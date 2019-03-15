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GRAFİKLİ - Beşiktaş'ın 2000. maç heyecanı

- Siyah-beyazlı takım, yarınki Göztepe maçıyla Süper Lig'de 2000. kez sahaya çıkacak- Süper Lig'de oynadığı 1999 maçta 1080 galibiyet, 553 beraberlik, 366 mağlubiyet alan Beşiktaş, 3254 gol attı, kalesinde ise 1686 gol gördü - Siyah-beyazlılar, 61. sezonu oynanan ligde 48 maçla en uzun süre yenilmeyen takım unvanının sahibi- 1959-1960 sezonunda 10-22. haftalarda üst üste 13 maç kazanan Beşiktaş'ın bu rekoruna şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı- 1991-1992 sezonunda yenilgi almadan şampiyonluğa ulaşan ve bunu başaran ilk ve tek takım olan siyah beyazlılar, 1989-1990'da Adana Demirspor'u 10-0 yenerek, lig tarihinin en farklı skorlu galibiyetini aldı

15 Mart 2019 Cuma 11:23
GRAFİKLİ - Beşiktaş'ın 2000. maç heyecanı


İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de tüm sezonlarda yer alan Beşiktaş, yarın 2000. maçını oynayacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı 1999 maçta 1080 galibiyet, 553 beraberlik, 366 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 3254 gol atan siyah-beyazlı takım, kalesinde ise 1686 gol gördü.

Ligde ilk maçını 21 Şubat 1959 tarihinde Alsancak Stadı'nda Altay ile oynayan Beşiktaş, Nazmi Bilge'nin attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı.

Bu arada Galatasaray ile Fenerbahçe ise Süper Lig'de 2000. maçlarına iki hafta önce çıkmıştı. Ligin ilk sezonu olan 1959'da, gruplarını lider bitiren Fenerbahçe ile Galatasaray finale kaldı. Bu iki takım rövanşlı oynanan final maçlarında mücadele ettiği için lig tarihinde Beşiktaş'tan ikişer maç daha fazla yaptı.


- 15 şampiyonluk kazandı


Beşiktaş, ligde 15 şampiyonluk sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlı ekip 1959'da başlayan ligde 13 kez şampiyon olurken, 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye Ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF Yıldız Kriterine dahil edilmesine karar verilmesi sebebiyle toplam şampiyonluk sayısı 15'e yükseldi.


- Şampiyonluk hasreti 14 sezon sürdü


Siyah-beyazlı takım, ligde 14 sezon şampiyonluğa hasret kaldı.

Beşiktaş, 1966-1967 sezonunda kazandığı şampiyonluğun ardından 14 sezon şampiyonluk sevinci yaşayamazken, bu hasretini 1981-1982 sezonunda bitirdi.


- En uzun süre yenilmezlik rekoru


Beşiktaş, lig tarihine geçen birçok rekoru elinde bulunduruyor.

Siyah-beyazlıların ligdeki dikkati çekici unvanlarından biri, en uzun süre yenilmeyen ekip özelliği taşıması oldu.

Ligde 1990-1991 sezonunun 25. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-1992'de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek sona erdi.


- Üst üste en çok maç kazanan takım


Ligde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru da Beşiktaş'a ait.

Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 10 ila 22. haftalarda üst üste 13 maç kazandı, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.


- Namağlup tek şampiyon


Ligde şimdiye kadar sadece iki takım sezonu yenilgisiz kapatabilirken bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu.

Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görmemesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.


- En farklı galibiyet rekoru


Süper Lig'deki en farklı skorlu galibiyet de Beşiktaş'ın elinde bulunuyor.

Siyah beyazlılar, 1989-1990 sezonun 6. haftasında, 15 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da oynanan Adana Demirspor maçını 10-0 kazanarak tarihe geçti.

Bu tarihi karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Ali Gültiken (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar (3) atarken, mücadele siyah-beyazlı taraftarların uzun süre dillerinden düşürmediği besteye konu olmuştu.


- "Derbi kralı" Beşiktaş


Beşiktaş, bir sezonda tüm derbileri kazanan tek takım olarak tarihe ismini yazdırmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaştıkları 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı her iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçı da kazandı.

Beşiktaş aynı zamanda bu 4 maçta kalesini gole kapatarak ayrı bir rekora imza attı.


- Seyirci rekoru da Beşiktaş'ta


Lig tarihinde seyirci rekoru da Beşiktaş'ın oynadığı karşılaşmada kırıldı.

Siyah-beyazlıların 2013-2014 sezonunun 5. haftasında Galatasaray'ı 22 Eylül 2013 tarihinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği ve 3-0 hükmen mağlup olduğu mücadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklanırken, bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti. Eski rekor, 70 bin 125 biletli seyirciyle 2003-2004 sezonunda, 21 Eylül 2003 tarihinde yine aynı statta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) derbisinde kırılmıştı.



- Beşiktaş'ın "en"leri

Beşiktaş'ın lig tarihindeki "en"leri şöyle:

En iyi derecesi: Şampiyon (15 kez). 1959-1960, 1965-1966, 1966-1967, 1981-1982, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2008-2009, 2015-2016, 2016-2017

Bu arada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Mayıs 2002'de yaptığı toplantısında, Beşiktaş Kulübünün 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarının onaylanması talebini yerinde ve haklı görerek, 1959'da başlayan Birinci Lig öncesi bu 2 şampiyonluğun Türkiye şampiyonluğu olarak TFF kayıtlarına tescil edilmesini karara bağlamıştı.

