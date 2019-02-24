0553 313 94 23

GRAFİKLİ - Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 349. randevu

- Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı- 95 yıllık rekabette gol sayısında da Fenerbahçe'nin 479-437 üstünlüğü bulunuyor- İki takım arasındaki 125 lig maçında Fenerbahçe 46, Beşiktaş ise 39 kez galip geldi- Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 23 resmi maçtan sadece 4'ünü kaybetti- Rekabetteki son 16 resmi maçta hakemler 19 kez kırmızı kartına başvurdu

24 Şubat 2019 Pazar 11:06
GRAFİKLİ - Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 349. randevu

İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 349. kez karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak müsabakada sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 348 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 95 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet sayısı bakımından önde bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 132, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 92 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 479 golüne, Beşiktaş 437 golle karşılık verdi.


- Lig maçları


Beşiktaş ile Fenerbahçe, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 125 kez karşı karşıya geldi.

Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 46, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 40 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin ligdeki 138 golüne, siyah-beyazlılar 137 golle yanıt verdi.


- Son maç berabere


Beşiktaş ile Fenerbahçe, rekabetteki son maçta eşitliği bozamadı.

Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, eski oyuncusu Ryan Babel ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçeli Andre Ayew'in golüyle derbi 1-1 bitti.


- Beşiktaş, son 23 maçta 4 kez kazanabildi


Beşiktaş, yarın konuk edeceği Fenerbahçe karşısında son maçlarda kazanmakta zorlanıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibiyle oynadığı son 23 derbiden sadece 4'ünü galibiyetle tamamlayabildi. Fenerbahçe bu dönemde 11 kez kazandı. Söz konusu periyotta iki takım arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.


- Son 16 maçta 19 kırmızı kart


İki takım arasında oynanan son 16 resmi maçta hakemler 19 kez kırmızı kartına başvurdu.

Siyah-beyazlı oyuncular bu dönemde 12 kez kırmızı kart görürken, Fenerbahçeliler 7 defa aynı durumla karşılaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 11:06
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG
  6. Vodafone Park

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kötülüklerden uzak büyüsünler diye resim yapmayı öğretiyor
    1. Kötülüklerden uzak büyüsünler diye..
    2. Kendi kitabını yanına isteyen Eren..
    3. Sultanbeyli’ye Bilim ve Teknoloji..
    4. İstanbul’da buzlanmaya karşı önlem
    5. Bakan Kurum’dan çevre dostu proje..
    6. "Karın etkisini rüzgar artırdı"
    7. Federasyon, Taha'nın partner sorununu..
    8. Ivanka Trump: “ABD Venezuela’nın cesur..
    9. Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok..
    10. Medicana obezite akademisi açıldı
    11. TESK Genel Başkanı Palandöken: “Konut..
    12. Suriyeli ailenin evine silahlı baskın!
    13. Avni Yıldırım hakem "kurbanı"
    14. Milletimize hizmet borcumuz var
    15. Cumhurbaşkanı ile görüşebilmek için..
    16. Göztepe’nin acelesi yok
    17. Amasya merkezli kaçak içki..
    18. SMA hastası Davut yaşamak için..
    19. Ünlü tarihçinin cenazesi Türkiye'ye..
    20. CHP İl Başkanı Bilge’den yarım kalan..
    21. Lavrov: “Rusya, Türkiye ve İran’la..
    22. Endonezya'da "arabasız gün"..
    23. "Arbane", Diyarbakırlı kadınların..
    24. Yıldız Holding, "Senenin Yıldızları"nı..
    25. Sincan’da proje rüzgarı
    26. 77 yaşındaki Hamide nine ile eşeğinin..
    27. "1 milyon 393 bin 500 FETÖ materyalini..
    28. Spor yatırımları Samsun'u "şampiyona..
    29. Hamsi Out, istavrit İn...
    30. Haftanın tarihine bakış
    Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
    Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Anket sonuçlarını gören CHP Genel Başkan Yardımcısı: Acaba anketörlerde mi sorun var?
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Onları serbest bırakın
    ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Onları serbest bırakın
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?
    Selman Öğüt 'Elini keselim' dedi, solak medya gocundu! Siz hırsız mısınız?

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Mavi Marmara mücahitlerine hakaret eden Cem Küçük'ün sözleri yanına kâr kaldı!
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi