, savcılıktaki ifadesinde 15 Temmuz günü akşam 2. Zırhlı Tugaya kuvvetten gelen daire başkanı pozisyonunda olan eski albay Muzaffer Düzenli'nin çağrısı üzerine toplantıya katıldığını söyledi.

Bu toplantıda birkaç subayın daha olduğunu anlatan Cebeci, savcılıktaki ifadesinde, "Düzenli, bana 15 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında 'Yurtta Sulh' operasyonu icra edileceğini, Genelkurmay Karargahı'nda güvenlik konseyi kurulacağını, kuvvet komutanları ve genelkurmay başkanının işin içinde olduğunu, bu konuda askeri direktif yayınlanacağını, resmi yasal bir faaliyet olduğunu, birlikte hareket edeceğimizi belirterek, burada benim alayıma Valilik binası, İBB binası ve AK Parti İl Teşkilatı binasının emniyetinin alınması görevi verildi." dedi.

Cebeci, olay günü "Yurtta Sulh" isimli WhatsApp grubuna eklendiğini aktararak, "Yarım saat boyunca grubu takip ettiğimde birliklerin kısım kısım çıktıklarını gördüm. Ben de bölükleri 3'e ayırarak onlara valilik, İBB binası ve AK Parti il başkanlığının tatbikat ve eğitim maksatlı emniyetinin alınması yönünde emir verdim. Akademiden gelen öğrencileri de 5'erli olarak bölüklere dağıttım. Hazır olanlar peyderpey çıktılar. Ben odamda TV'den ve internetten olayları takip etmeye başladım. Saat 22.30 civarında TV'lerde Başbakan ve Cumhurbaşkanının açıklamalarını görünce, belli bir grubun yaptığını anladım. Ben bu arada WhatsApp grubundan da yazışmalar yaptım.'' ifadelerini kullandı.

- Savcılık ifadesini inkar etti

Darbeci Cebeci, İstanbul'daki ana darbe davasında ise emniyet ve savcılıktaki ifadesini, ''İstanbul genelinde terör eylemleri beklentisi olduğundan birliği hazır etmem istendi. Bu kapsamda, askerlere izin iptali yapmıştım. Kara Kuvvetleri Komutanlığından arandım ve İstanbul'da belirlenen yerlere askeri unsurları sevk etmem emredildi. 13 Temmuz'da toplantı yapıldı ama KOKTOD kapsamında bilgilendirme toplantısı oldu. WhatsApp yazışmalarım KOKTOD kapsamındaydı.'' beyanlarıyla inkar etti.

Mahkemede, darbe girişimi olduğunu anladığı anda görevlendirdiği personelleri geri çağırdığını öne süren Cebeci'nin bu beyanın yalan olduğu ise WhatsApp mesajlarıyla ortaya çıktı.

Mahkemedeki ifadesinin ardından çapraz sorgusu yapılan Cebeci, Mahkeme Başkanı Cem Karaca'nın, "İl Başkanlığını almak üzereyiz, cümlesini KOKTOD kapsamında mı yazdın?" sorusunu, "Yazışmalarımız hızlı faaliyet içindeydi. Sehven attım." yalanına sığınarak yanıtladı.

Darbeci kurmay albay Sadık Cebeci'nin darbe girişimi sırasında "Yurtta Sulh" isimli WhatsApp grubuna 22.21 ile 01.30 saatleri arasında yazdığı, "10 dakika içinde valilik birliği çıkıyor", "Valilik birliği yolda", "İBB yolda", "AKP il teşkilat yolda", "İBB kontrol altında sorun yok", "Valilik direnmeye çalışıyor. Görüşme devam ediyor" "Enterneler yapılıyor", "Ateş açılıyor. ZPT veya tank ihtiyacı var", "İstanbul Valiliği kontrol altına alınmak üzere", "Polis, valilikte direnmekten vazgeçti", "Muzaffer, AK Parti il teşkilatına acil takviye ihtiyacı var. Helikopter olabilir. Halk gittikçe çoğalıyor", "Özel TV'lerin susturulması gerekiyor" ve "Trakya'dan takviyeler gelmeli." mesajlar, hakkındaki suçlamaları inkar etse de darbede ne kadar etkin rol aldığını ortaya koyuyor.

- Tanık ve sanık beyanları, Cebeci'yi ele verdi

Dava sürecinde verdiği ifadelerde darbeden haberdar olmadığını ve darbe öncesi düzenlenen toplantılara KOKTOD kapsamında katıldığını söyleyen Cebeci'in iddiaları, duruşmalarda dinlenilen tanık ve bir kısım sanığın beyanlarıyla da çürütüldü.

Aynı darbe davasında yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski subay Murat Yanık ifadesinde, darbeci albay Cebeci'nin darbe planlaması toplantısına katıldığını ve görevlendirildiğini beyan ederek, fotoğrafla da teşhis etti.

Hava Harp Okulu Destek Grup Komutanlığı Hizmet Bölüğünde uzman çavuş Y.Ö, darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu Komutanlığında yapılan toplantıya katılanların tek tek ismini verip teşhis ederek, söz konusu toplantıda darbeci albay Cebeci'nin de olduğunu söyledi.

Yine aynı görevde çalışan askeri personel T.O. da ifadesinde, Sadık Cebeci'yi teşhis ettiğini, darbe girişimine ilişkin toplantıya katıldığını belirtti.

Ana darbe davasında tanık olarak ifade veren Esenler İlçe Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren de, Cebeci'nin darbe gecesi kendisini arayarak, "Ordu yönetime el koymuştur, sen ve adamların teslim olun." diyerek telefonu yüzüne kapattığını söyledi.

Darbe girişimine ilişkin soruşturma ve davalar haricinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK yapılanmasında örgüt içi haberleşme amacıyla kullandığı ankesör/sabit kontörlü hatlara yönelik yürütülen soruşturmada, darbeci Cebeci'nin örgüt içi haberleşme amacıyla kullanılan ankesör/sabit kontörlü hatlardan arandığı da ortaya çıktı.

Söz konusu bu delil de, FETÖ'cü olmadığı iddiasında bulunan darbeci eski albay hakkındaki dosyaya eklendi.

Öte yandan, İBB'nin işgal edilmesine ilişkin askerlerin sevk işlemini yapan ve burada aralarında İlhan Varank'ın da bulunduğu 14 kişinin şehit edilmesine yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle hapis cezasına da çarptırılan Cebeci, İBB işgalinin kendi emir komutasında olmadığı yalanına da başvurdu.

- Darbeci albayın eşi de FETÖ iltisaklı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başka bir soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Cebeci'nin eşi Zeliha Cebeci'nin, "ByLock" kullanıcısı olduğu, terör örgütüyle iltisakı nedeniyle kamu görevinden ihraç edildiği, 17-25 Aralık 2013 döneminden sonra Bank Asya'da hesap açtırdığı ve mevcut hesabında artış bulunduğu kaydedilmişti.

Sadık Cebeci, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasında ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ile İlhan Varank'ın da arasında bulunduğu 14 kişiye yönelik "kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle toplam 15 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı.