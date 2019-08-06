GRAFİKLİ - Çanakkale'deki altın ve gümüş madeni arama çalışmaları

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Kirazlı-Balaban Çeşmesi mevkisinde Kanada merkezli Alamos Gold firmasının Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik tarafından yürütülecek altın ve gümüş madeni arama çalışmaları öncesi hazırlıklar sürüyor.

Çanakkale merkeze 30 kilometre uzaklığındaki alanda altın ve gümüş madeni arama faaliyetleri için 2010 yılında gerekli başvuruları tamamlayan Alamos Gold, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini bitirip ilgili bakanlıklar ve bağlı kurumlardan izin alarak bölgede hazırlıklara başladı.

İl merkezine 30 kilometre uzaklığındaki maden sahası, içme suyu amaçlı kullanılan Atikhisar Barajı'na 14, Kaz Dağları Milli Parkı'na ise 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Belediye mücavir alanı dışında kalan alandaki faaliyetler, Kanada merkezli firmanın Türkiye'deki iştiraki olan Doğu Biga Madencilik tarafından yürütülüyor.

Firma, bölgeyi altın ve gümüş madeni arama çalışmalarına hazırlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

- "Maden sahası Kaz Dağları'nda değil"

Sahanın madencilik faaliyetine hazırlanması için ilgili kurumların onayı ile yerlerine yenilerinin dikilmesi şartıyla çeşitli türdeki ağaçlar kesildi.



Bazı çevre örgütleri tarafından özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, "Kaz Dağları'nda 195 bin ağacın kesildiği" iddia edildi.



Söz konusu iddialar üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada maden sahasına ilişkin bilgilere yer verildi.



Maden bölgesinin Kaz Dağları'na yaklaşık 40 kilometre uzaklığındaki Kirazlı Balaban Tepesi'nde olduğu duyurulan açıklamada, "Altın dahil, madenlerin aranması ve çıkarılması süreçlerinde doğal ortamda siyanür ya da türevi bir madde kullanılmamaktadır." ifadesine yer verildi.



Bakanlığın açıklamasında, Kirazlı Balaban'daki madencilik faaliyetinin Atikhisar Barajı'nın kısa ve orta mesafeli koruma alanlarının dışında yapıldığı, kesilen ağaç sayısının ise 13 bin 400 olduğu duyuruldu.

- "Bölge eski haline kavuşturulacak"

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da iddiaların doğru olmadığı belirtildi.



Bölgenin Kaz Dağları'na uzaklığı ve kesilen ağaç sayısına değinilen mesajda, "Çalışmanın tamamlandığı alanlarda 'Maden Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı'yla tüm saha yeniden ağaçlandırılarak eski haline kavuşturulacak." bilgisi verildi.



Doğu Biga Madencilik firmasından yapılan açıklamada ise çevreye zarar verilmeyeceğine ve bölgenin korunacağına işaret edilerek, gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. İlgili bakanlıklarca kabul edilen ÇED raporunda tüm ayrıntıların yer aldığı aktarılan açıklamada, "suyun ve toprağın siyanürle kirletileceği" iddiaları yalanlandı.



Bakanlıkça, Çanakkale'de son 15 yılda bin 249 dekar alanda maden sahası rehabilitasyonu yapılarak 168 bin fidan dikildiği, bu sahaların da bakım çalışmaları yapılmak suretiyle verimli ormanlara dönüşümünün sağlandığına dikkat çekildi.

- "Ormanda katliam yoktur"

Bölgeye gelen TMMOB Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz da teknik inceleme gezisinin ardından değerlendirmelerde bulundu.



Türkyılmaz, yaptıkları incelemelerde, maden arama faaliyetleriyle ilgili tüm izinlerin alındığını belirterek, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadıklarını anlattı.

Maden sahasının Çanakkale ve Kaz Dağları'na uzaklığına işaret eden Türkyılmaz, "Burada verilen izinde, özellikle Çanakkaleli halkımızın ısrarla ve hassasiyetle üzerinde durduğu Atikhisar Barajı ile ilgili bir olumsuzluk söz konusu değildir. Ormanda bir katliam yoktur. Yasa ve mevzuatlara aykırı bir durum yoktur. Son yıllarda Türkiye'de orman alanı artmaktadır. Bu konuda da Türkiye lider bir ülkedir." dedi.

- Maden arama faaliyetine tepkiler

Çanakkale'de yaklaşık iki hafta önce başlatılan "Su ve Vicdan Nöbeti" ise bazı çevre dernekleri, STK'ler ve Çanakkale Belediyesinin organizasyonuyla sürüyor.

Bölgede incelemelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, çalışmaların durdurulmasını talep etti.

Ayrıca, dün gerçekleştirilen "Su ve Vicdan Buluşması"na katılanlar, çalışmalara tepki gösterdi.