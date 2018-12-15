GRAFİKLİ - Beşiktaş ile Trabzonspor 127. randevuda





İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL - Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları maçla 127. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 45 yıllık rekabette, geride kalan 126 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 30 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

Siyah-beyazlıların 173 golüne, bordo-mavililer 135 golle karşılık verdi.





- Beşiktaş son 13 maçta bir kez yenildi





Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 13 maçta sadece bir kez mağlup oldu.

İki takım arasındaki son 13 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 5 müsabaka da berabere sonuçlandı.





- Ligde de Beşiktaş önde





Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 4 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.

Geride kalan 90 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 32 galibiyet aldı, 22 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

Ligde Beşiktaş'ın attığı 128 gole, Trabzonspor 97 golle karşılık verdi.

Geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 2-2 tamamlandı, Trabzon'da kazanan taraf 2-0'lık sonuçla Beşiktaş oldu.







- Farklı skorlar





Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.

Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.

Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.





- İstanbul'daki maçlar





Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu.

İki takım İstanbul'da resmi ve özel 62 kez karşı karşıya geldi, siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 17 maçta ise eşitliği bozamadı.

İstanbul'da Beşiktaş 99, Trabzonspor ise 45 gol attı.

Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.





- İstanbul'daki lig maçları





Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı.

Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 44 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 12'sini Trabzonspor kazandı, 12 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 69 golüne karşılık, bordo-mavililer 35 gol attı.





- Trabzonspor, deplasmanda son 14 maçta 4 kez yenildi





Beşiktaş, Trabzonspor'u, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 14 lig maçında 4 kez yenebildi.

Bordo-mavililer, deplasmanda son 14 lig maçından 5'inde Beşiktaş'ı yendi, 5'inde berabere kaldı, 4 kez sahadan puansız ayrıldı.

