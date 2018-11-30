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GRAFİKLİ - Beşiktaş Norveç'te zoru başardı

- Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u 2-0'dan gelerek 3-2 yenmesi, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki geri dönüşleri akıllara getirdi- Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2000-2001 sezonunda Real Madrid'i 2 farktan gelerek 3-2 mağlup etmesinden 17 yıl sonra bir Türk takımı Avrupa kupalarında bunu başardı - A Milli Futbol Takımı, Finlandiya, Çekya ve İsveç maçlarında 2-0 geriden gelerek maç kazandı

30 Kasım 2018 Cuma 12:18
GRAFİKLİ - Beşiktaş Norveç'te zoru başardı


İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY / SÜHA GÜR - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. haftasında Norveç'in Sarpsborg takımını 2-0 geriden gelerek 3-2 yenmesi, Türk temsilcilerinin uluslararası organizasyonlardaki geri dönüşlerini hatırlattı.

Avrupa'nın 2 numaralı kupasında Norveç temsilcisi Sarpsborg'a konuk olan siyah-beyazlılar, ilk dakikada Rashad Muhammed, 6. dakikada ise Tobias Heintz'ın golleriyle 2-0 geri düştü. Beşiktaş, kazanamaması durumunda gruptan çıkma iddiasını yitireceği maçın ilk yarısını bu skorla geride kapattı.

Soğuk hava ve suni çim sahanın futbolcuları zorladığı mücadelenin ikinci yarısında rakibine oranla iyi oynayan siyah-beyazlılar, Jeremain Lens'in 62 ve 90, Vagner Love'ın ise 66. dakikadaki golleriyle geri döndü.

Beşiktaş'ın Sarpsborg karşısındaki geri dönüşü, Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki 2 ve farklı skorla geriden gelip kazandığı maçları akıllara getirdi.


- UEFA'dan Beşiktaş'a övgü


UEFA'nın Avrupa Ligi resmi sosyal medya hesabı, Beşiktaş'ın geri dönüşünü övdü.

Siyah-beyazlı ekibin 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığı maçın gollerini veren UEFA, paylaşımına "Ne geri dönüş ama." ifadesini kullandı.

UEFA, kartal emojisini eklediği paylaşımında Beşiktaş'ı alkışladı.


- 17 yıl sonra gelen geri dönüş


Beşiktaş, 17 yıl sonra Avrupa'da 2-0'dan geri dönerek maç kazanan ilk Türk takımı oldu.

2000-2001 sezonunda Mircea Lucescu yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında İspanya'nın dünyaca ünlü takımı Real Madrid'i İstanbul'da konuk etti.

Maçın ilk yarısını Ivan Helguera ve Claude Makalele'nin golleriyle 2-0 geride kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda Ümit Davala, Hasan Şaş ve Mario Jardel'in golleriyle mücadeleyi 3-2 kazandı.

Beşiktaş, Sarpsborg geri dönüşüyle, Galatasaray-Real Madrid müsabakasından sonra Avrupa'da 2 farktan maç çeviren ilk Türk takımı olarak dikkati çekti.


- En çok geri dönüş millilerde


Türkiye A Milli Futbol Takımı, uluslararası arenada önemli geri dönüşlere imza attı.

2000 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2000) elemelerinde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, grup maçında Finlandiya'ya konuk oldu. Mücadelenin ilk 14 dakikasında 2-0 geri düşen milliler, müsabakayı 4-2 kazandı.

EURO 2008'de geri dönüşleriyle dikkati çeken A Milli Takım, grup maçında Çekya ile karşılaştı. Beraberlik durumunda dahi turnuvaya veda edecek milliler, son 15 dakikaya 2-0 geride girdi. Ay-yıldızlı ekip, turnuvanın en önemli geri dönüşüne imza atarak, son 15 dakikada 3 gol buldu. Karşılaşmayı 3-2 galip tamamlayan milliler, çeyrek finale çıktı.

Ay-yıldızlı ekibin son geri dönüşü ise bu yıl İsveç karşısında oldu. Uluslar B Ligi'nde mücadele eden milliler, deplasmanda İsveç ile karşılaştı. A Milli Takım, 50. dakikasında 2-0 geri düştüğü mücadeleyi 3-2 galip tamamladı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 12:18
  1. A Milli Takım
  2. Beşiktaş
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. Real Madrid
  6. Sarpsborg
  7. UEFA Avrupa Ligi

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