En kötü derecesi: 11. (2 kez): 1975-1976, 1979-1980

En iyi sezonu: 1991-1992

O

G

B

M

A

Y

P

30

23

7

0

58

20

76

En kötü sezonu: 1975-1976

O

G

B

M

A

Y

P

30

5

17

8

25

32

27

En çok kazandığı sezon: 1959-1960 (38 maçta 29 galibiyet)

En az kazandığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 5 galibiyet)

En çok berabere kaldığı sezon: 1975-1976 (30 maçta 17 beraberlik)

En az berabere kaldığı sezon: 1995-1996 (34 maçta 3 beraberlik)

En az yenildiği sezon: 1991-1992 (30 maçta namağlup)

En çok yenildiği sezon: 1997-1998 (34 maçta 12 yenilgi), 2011-2012 (40 maçta 12 yenilgi)

En çok gol attığı sezon: 1996-1997 (34 maçta 88 gol)

En az gol attığı sezon: 1972-1973 (30 maçta 14 gol)

En az gol yediği sezon: 1959-1960 (38 maçta 15 gol), 1966-1967 (32 maçta 15 gol)

En çok gol yediği sezon: 2012-2013 (34 maçta 49 gol)

En farklı skorlu galibiyeti: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990)

En farklı skorlu yenilgisi: 5-0 Bursaspor (1980-1981)

En gollü maçı: 10-0 Adana Demirspor (1989-1990), 8-2 Altay (1994-1995), 7-3 Göztepe (2002-2003)

En iyi gol averajı: 1996-1997 (artı 62) (88-26)

En kötü gol averajı: 1975-1976 (eksi 7) (25-32)

En çok oynayan futbolcusu: Rıza Çalımbay (494 maç)

En çok gol atan futbolcusu: Feyyaz Uçar (170)

- Lig performansı

Beşiktaş'ın, devam eden bu sezon dışında geride kalan 60 sezondaki lig performansı şöyle:

Sezon

Derecesi

O

G

B

M

A

Y

P

1959

-

14

8

2

4

22

17

18

1959-60

Şampiyon

38

29

7

2

68

15

65

1960-61

3.

38

22

11

5

61

26

55

1961-62

3.

38

16

16

6

48

24

48

1962-63

2.

42

29

10

3

92

27

68

1963-64

2.

34

22

8

4

57

19

52

1964-65

2.

30

16

9

5

46

17

41

1965-66

Şampiyon

30

20

8

2

52

16

48

1966-67

Şampiyon

32

16

13

3

44

15

45

1967-68

2.

32

15

12

5

42

24

42

1968-69

3.

30

14

10

6

30

20

38

1969-70

9.

30

10

10

10

26

26

30

1970-71

6.

30

10

13

7

31

20

33

1971-72

4.

30

12

10

8

28

23

34

1972-73

6.

30

9

13

8

14

18

31

1973-74

2.

30

13

14

3

34

19

40

1974-75

5.

30

11

11

8

29

24

33

1975-76

11.

30

5

17

8

25

32

27

1976-77

4.

30

13

7

10

35

24

33

1977-78

5.

30

12

8

10

33

29

32

1978-79

9.

30

10

9

11

33

32

29

1979-80

11.

30

8

13

9

25

27

29

1980-81

5.

30

12

7

11

27

33

31

1981-82

Şampiyon

32

14

16

2

38

17

44

1982-83

5.

34

16

7

11

49

30

39

1983-84

4.

34

17

10

7

40

21

44

1984-85

2.

34

19

12

3

49

19

50

1985-86

Şampiyon

36

22

12

2

65

21

56

1986-87

2.

36

23

7

6

67

26

53

1987-88

2.

38

22

12

4

68

29

78

1988-89

2.

36

25

8

3

81

21

83

1989-90

Şampiyon

34

23

6

5

77

20

75

1990-91

Şampiyon

30

20

9

1

63

24

69

1991-92

Şampiyon

30

23

7

0

58

20

76

1992-93

2.

30

19

9

2

68

23

66

1993-94

4.

30

16

6

8

58

30

54

1994-95

Şampiyon

34

24

7

3

80

26

79

1995-96

3.

34

22

3

9

74

46

69

1996-97

2.

34

22

8

4

88

26

74

1997-98

6.

34

13

9

12

56

40

48

1998-99

2.

34

23

8

3

58

27

77

1999-00

2.

34

23

6

5

74

27

75

2000-01

4.

34

19

7

8

68

48

64

2001-02

3.

34

18

8

8

69

39

62

2002-03

Şampiyon

34

26

7

1

63

21

85

2003-04

3.

34

18

8

8

65

45

62

2004-05

4.

34

20

9

5

70

39

69

2005-06

3.

34

15

9

10

52

39

54

2006-07

2.

34

18

7

9

43

32

61

2007-08

3.

34

23

4

7

58

32

73

2008-09

Şampiyon

34

21

8

5

60

30

71

2009-10

4.

34

18

10

6

47

25

64

2010-11

5.

34

15

9

10

53

36

54

2011-12

4.

40

16

12

12

55

47

60

2012-13

3.

34

16

10

8

63

49

58

2013-14

3.

34

17

11

6

53

33

62

2014-15

3.

34

21

6

7

55

32

69

2015-16

Şampiyon

34

25

4

5

75

35

79

2016-17

Şampiyon

34

23

8

3

73

30

77

2017-18

4.

34

21

8

5

69

30

71

Not: Değerlendirmeye, iki aşamalı olarak oynanan 1959 ve 1962-1963 sezonları dahil edilmemiştir. 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.


Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:23
  1. Beşiktaş
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