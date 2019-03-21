GRAFİKLİ- Cumhurbaşkanı Erdoğan 41 günde 44 ilde miting yaptı

ANKARA (AA) - ZAFER FATİH BEYAZ - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim maratonunda 41 günde 44 il ve 14 ilçede düzenlenen mitinglerde vatandaşlara hitap etti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Erdoğan'ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için miting maratonu 8 Şubat'ta Sivas'ta başladı.

Miting maratonuna 9 Şubat'ta Aydın'da devam eden Erdoğan, 12 Şubat'ta Kastamonu ve Çorum, 15 Şubat'ta Bursa, 16 Şubat'ta Edirne, 17 Şubat'ta da Afyonkarahisar ve Balıkesir mitinglerinde halka buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdur ve Isparta mitinglerini 18 Şubat'ta, Denizli ve Manisa mitinglerini 21 Şubat'ta, Muğla mitingini 22 Şubat'ta, Kahramanmaraş mitingini 23 Şubat'ta, Kayseri ve Hatay mitinglerini de 24 Şubat'ta gerçekleştirdi.

Erdoğan, 25 Şubat'ta Yozgat ve Tokat, 26 Şubat'ta Giresun ve Erzincan, 28 Şubat'ta da Erzurum'daki mitinglerde vatandaşlara hitap etti.

Ardahan'da 1 Mart'ta vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, 2 Mart'ta Rize ve Trabzon'da halka hitap etti.

Partisince 3 Mart'ta Ordu ve Samsun'da düzenlenen mitinglerde vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Mart'ta ise Zonguldak ve Bartın mitinglerine katıldı.

Malatya'da 6 Mart'ta halka seslenen Erdoğan, 7 Mart'ta da Mardin ve Siirt'teki mitinglerde vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Mart'ta Şanlıurfa, 9 Mart'ta Elazığ ve Diyarbakır, 10 Mart'ta ise Adana ve Mersin'deki mitinglere katıldı.

Şırnak ve Hakkari mitinglerini 11 Mart'ta gerçekleştiren Erdoğan, 15 Mart'ta Gaziantep'de, 16 Mart'ta da Tekirdağ'da vatandaşlara hitap etti.

- İzmir'de MHP ile ortak miting

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 17 Mart'ta, AK Parti-MHP ortak İzmir mitinginde halka seslendi. Erdoğan, aynı gün Antalya'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan, 19 Mart'ta da partisinin Kocaeli ve Sakarya mitinglerine katıldı.

Böylece 44 ilde vatandaşlarla mitinglerde bir araya gelen Erdoğan, bugün de Eskişehir ve Kütahya'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek.



- 14 ilçede miting yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da 5 Mart'ta Sancaktepe, Eyüpsultan ve Esenyurt'ta, 12 Mart'ta Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de, 16 Mart'ta Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu'nda, 19 Mart'ta da Üsküdar mitinglerinde vatandaşlarla buluştu.

İskenderun ve Belen'de 10 Mart'ta halka seslenen Erdoğan, 14 Mart'ta Ankara'nın Yenimahalle ilçesi ile 19 Mart'ta Zonguldak'ın Ereğli ilçelerinde vatandaşlara hitap etti.

- Televizyon programları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerin yanı sıra televizyonların canlı yayın programlarına da katıldı. 7 ayrı canlı yayın programına iştirak eden Erdoğan, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, 15 Şubat'ta ATV-A Haber ortak canlı yayını, 23 Şubat'ta CNN Türk-Kanal D ortak yayını, 26 Şubat'ta da NTV-Star TV ortak canlı yayını, 7 Mart'ta Kanal 24 ve TV 360 ortak yayını, 15 Mart'ta Show TV, Bloomberg HT ve HaberTürk TV ortak yayını ve 18 Mart'ta da Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayına konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Şubat'ta da TRT'nin ortak yayınında "Cumhurbaşkanı Özel" programına katıldı.

- Törenler ve açılışlar

Açılış törenlerine de iştirak eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mart'ta Artvin'de toplu açılış töreninde vatandaşlara seslendi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye'nin En Büyük Çiftçi Ailesi Milletin Evinde" ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen "5. Uluslararası İyilik Ödülleri" programında katılımcılara hitap eden Erdoğan, Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda "TOKİ 53 Bin 626 Sosyal Konut ve 130 Tesisin Açılışı ile 50 Bin Yeni Sosyal Konutun Tanıtım Töreni"ne iştirak etti.

Dünyanın bilinen en eski "Tapınak merkezi" Göbeklitepe Ören Yeri resmi açılışını 8 Mart'ta gerçekleştiren Erdoğan, aynı gün AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen "Aynı Gök Kubbe Altında Gönül Dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması" programında yer aldı.

Diyarbakır'da 9 Mart'ta gerçekleştirilen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5. Gençlik Buluşması programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Mart'ta Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları'nın açılışını yaptı, Sinan Erdem Spor Salonunda "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı" ve "Büyük Samsun Buluşması"nda vatandaşlara seslendi.

Erdoğan, 13 Mart'ta Ankara'nın Pursaklar ve Gölbaşı ilçelerinde yapımı tamamlanan tesisler için düzenlenen toplu açılışı törenine de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mart'ta Avrupa'nın en büyük, dünyanın tek seferde yapılan 3'üncü büyük hastanesi olan Bilkent'teki Ankara Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne, 16 Mart'ta Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca-Yassıören Kesimi Açılış Töreni'ne, 18 Mart'ta Troya Müzesi Açılışı ve 20 Mart'ta da Avrupa'nın en büyük tema parkı Ankapark (Wonderland Eurasia) Açılış Töreni'ne iştirak etti.